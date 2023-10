CTCP Chứng khoán An Bình (ABS) được trao giải Ứng dụng giao dịch cổ phiếu tốt nhất Việt Nam 2023 từ Global Business Outlook

Sau gần 2 năm triển khai chiến lược mới theo hướng lấy công nghệ làm nền tảng và nhu cầu khách hàng làm trọng tâm, ABS bắt đầu có những kết quả đáng khích lệ và cho thấy hướng đi đúng đắn của mình. Tính đến hết quý 3 năm 2023, ABS đã tăng trưởng thị phần với tỷ lệ tăng trên 50% so với đầu năm, số lượng khách hàng mới và tỷ trọng giao dịch của khách hàng mới tăng mạnh, chiếm 16% tổng giá trị giao dịch. Với việc điều hành chính sách cho vay ký quỹ linh hoạt và sát sao, sự thấu hiểu khách hàng vay để ứng xử hợp lý và đảm bảo chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, dư nợ cho vay toàn công ty tính đến hết quý 3/2023 tăng trưởng gần 100% so với đầu năm. Xét về quy mô thì kết quả của ABS còn ở mức khiêm tốn nhưng xét về tốc độ tăng trưởng thì đây đều là những chỉ báo rất tích cực, các chỉ số hoạt động có mức tăng trưởng ấn tượng và cao hơn so với tăng trưởng bình quân của các CTCK trong giai đoạn này. Kết quả lợi nhuận quý 3 của ABS cũng vượt so với cùng kỳ năm 2022, chứng tỏ với các chỉ số hoạt động tốt lên thì ngay khi thị trường hồi phục thanh khoản, kết quả kinh doanh của ABS ngay lập tức được hưởng lợi đáng kể. Mặc dù kết quả kinh doanh của ABS không được hưởng lợi khi TTCK tăng do không chủ trương tự doanh cổ phiếu nên chưa có đột biến lợi nhuận như một số CTCK chú trọng tự doanh, nhưng ban lãnh đạo công ty kiên định với chiến lược này để không tạo ra xung đột lợi ích giữa công ty với khách hàng giao dịch và vay ký quỹ và tập trung ưu tiên, cho mục tiêu phát triển trong dài hạn là chú trọng vào sứ mệnh cung cấp sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhà đầu tư tốt nhất thị trường.

ABS Invest - Ứng dụng đầu tư được yêu thích

Global Business Outlook là một tạp chí uy tín trong ngành tài chính, kinh doanh quốc tế và kinh tế toàn cầu, có trụ sở tại Vương quốc Anh. Giải thưởng Global Business Outlook Awards là giải thưởng thường niên được Tạp chí tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có thành tích xuất sắc, chú trọng đến khả năng làm chủ ngành, tài năng lãnh đạo, đem lại giá trị cho sự phát triển của ngành. Tạp chí theo dõi các xu hướng thị trường chính và chiến lược kinh doanh thành công từ khắp nơi trên thế giới.

Để giành giải thưởng này, ABS đã đáp ứng các tiêu chí của Hội đồng giải thưởng khi xét duyệt trên các yếu tố nổi trội của sản phẩm, dịch vụ. Nền tảng ABS Invest chú trọng vào yếu tố giao dịch vượt trội, dễ sử dụng, tốc độ nhanh, chính sách chăm sóc khách hàng tận tâm, các sản phẩm tài chính cho nhà đầu tư, các sản phẩm phân tích, khuyến nghị và đào tạo kiến thức phục vụ khách hàng đầu tư trên cùng 1 nền tảng duy nhất.

Tính đến nay, ABS đã ra mắt phiên bản thứ 26 của ứng dụng này với rất nhiều các tiện ích và giải pháp đầu tư trên một nền tảng giao dịch dành cho mobile, được thiết kế thân thiện, khoa học và có tính thẩm mỹ cao. Tính riêng tháng 9/2023, lượng truy cập và tải về ứng dụng đã tăng đến 380% so với tháng 8/2023, chứng tỏ uy tín và sự yêu thích sản phẩm, dịch vụ đối với ABS Invest đang tăng lên rất đáng kể.

Chú trọng đến sản phẩm phân tích và tư vấn hỗ trợ nhà đầu tư

Sự đầu tư vào công nghệ và các sản phẩm của ABS đã phát huy năng lực công nghệ đem đến cho nhà đầu tư, ABS cũng nổi bật thời gian gần đây với hàng loạt những sản phẩm phân tích đầu tư được đưa ra thị trường. Từ báo cáo ngày được gửi trước phiên giao dịch cung cấp dự báo phiên giao dịch trong ngày và được tự động hóa toàn bộ khâu cập nhật dữ liệu giá cả các thị trường tài chính và hàng hóa trong nước và thế giới, báo cáo tuần tổng kết thị trường cả tuần và dự báo chủ điểm đầu tư của tuần kế tiếp, báo cáo chiến lược đầu tư tháng được chuẩn bị công phu cung cấp phân tích vĩ mô, ngành và lựa chọn danh mục chiến lược của tháng mới, báo cáo tiêu điểm ngành hàng tuần lựa chọn những ngành có nhiều diễn biến nổi bật nhất có thể đem lại những ý tưởng lựa chọn đầu tư cho khách hàng, các báo cáo chuyên đề phân tích các sự kiện nổi bật được thị trường quan tâm, cho đến một chương trình livestream sau mỗi phiên giao dịch của chuyên gia chiến lược thị trường. Sự quan tâm của nhà đầu tư đến các sản phẩm phân tích đầu tư của ABS ngày càng lớn do sự sát sao với thị trường và các thông tin, khuyến nghị có tính thực chiến cao của đội ngũ phân tích đầu tư ABS.

Đội ngũ tư vấn đầu tư của ABS đều là những nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, trải qua nhiều chu kỳ lên xuống của thị trường, tích lũy cho mình kinh nghiệm xương máu, sự am hiểu các khuôn mẫu giao dịch, nhanh nhạy thông tin và luyện cho mình độ nhạy cảm với các cơ hội và rủi ro, từ đó có được những tư vấn giá trị đối với khách hàng của ABS.

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS) còn ở quy mô khiêm tốn so với các công ty chứng khoán hàng đầu thị trường xét về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, tuy nhiên với chiến lược được kiên định thực thi trong 2 năm qua, công ty đã tạo ra một hành trình đổi mới và sáng tạo ấn tượng, đang bắt đầu có những thành quả được thị trường và khách hàng ghi nhận. Sự tập trung vào chất lượng, tính đa dạng về sản phẩm, hệ thống giao dịch được nâng cấp mạnh mẽ và chú trọng dịch vụ chăm sóc khách hàng, ABS đang trên con đường vươn lên mạnh mẽ và trở thành một công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng các chỉ số hoạt động đối với mảng cổ phiếu cao nhất thị trường trong năm 2023.

Hãy trải nghiệm sản phẩm, dịch vụ của ABS ngay hôm nay bằng cách tải ứng dụng ABS Invest, mở tài khoản 100% online với một click tại đây để bắt đầu hành trình đầu tư thành công của bạn.