Cụ bà đến Agribank chuyển 130 triệu, một vị khách thấy bất thường liền báo cán bộ ngân hàng ngăn chặn giao dịch

Theo thông tin từ Agribank, ngày 20/10/2025, tại Agribank Chi nhánh Thanh Miện Hải Dương, cán bộ ngân hàng đã kịp thời phát hiện và phối hợp Công an xã Thanh Miện ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng.

Cụ thể, bà PTP, trú tại xã Hồng Châu, thành phố Hải Phòng, nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ cơ quan công an, vu khống bà có liên quan đến một vụ án rửa tiền và yêu cầu chuyển 130 triệu đồng để phục vụ điều tra.

Khi đến ngân hàng thực hiện giao dịch, một khách hàng khác phát hiện bà P có biểu hiện bất thường nên đã báo cho cán bộ ngân hàng. Nhận thấy dấu hiệu nghi vấn, cán bộ Agribank Thanh Miện nhanh chóng tiếp cận, giải thích và ngăn chặn giao dịch, đồng thời phối hợp thông báo cho lực lượng Công an xã Thanh Miện.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thanh Miện đã có mặt tại ngân hàng, cùng cán bộ Agribank làm rõ sự việc, tuyên truyền, giải thích thủ đoạn lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, giúp khách hàng nhận thức rõ vấn đề và bảo vệ an toàn số tiền tiết kiệm của khách hàng. Sự việc là bài học cảnh báo người dân cần cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn giả danh cơ quan chức năng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thời gian gần đây, các đối tượng lừa đảo thường xuyên sử dụng các kịch bản lừa đảo tinh vi, đánh vào lòng tin của người dân để dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Agribank khuyến cáo khách hàng cần hết sức cảnh giác, tuyệt đối không chuyển tiền cho các tài khoản, đối tượng không rõ ràng; đồng thời tăng cường tuyên truyền, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các thủ đoạn lừa đảo, góp phần bảo vệ an toàn tài sản và quyền lợi chính đáng của khách hàng.



