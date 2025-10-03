Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cụ bà 81 tuổi ở Hà Nội đến ngân hàng rút 700 triệu đồng nhưng lại quyết định ra về với 0 đồng

03-10-2025 - 19:30 PM | Kinh tế số

Công an Hà Nội đã cảnh báo nhiều lần những vẫn nhiều người sập bẫy.

Cụ bà 81 tuổi ở Hà Nội đến ngân hàng rút 700 triệu đồng nhưng lại quyết định ra về với 0 đồng- Ảnh 1.

Công an phường kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo

Công an phường Ba Đình, TP Hà Nội vừa kịp thời ngăn chặn 01 vụ lừa đảo giả danh Công an chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của một cụ bà.

Theo đó, vào sáng ngày 02/10/2025, Công an phường Ba Đình nhận tin báo từ ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB), chi nhánh tại Phan Đình Phùng về việc khách hàng là bà M (SN 1944, trú tại Hà Nội) đến ngân hàng NCB để rút 700 triệu đồng. Quá trình đến ngân hàng, bà M có biểu hiện lo âu, sốt ruột, liên tục xem điện thoại, nghi vấn bị lừa đảo. Cán bộ ngân hàng đã thông báo Công an phường đến xác minh sự việc.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường đã nhanh chóng có mặt kiểm tra sự việc. Qua trao đổi, cơ quan Công an xác định bà M bị các đối tượng giả danh Công an gọi điện đe dọa chuyển tiền. Công an phường đã tuyên truyền, giải thích cho bà về thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo và đề nghị bà dừng giao dịch, bảo vệ an toàn tài sản.

Gia đình bà M đã gửi thư cám ơn Ngân hàng và Công an phường Ba Đình kịp thời ngăn chặn các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của gia đình.

Qua đây, Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là đối với những người lớn tuổi.

Để làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua Công an địa phương; tuyệt đối không gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

