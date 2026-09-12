Cư dân loạt dự án Mường Thanh phải di dời: Hà Nội tính 2 phương án, chuyển sang KĐT Thanh Hà hoặc bán lại căn hộ

Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: Lệ Chi

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh xã hội trong giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến các dự án nhà ở của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm đại diện pháp luật/chủ sở hữu trên địa bàn Thành phố.

Theo kế hoạch, 12 công trình, dự án nằm trong diện rà soát gồm Khu CT6 Kiến Hưng; Khu hỗn hợp Đại Thanh; Khu nhà ở Xa La; CT5 Tân Triều; VP3, VP5, VP6 Linh Đàm; HH1, HH2, HH3, HH4 Linh Đàm và Khu nhà ở CT11, CT12 Kim Văn - Kim Lũ.

Theo kế hoạch xử lý các dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh, sau khi hoàn thành rà soát và xác định các căn hộ phải di dời, chủ đầu tư sẽ phải xây dựng phương án xử lý quyền lợi cho người dân theo hai nhóm giải pháp.

Với nhóm thứ nhất , các căn hộ phải di dời sẽ được chuyển sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B do chủ đầu tư đang triển khai.

Đáng chú ý, người dân trong trường hợp này không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng. Trong thời gian chờ chủ đầu tư xây dựng nhà ở tại Thanh Hà A, Thanh Hà B, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.

Với nhóm thứ hai , tại các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi cơ quan chức năng xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.

Sau khi nhận tiền từ việc chủ đầu tư mua lại căn hộ, chủ sở hữu có thể lựa chọn mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do Thành phố giới thiệu, cũng không phải qua bốc thăm, hoặc chủ động mua nhà theo nhu cầu. Thời hạn xử lý di dời các căn hộ được đặt ra là hoàn thành trong năm 2027.

Đối với những hạng mục, căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải phá dỡ, chủ đầu tư phải lập phương án phá dỡ ngay trong quá trình di dời người dân.

Phương án phải bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và an toàn cho khu vực xung quanh, đồng thời phải được cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận trước khi triển khai. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành việc phá dỡ trong năm 2028.

Song song với di dời và phá dỡ, chủ đầu tư phải hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng và nghĩa vụ tài chính.

Tòa cảnh Khu đô thị Thanh Hà. Ảnh: TH

Đối với các hạng mục được giữ lại hoặc sau khi hoàn thành phá dỡ, di dời, chủ đầu tư phải triển khai tái thiết, cải tạo, hoàn thiện công trình; bổ sung hệ thống, thiết bị hạ tầng kỹ thuật và bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy.

Đáng chú ý, Hà Nội cũng tính đến việc giải quyết giấy tờ pháp lý cho các căn hộ được phép tồn tại. Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, đề xuất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đối với các căn hộ đủ điều kiện sau khi chủ đầu tư khắc phục vi phạm về đất đai, xây dựng, PCCC, hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung và được xác nhận đủ điều kiện đưa vào sử dụng.

Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B và Mỹ Hưng được xác định là nơi quan trọng trong phương án bố trí nhà ở phục vụ di dời, tái định cư. Sở Xây dựng phải xác định số lượng căn hộ cần di dời, tái định cư và tiến độ đầu tư các chung cư cao tầng phục vụ nhu cầu này.

Như vậy, theo kế hoạch của Hà Nội, quá trình xử lý các dự án Mường Thanh được chia thành nhiều bước: xin chủ trương và cơ chế pháp lý đặc thù trong tháng 9/2026; rà soát, phân loại căn hộ và xác định giá đền bù vào những tháng cuối năm 2026; xử lý di dời trong năm 2027 và hoàn thành phá dỡ, tái thiết, cải tạo các hạng mục liên quan trong năm 2028.