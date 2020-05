Cụ ông 64 tuổi đột nhiên mắc ung thư gan dù cả đời không bia rượu, hóa ra "thủ phạm" là thói quen tai hại của ông trong nhiều năm

Mới đây, tờ QQ đã thông tin về một trường hợp ung thư gan khá hi hữu. Bệnh nhân là ông Huang Ansheng, 64 tuổi, sống tại làng Hehu (Trung Quốc). Dù con trai ông rất muốn đưa bố lên thành phố để tiện chăm sóc nhưng ông không đồng ý bởi cho rằng thành phố rất ô nhiễm và đã quen với bầu không khí hơn 60 năm tại làng.

"Đã sống ở đây hơn 60 năm nên tôi không thể rời đi được. Tuy môi trường ở đây cũng không hẳn sạch sẽ hơn thành phố, nhưng bản thân đã quen với việc ăn uống tại làng nên đi môi trường khác tôi không chịu được" – Ông Huang cho biết.

Ông Huang cùng con trai đi khám mới phát hiện ung thư gan, mặc dù ông không hề đụng đến bia rượu hay thuốc lá gì cả (Ảnh minh họa).

Mãi đến năm ngoái, công ty của con trai đã cấp miễn phí cho ông một thẻ bảo hiểm y tế. Chợt nhớ bố mình lâu lắm rồi không đi khám sức khỏe, anh đã đưa bố lên bệnh viện thành phố để kiểm tra. Sau khi siêu âm viêm gan B, bác sĩ cho biết gan ông hiện đang bị tổn thương trầm trọng và đang chuyển biến thành ung thư gan.

Nghe xong cả hai bố con không khỏi ngỡ ngàng bởi ông không hề hút thuốc hay uống bia rượu gì, đến cả lối sống cũng rất khoa học… nên chẳng lý nào mà lại mắc ung thư gan được. Bác sĩ mới giải thích rằng, bệnh này không chỉ do rượu bia mà còn đến từ nước uống hoặc chế độ ăn uống thất thường nữa.

Sau khi trò chuyện, ông Huang Ansheng kể mình sinh hoạt rất điều độ, tuy nhiên ông có sở thích uống nước ngay tại suối trong làng, nhiều năm gần đây con suối xuất hiện nhiều rong rêu thậm chí ở một phần của con suối còn là nơi người dân xả rác. Tuy nhiên, bản thân ông và nhiều người thân trong làng không lường được hậu quả nên vẫn duy trì thói quen này. Bác sĩ suy đoán đây rất có thể là nguyên nhân khiến ông Huang có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn.

Vì sao sử dụng nguồn nước bẩn và ô nhiễm có thể gây bệnh ung thư gan?

Trong những năm gần đây, nhiều học giả đã thực hiện nhiều khảo sát dịch tễ học và xác nhận về mối quan hệ giữa nước uống và bệnh ung thư. Theo giáo sư Su Delong – trưởng nhóm khảo sát cho biết, tỷ lệ mắc ung thư gan của dân làng Hehu đều xuất phát từ nguồn nước là chủ yếu.

"Cũng trong khảo sát này, chúng tôi nhận thấy 70% thành phần của nước bị ô nhiễm đều có các chỉ số hóa học bị vượt ngưỡng nghiêm trọng, vi khuẩn gây bệnh thì quá nhiều còn hàm lượng khoáng chất thì hầu như không có" – Ông Su Delong chia sẻ trên tờ QQ.

Do vậy, ung thư gan do nước uống hàng ngày cần được mọi người cảnh giác nhiều hơn. Một vài nguyên nhân gây ung thư gan hiện nay đều phát triển từ viêm gan B và C là phổ biến nhất. Ngoài ra, ăn đồ bị mốc hay nghiện bia rượu cũng là yếu tố hàng đầu gây bệnh.

Làm sao để phòng tránh ung thư gan?

Giáo sư Su Delong cho hay, các dấu hiệu ban đầu của ung thư gan thường không rõ ràng nên dễ bị bỏ qua. Vì vậy bạn cần phải cảnh giác và phát hiện những bất thường trong cơ thể, đặc biệt là 2 tín hiệu sau:

- Mất cảm giác thèm ăn, đầu bụng sau bữa ăn, khó tiêu, khó thở và buồn nôn. Theo vài thống kê, khoảng 37% bệnh nhân tưởng nhầm dấu hiệu này với bệnh dạ dày nên đã trì hoãn chẩn đoán và điều trị.

- Hay bị sốt nhẹ và sốt cao bất thường, có thể lên đến 39 độ C do sự giải phóng chất pyrogens vào máu khi khối u ung thư bị hoại tử.

"Bệnh từ miệng mà vào" nên điều đầu tiên khi phòng bệnh chính là thay đổi chế độ ăn uống hợp lý: Không ăn đồ mốc, không uống nước bẩn, không hút thuốc và uống rượu, giảm tiếp xúc với các chất gây ung thư…

Khám sức khỏe định kỳ cũng là một biện pháp an toàn để ngăn ngừa ung thư gan, bởi khám càng sớm thì rất dễ phát hiện các tổn thương tiền ung thư. Kế đó, nếu gia đình bạn có tiền sử mắc ung thư gan, viêm gan B hay các bệnh gan khác… thì nên đi sàng lọc ung thư gan ngay để đảm bảo sức khỏe.

Theo QQ