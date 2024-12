Cư dân sống thấp thỏm trong cao ốc không đảm bảo phòng cháy

Ngày 5/12, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , tại Chung cư Eden Riverside (phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương ) cư dân đã đến ở đông đúc. Từ bên ngoài nhìn vào, hầu hết các căn hộ đều đã có người ở. Để vào được chung cư , phải xuất trình thẻ cư dân.

Theo phản ánh của cư dân, những ngày qua, họ phải mang can, bình ra bên ngoài xin nước của người dân về phục vụ nhu cầu sinh hoạt, tắm rửa, nấu ăn và vệ sinh cá nhân do chung cư bị cúp nước .

Anh Hải, một cư dân sống tại Chung cư Eden Riverside cho biết, hầu hết cư dân đang sinh sống tại đây đã đóng tiền điện và nước cho đơn vị quản lý là Công ty Khải Hồ. Tuy nhiên, đơn vị này chỉ mới đóng tiền điện, còn tiền nước vẫn thiếu nên mới xảy ra tình trạng người dân phải khổ sở do bị cúp nước.

“Tình trạng chung cư bị mất điện, mất nước thường xuyên xảy ra nên tôi không còn bất ngờ. Gia đình tôi quen cảnh này rồi nên thường trữ nước phòng khi bị cúp nước còn đủ dùng vài ngày” - chị Chi ở tầng 5, block A của chung cư này chia sẻ.

Chung cư Eden Riverside

Bên ngoài chung cư treo bảng thông báo công trình đang bị đình chỉ hoạt động

Trước đây, Chung cư Eden Riverside do chủ đầu tư Kim Đại Dương bán và vận hành nhưng từ tháng 4/2024 đã uỷ quyền cho Công ty Khải Hồ vào tiếp quản. Từ đó, đơn vị này thường ứng tiền đóng trước sau đó mới thông báo thu tiền điện nước đến cư dân. Sau một thời gian vận hành, nguồn thu không đủ chi, do một số cư dân không đóng đồng bộ nên mới xảy ra sự việc mất nước bắt đầu từ ngày 1/12.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An đã chỉ đạo các cơ quan ban ngành có liên quan, tiến hành họp với đại diện của đơn vị quản lý, đại diện cư dân, để tìm ra hướng khắc phục, giúp cư dân ở đây ổn định. Không để xảy ra tình trạng tương tự.

Ngày 5/12, đại diện UBND thành phố Thuận An cho biết, ông Nguyễn Thanh Tâm - Chủ tịch UBND thành phố đã ký Văn bản số 4432 đề nghị Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Lái Thiêu xử lý bất cập liên quan đến dự án chung cư kể trên.

UBND thành phố Thuận An cho biết, qua rà soát nắm thông tin thì dự án Chung cư Eden Riverside do Công ty TNHH Kim Đại Dương làm chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đến nay chưa hoàn tất thủ tục pháp lý theo quy định để đủ điều kiện bán nhà ở chung cư cho khách hàng. Trong đó, nội dung không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy (PCCC), Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – Công an tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 14 ngày 21/7/2023 đình chỉ hoạt động với công trình chung cư này. Tuy nhiên, hiện nay, cư dân vẫn đang tiếp tục ở sinh hoạt tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về tính mạng, an ninh trật tự, phòng cháy và chữa cháy.

Cư dân phải mang thùng đi ra ngoài lấy nước về sinh hoạt do chung cư bị cúp nước

Những người lớn tuổi vẫn phải đi ra ngoài để xin nước về dùng do chung cư bị cúp nước

Từ đó, Chủ tịch UBND thành phố Thuận An giao Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với UBND phường Lái Thiêu và các đơn vị liên quan khẩn trương làm việc với chủ đầu tư để tổ chức buổi gặp gỡ giữa chủ đầu tư với cư dân (khách hàng mua nhà tại dự án) nhằm xem xét, giải quyết các vấn đề cư dân đang bức xúc.

Đồng thời, tham mưu UBND thành phố có văn bản kiến nghị Sở Xây dựng làm việc chủ đầu tư để sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý đủ điều kiện bán nhà ở cho khách khách hàng theo quy định pháp luật; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố chậm nhất đến ngày 12/12/2024.

Chủ tịch UBND thành phố Thuận An giao UBND phường Lái Thiêu chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị thông báo tình hình đến cư dân đang sinh sống tại chung cư được biết và không tiếp tục sinh sống tại dự án trên đến khi chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý đủ điều kiện bán nhà ở cho khách hàng theo quy định pháp luật.

Chung cư Eden Riverside gần với cầu sắt Bình Long cũ

Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi bị đình chỉ hoạt động đối với chung cư do vi phạm các quy định về PCCC , Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Quyết định số 2296 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư.