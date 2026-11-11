Cú điều chỉnh chưa từng có của một doanh nghiệp nghìn tỷ thuộc top đầu ngành tại Việt Nam

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) vừa điều chỉnh tăng mạnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026, quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Theo Nghị quyết số 26-4052/NQ-PBHC ngày 4/11/2026 của Hội đồng quản trị, PVFCCo - Phú Mỹ điều chỉnh kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất từ 17.600 tỷ đồng lên 19.000 tỷ đồng, tăng gần 8%.

Đặc biệt, kế hoạch lợi nhuận trước thuế được nâng từ 850 tỷ đồng lên 1.770 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng từ 680 tỷ đồng lên 1.445 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 112% so với kế hoạch ban đầu.

Đối với Công ty mẹ, kế hoạch tổng doanh thu được điều chỉnh từ 15.295 tỷ đồng lên 16.750 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế cũng điều chỉnh từ 800 tỷ đồng lên 1.690 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế từ 647 tỷ đồng lên 1.375 tỷ đồng, gấp hơn 2,1 lần kế hoạch đầu năm.

Cùng với việc nâng các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, PVFCCo - Phú Mỹ cũng điều chỉnh tổng nhu cầu vốn đầu tư năm 2026 từ hơn 1.163 tỷ đồng lên gần 1.400 tỷ đồng, dự kiến sử dụng hoàn toàn nguồn vốn chủ sở hữu.

Theo PVFCCo - Phú Mỹ, việc điều chỉnh kế hoạch nhằm phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và tận dụng các cơ hội thị trường trong những tháng cuối năm.

Liên quan đến tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2026, lũy kế 9 tháng đầu năm DPM ghi nhận doanh thu thuần đạt 16.737 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế 1.734 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.371 tỷ đồng, lần lượt tăng 57% và 59% so với 9 tháng năm 2025.

Với kế hoạch ban đầu, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của DPM đã bằng 204% chỉ tiêu cả năm, lợi nhuận sau thuế bằng 202%. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 97% chỉ tiêu tổng doanh thu.

Cón nếu so với kế hoạch kinh doanh mới, DPM đã thực hiện được 98% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và 95% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế. Doanh thu bán hàng 9 tháng tương đương 90% mục tiêu tổng doanh thu mới.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của DPM đạt 18.383 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm.

Về kế hoạch hoạt động những tháng cuối năm, PVFCCo - Phú Mỹ tiếp tục tập trung duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định; nâng cao hiệu quả quản trị, tối ưu chi phí, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm và phát triển thị trường, hướng đến hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được điều chỉnh, tạo nền tảng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những năm tiếp theo.

PVFCCo - Phú Mỹ là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM). Thành lập từ năm 2003, chặng đường phát triển của PVFCCo đã trải dài qua hơn 2 thập kỷ và đạt vị thế là đơn vị dẫn đầu trong ngành Phân bón Việt Nam.

Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí có tổng cộng 8 đơn vị thành viên trải dài trên 3 miền đất nước với đội ngũ nhân sự với gần 1.500 nhân viên

Doanh nghiệp này sở hữu tổ hợp Nhà máy hiện đại, bộ phẩm Phú Mỹ chất lượng cao, hệ thống kinh doanh phân phối sâu rộng, hàng năm cung cấp trên 1,2 triệu tấn Phân bón và Hóa chất cho thị trường nội địa và quốc tế.