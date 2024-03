Cụ ông 93 tuổi Warren Buffett và bí mật không bao giờ tức giận: Muốn làm giàu thì phải biết kiểm soát cảm xúc, bạn chưa bỏ lỡ thời cơ đầu tư đâu, đừng nóng vội!

Kiểm soát cảm xúc, làm chủ dòng tiền

Hãng tin CNBC cho hay tỷ phú Warren Buffett đã có những chia sẻ thẳng thắn với nhà đầu tư về câu chuyện làm chủ cảm xúc bất kể khi thị trường biến động đi xuống hay lên.

Theo cuốn sách "Getting There: A Book of Mentors", nhà đầu tư huyền thoại đã kể lại một câu chuyện về thần tượng của mình thời trẻ, đó là Cựu CEO Tom Murphy của Capital Cities.

CEO của Berkshire Hathaway cho biết ông Tom là một doanh nhân tài năng, điềm tĩnh và hầu như chưa bao giờ nổi nóng hay vội vàng trước bất cứ biến cố gì.

"Ông ấy chẳng bao giờ to tiếng hay nóng giận với ai hay với bất cứ điều gì cả. Ông ấy làm mọi thứ với phong thái cực kỳ điềm đạm", Warren Buffett nhớ lại.

Chính ông Tom là người đã dạy cho Buffett một bài học thiết yếu về tầm quan trọng trong kiểm soát cảm xúc khi kinh doanh hay đầu tư.

Rất hiếm khi Warren Buffett thể hiện sự nóng giận

"Ông ấy đã nói với tôi rằng: ‘Này Warren, cậu luôn có thể mắng mỏ ai đó vào ngày mai cơ mà, sao lại phải vội?’. Đây trở thành một trong những lời khuyên tuyệt vời nhất mà tôi từng nhận được", ông Buffett nhớ lại câu chuyện cách đây 40 năm.

Theo ý kiến của Tom, cách tốt nhất mà một người thông minh làm khi tình hình căng thẳng là im lặng bởi trong cơn nóng giận, con người thường làm những việc mà sau này họ sẽ phải hối tiếc.

Trong thời buổi Internet phổ biến hiện nay, bất cứ hành vi hay quyết định kinh doanh nào cũng có thể thực hiện nhanh chóng chỉ bằng một cú click chuột. Bất cứ lời nói hay thái độ nào đều có thể chia sẻ hay lan truyền trên mạng.

Bởi vậy khi hành động trong lúc nóng giận, lời nói của chúng ta có thể lan truyền nhanh chóng và gây hậu quả khôn lường. Tương tự, những quyết định kinh doanh hay đầu tư vội vàng có thể gây ra sự hối tiếc sau này mà không thể làm lại được.

"Hiểu đơn giản thế này nhé. Bạn chưa bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào đâu. Hãy ngừng nghĩ về vấn đề đó trong 1 ngày và nếu bạn vẫn cảm thấy cần phải thốt ra những từ cứng rắn vào ngày mai thì mới phát ngôn. Tuy nhiên đừng nói điều gì lúc nóng giận cả", Buffett góp ý.

Trí thông minh cảm xúc

Theo CNBC, việc làm chủ được cảm xúc không hề dễ dàng, nhất là khi nóng giận, hối tiếc hay tâm trạng bị ảnh hưởng bởi thị trường.

Do đó, các nhà đầu tư hay doanh nhân cần luyện tập để từ bỏ cảm xúc khi xử lý công việc cũng như khi đưa ra quyết định nếu không muốn hối tiếc về sau này.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Richard Obre Austin cho hay mọi người có thể dùng nhiều cách để luyện tập việc khống chế cảm xúc, từ ngồi thiền, minh tưởng cho đến tập thở.

Bên cạnh đó còn vô số mẹo nhỏ khác để giúp con người kiềm chế được cảm xúc trong hoàn cảnh dễ dàng kích thích sự bùng nổ tâm trạng.

Trên thực tế, Buffett không khuyến mọi người từ bỏ cảm xúc bởi đây là phần tất yếu của nhân loại. Tuy nhiên thay vì để cảm xúc chi phối, nhà đầu tư huyền thoại đề nghị thừa nhận, tìm hiểu ngọn nguồn của các cảm xúc này.

Từ đó, nhà đầu tư có thể hiểu rõ mặt trái cảm xúc của bản thân để đưa ra các giải pháp hữu hiệu thay vì chỉ cố khống chế, kìm nén chúng.

Ở khía cạnh khác, chuyên gia Murphy đề cập đến khái niệm trí thông minh cảm xúc (EQ) khi một người sở hữu các kỹ năng điều khiển, kiểm soát tâm trạng có thể phát huy được các thế mạnh trong quan hệ, giao tiếp và ra quyết định nhằm đạt được thành công.

Đồng quan điểm, giám đốc quản lý quỹ đầu tư, bà Pauline Yan cho biết Buffett nổi tiếng không chỉ vì làm chủ được cảm xúc của mình mà còn có EQ cao, qua đó nắm bắt được tín hiệu tâm trạng của người khác. Lợi thế này giúp ích rất lớn trong đàm phán, giao tiếp cũng như nhận định tình hình thị trường.

"Buffett nhận thấy rằng chính cảm xúc của đám đông đang điều khiển trò chơi trên thị trường và ông sử dụng lợi thế nhận biết về cảm xúc đám đông của mình để đưa ra được các quyết định đầu tư sáng suốt", bà Yan nói với CNBC.

*Nguồn: CNBC