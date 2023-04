Cư dân The Nine – Hạnh phúc với "sổ hồng" trên tay

Đặc biệt, tại thời điểm bàn giao Sổ hồng đợt 2, Dự án cũng đã hoàn thành thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu cho người nước ngoài và đã bắt đầu bàn giao cho những khách nước ngoài đầu tiên mua nhà tại The Nine.



Có thể nói, tại Hà Nội The Nine là dự án hiếm hoi có được tiến độ cấp sổ hồng cho cư dân chỉ sau chưa đầy 6 tháng kể từ ngày bàn giao. Kết quả này có được là nhờ sự nghiêm túc ngay từ đầu của chủ đầu tư GP.Invest khi tuân thủ mọi quy định pháp lý, nghĩa vụ tài chính trong suốt quá trình thực hiện dự án. Cùng với đó, là sự hỗ trợ tích cực về mặt thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ nhanh chóng từ Văn phòng đăng ký đất đai, Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố Hà Nội…và các cơ quan chức năng có liên quan.

Cư dân The Nine hồ hởi nhận sổ hồng

Phát biểu tại Lễ bàn giao sổ hồng đợt 2, ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invest chia sẻ: "Xây nhanh, bán nhanh, ra sổ nhanh, tiến độ công trình luôn song hành cùng chất lượng, đảm bảo các tiêu chí khắt khe là giá trị cốt lõi của những dự án mang thương hiệu GP.Invest".



"Trong bối cảnh niềm tin dành cho bất động sản bị suy giảm sau những biến cố trên thị trường, chúng tôi quyết tâm xây dựng thương hiệu GP.Invest bằng những cam kết về chất lượng sản phẩm, thủ tục pháp lý", ông Hiệp nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch GP.Invets phát biểu tại buổi lễ

Là một trong số cư dân nhận sổ đỏ đợt 2, Cô Ngô Thị Làn căn hộ 1512A xúc động chia sẻ: "Chúng tôi đánh giá rất cao sự chuyên nghiệp, uy tín của chủ đầu tư GP.Invest khi nhanh chóng cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho cư dân. Khi về ở The Nine, tôi cảm thấy hài lòng từ khâu dịch vụ vận hành tới chất lượng căn hộ. Thích nhất là vị trí của The Nine nằm ngay mặt đường lớn ở Cầu Giấy nên đi lại rất thuận tiện, đất Cầu Giấy cũng là đất vàng với vượng khí, phong thủy tốt. Cho nên đến thời điểm này, tôi vô cùng ưng ý khi lựa chọn The Nine".



Bà Ngô Thị Làn, xúc động chia sẻ tại buổi lễ

Kể từ ngày bàn giao căn hộ và chính thức đi vào hoạt động, chủ đầu tư GP.Invest không ngừng hoàn thiện các dịch vụ để đảm bảo môi trường sống với chất lượng tốt nhất. Không ít cư dân đã bày tỏ niềm vui, sự tự hào về lựa chọn đúng đắn của mình khi mua căn hộ và chuyển đến sinh sống tại The Nine.



Phấn khởi nhận Sổ hồng, Chị Minh Hoà chủ sở hữu căn hộ 2014 chia sẻ: "Khi bước chân vào căn hộ The Nine, tôi bất ngờ với thiết kế dự án và đã nghĩ ngay "Đây chính là tất cả những gì mình cần, mình chắc chắn sẽ sở hữu ngôi nhà này…". Đấy là một cảm xúc rất tuyệt vời, và tôi đã quyết định ngay trong 1 phút đầu tiên bước vào căn hộ mẫu."

Chị Minh Hoà hạnh phúc vì lựa chọn The Nine

"Dù mới chuyển về ở chưa đầy nửa năm nhưng cảm giác ngôi nhà mình lựa chọn rất xứng đáng bởi năng lượng tràn ra khắp mọi nơi. Khi tôi tỉnh dậy mở cánh cửa sổ nhìn bầu trời rộng lớn qua căn góc 2014 và cảm thấy cuộc đời rất đáng sống. Rất cảm ơn Chủ đầu tư GP.Invest đã mang lại cho cư dân một ngôi nhà thật viên mãn".



Tìm hiểu thông tin Dự án The Nine (Tòa nhà hỗn hợp GP Tower)

Liên hệ: 0975 388 068

Website: www.thenine9.com.vn

Địa chỉ: Số 9 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, HN