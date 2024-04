Cứ 11 giây sẽ có một tổ chức trở thành mục tiêu của mã độc Ransomware

Cuộc tấn công có chủ đích đến các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, tài chính ngày càng tăng và tinh vi. Ảnh minh họa

Ông Võ Minh Thành, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến mã độc Ransomware. Đáng lo ngại, tội phạm mạng ngày một tinh vi để vượt qua tường lửa, gây nhiều thiệt hại cho các doanh nghiệp.

Ransomware là một dạng phần mềm độc hại chuyên mã hóa dữ liệu hoặc khóa quyền truy cập thiết bị của người dùng. Để được trả lại quyền truy cập thiết bị hoặc dữ liệu, người dùng phải trả cho hacker một khoản tiền nhất định, gọi là tiền chuộc.

“Thực tế, có rất nhiều giải pháp tổng thể và đồng bộ, thường xuyên, liên tục nhưng các cá nhân, tổ chức, cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp cần phải quan tâm hơn nữa đến việc bảo vệ an toàn thông tin. Do đó, mỗi đơn vị cần có kế hoạch phục hồi sau sự cố và thực hiện các biện pháp pháp lý đầy đủ, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm cần được nâng cao. Cùng với đó, cần có sự phối hợp liên quan giữa các cơ quan, ban ngành, các chuyên gia nhằm đưa ra giải pháp tốt nhất để bảo đảm an toàn thông tin”, ông Võ Minh Thành đề nghị.

Tại hội thảo “Nguy cơ và giải pháp phòng chống tấn công mã độc mã hóa dữ liệu (Ransomware)” được tổ chức chiều ngày 23/4, ông Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh cũng cho biết, trong quý I/2024, Trung tâm Dữ liệu Thành phố đã xảy ra 12.745.681 vụ tấn công thu thập thông tin, 1.858 vụ tấn công lây nhiễm và phát tán mã độc. Điều này cho thấy, các vụ tấn công vào các hệ thống TP Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến phức tạp.

Tại Việt Nam, trong 3 tháng đầu năm 2024, số vụ tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam là 2.323 cuộc, hàng loạt đơn vị tài chính, ngân hàng, hành chính công... đã bị tấn công làm gián đoạn hoạt động, gây thiệt hại về vật chất và giảm uy tín đối với tổ chức, doanh nghiệp.

Hiện, Trung tâm Dữ liệu Thành phố có khoảng 1.200 máy chủ đang vận hành, 380 hệ thống đang triển khai, trong đó có hệ thống dùng chung, trang thông tin điện tử Hochiminhcity và các trang thành viên, các ứng dụng của sở, ngành, UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Về mạng truyền số liệu, số lượng đường truyền kết nối có 807 điểm đường truyền chính (Metronet) và 47 điểm dự phòng, kết nối an toàn về Trung tâm Dữ liệu Thành phố. Băng thông đường truyền với tốc độ từ 1 Mbps đến 200 Mbps theo nhu cầu sử dụng thực tế.

TP Hồ Chí Minh cũng đã triển khai giải pháp bảo vệ tới 68 cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thành phố với hơn 12.500 thiết bị đầu cuối. Hệ thống được kết nối, chia sẻ về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia. Tuy nhiên, tấn công thông qua thiết bị đầu cuối ở các đơn vị cũng diễn biến khá phức tạp. Trong quý 1/2024, hệ thống bảo vệ thiết bị đầu cuối của TP Hồ Chí Minh cũng phát hiện và ngăn chặn gần 160.000 trường hợp tấn công phát tán mã độc.

Để bảo đảm an toàn thông tin, Trung tâm Dữ liệu TP Hồ Chí Minh đã tổ chức bảo mật với tường lửa 3 lớp gồm bảo mật lớp ngoài, bảo mật lớp ứng dụng và bảo mật lớp trong. Các giải pháp bảo mật được tăng cường theo chiều sâu với công nghệ tiên tiến, hiện đại. Các sự kiện an toàn thông tin được ghi nhận tại Trung tâm dữ liệu được kết nối, chia sẻ về Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc gia theo quy định.

Ngoài ra, các hệ thống công nghệ thông tin có tính chất quan trọng của Thành phố như hệ thống thư điện tử, hệ thống nền tảng tích hợp chia sẻ dữ liệu, hệ thống điện toán đám mây, hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng… đều đã được phê duyệt hồ sơ cấp độ an toàn thông tin.