Cư dân mạng quốc tế sốc với giá vé, danh sách bài hát của BlackPink ở Việt Nam

Koreaboo đưa tin buổi biểu diễn của BlackPink được tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình ở Hà Nội vào ngày 29 và 30/7. Các cô gái nhà YG Entertainment là nhóm nhạc nữ Kpop đầu tiên biểu diễn trong sân vận động có sức chứa hơn 40.000 người.

Ngày 4/7, trang Facebook chính thức của Chính phủ Việt Nam, Thông tin Chính phủ, đăng thông báo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có văn bản chấp thuận tổ chức chương trình nghệ thuật của BlackPink tại Hà Nội.

Cùng với đó, Sở cũng phê duyệt danh sách bài hát mà nhóm dự kiến biểu diễn tại show ở Việt Nam. 13 bản hit làm nên tên tuổi BlackPink được liệt kê trong văn bản, bao gồm: DDU-DU DDU-DU, Shut down, Typa girl, Pretty savage, Stay, Playing with fire, Whistle, As if it your last, Lovesick girl, Don’t know what to do, Forever young, Kiss and make up và Ice cream .

Cư dân mạng quốc tế bối rối trước giá vé và danh sách bài hát của BlackPink tại show ở Việt Nam. Ảnh:

Danh sách trên nhanh chóng thu hút sự chú ý từ không chỉ cư dân mạng Việt Nam, mà còn cả quốc tế.

Đa số người hâm mộ cho rằng số lượng bài hát quá ít, không hợp lý với giá vé. Theo Star News , mức vé cao nhất trong đêm diễn của BlackPink ở Hà Nội xấp xỉ 10 triệu đồng (khoảng 421 USD).

Cư dân mạng cũng bối rối và thất vọng khi thấy không có bài hát solo nào của từng thành viên, trong khi họ đều biểu diễn solo và có nhiều tiết mục hơn trong chương trình tương tự ở những thành phố khác trên khắp thế giới.

Một số đoán có thể đây chỉ là danh sách bài hát cần phải có sự cho phép. Theo họ, nếu đây là số lượng thực tế, thật không công bằng cho khán giả Việt Nam khi phải trả cùng mức giá với những nơi khác chỉ để nhận “một nửa buổi biểu diễn”.

Nhiều bình luận thắc mắc được để lại trên các diễn đàn quốc tế: “Đây không thể nào là danh sách chính thức đúng không? 13 ca khúc? Họ thậm chí không có Pink Venom trong chuyến lưu diễn Born Pink ? Nếu điều này là thật, show diễn còn chưa tới 1 giờ”, “Còn những tiết mục solo thì sao?”, “Danh sách này thật kỳ quặc. Liệu đây có phải là một phần hoặc danh sách phê duyệt trước không?”, “Tôi đọc bình luận trên Twitter và được biết danh sách trên do YG lập ra, nhà chức trách Việt Nam chấp thuận tất cả. Tôi không thể hiểu được ngụ ý của YG. Hy vọng mọi thứ được làm rõ đúng thời điểm vì giá vé đắt và mọi người đang bắt đầu giận dữ với khả năng chỉ được xem nửa show, không trình diễn solo và không có hoạt động biểu diễn trước ngày biểu diễn chính thức dù với cùng mức giá”, “Thật buồn cho Blinks Việt Nam khi không có các ca khúc Pink Venom, Kill This Love, Tally, Crazy Over You, How You Like That ”...

Hiện tại, hai bức ảnh chụp danh sách bài hát của BlackPink đã được xóa khỏi bài đăng gốc.

Ban tổ chức Born Pink Việt Nam cũng nhanh chóng đính chính đó chưa phải danh sách chính thức, số lượng bài hát không chỉ dừng lại ở con số 13 mà vẫn đang trong quá trình cập nhật.

Đại diện YG Entertainment sau đó khẳng định khán giả Việt Nam cũng sẽ được thưởng thức show diễn trọn vẹn như các nước bạn.

Ban tổ chức show BlackPink tại Việt Nam và YG đều khẳng định các cô gái không chỉ biểu diễn 13 ca khúc. Ảnh: