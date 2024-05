Cứ ra hàng là “vơi”, căn hộ phía Nam khiến người mua thấp thỏm lo tăng giá

Ra hàng là “vơi”

Mới đây, dự án căn hộ EHome Southgate bán giá từ 1 tỉ đồng/căn tại Bến Lức (Long An) đã tiêu thụ gần hết rổ hàng hơn 100 sản phẩm thuộc quỹ căn cuối cùng của dự án. Hiện chỉ còn vài căn thương mại tầng trệt. Đáng nói, từ thời điểm chủ đầu tư Nam Long công bố rổ hàng cuối cùng ra thị trường đến lúc tiêu thụ hết sản phẩm chưa đầy một tháng. Điều này cho thấy, nhu cầu ở thực vẫn hiện hữu rất lớn trên thị trường địa ốc.

Hay, tại Tp.HCM một số dự án căn hộ còn sản phẩm chào bán ở giai đoạn này, có mặt bằng giá trên dưới 50 triệu đồng/m2 vẫn hấp lực khá tốt. Mức độ tăng giá sơ cấp đã hạ nhiệt cùng việc lãi suất thấp và được chủ đầu tư hỗ trợ chính sách giãn thanh toán đã giúp người mua dễ tiếp cận căn nhà.

Có một số dự án ghi nhận giao dịch “vơi dần” trong khoảng thời gian ngắn. Sức mua chủ yếu là ở thực hoặc đầu tư dài hạn để cho thuê, chuyển nhượng sau này. Gần như không có hoạt động đầu tư lướt sóng.

Chẳng hạn mới đây, Nam Long tiếp tục bung các sản phẩm căn hộ Akari City và Flora Panorama ra thị trường Tp.HCM, ghi nhận giao dịch đều đặn. Trong đó, dòng sản phẩm Flora Panorama thuộc Mizuki Park tại khu Nam Tp.HCM đang có giao dịch tích cực sau chính sách giãn thanh toán gây chú ý của chủ đầu tư.

Cụ thể, với căn hộ giá từ 3,8 tỷ/ căn 2PN, 2WC, nếu khách hàng có nhu cầu vay sẽ được hỗ trợ vay hạn mức đến 70% giá trị căn hộ. Thế nhưng, người mua không cần trả gốc trong 2 năm, mà chỉ thảnh thơi trả lãi suất cố định 1%/ năm trong 24 tháng - tương đương 2.1 triệu đồng/tháng. Với mức tài chính này đã tạo cơ hội cho người trẻ mạnh dạn hơn trong việc sở hữu chốn an cư. Trong trường hợp khách hàng không vay sẽ được chủ đầu tư ưu đãi lên đến 540 triệu đồng. Đặc biệt, đây là dự án căn hộ hoàn thiện với tiện ích chỉn chu, sẵn sàng đón cư dân về ở ngay nên chủ đầu tư còn tặng thêm gói ưu đãi 140 triệu đồng dành cho khách hàng nhận nhà trước 25/6/2024.

Được biết, từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này bán được 700 sản phẩm, trong đó tập trung nhiều nhất ở loại sản phẩm căn hộ thuộc các dự án như Akari City, Mizuki Park, EHome Southgate.

Sức cầu ở thực còn hiện hữu rất lớn trên thị trường.

Tại Bình Dương hay Đồng Nai, một số dự án căn hộ có mức giá từ 30-38 triệu đồng/m2 cũng ghi nhận thanh khoản tích cực. Người mua bắt đầu mạnh dạn trong việc “xuống tiền” khi các chính sách bán hàng của chủ đầu tư đang khá tốt. Dòng sản phẩm nhà ở đáp ứng nhu cầu ở thực của số đông vẫn “áp đảo” về lượng giao dịch trên thị trường.

Báo cáo mới đây của Batdongsan.com.vn chỉ ra, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư đang tăng trở lại trong 4 tháng đầu năm. Cụ thể, lượt tìm kiếm chung cư trên cả nước trong tháng 3 tăng 66%, lượng tin đăng bán tăng 82%. Trong đó, loại hình chung cư Tp.HCM tăng đến 68% so với tháng trước đó.

Lượng tin đăng bán chung cư cũng tăng 76%. Dù trong tháng 4, nhu cầu tìm mua chung cư có giảm nhẹ 7% so với tháng 3 trước đó nhưng vẫn tăng mạnh đến 31% nếu so sánh với cùng kỳ 2023. Lượt tìm thuê chung cư tiếp tục tăng thêm 5% trong tháng vừa qua.

Ngay cả các thị trường tỉnh, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư có sự phục hồi tích cực. Trong đó, các sản phẩm giá hợp lý vẫn chiếm tỉ trong lớn trong nhu cầu tìm kiếm.

Cụ thể, tại Bình Dương trong 4 tháng đầu năm có tổng lượng tin đăng bán tăng 96%, lượt tìm kiếm tăng 83%. Trong đó, nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư Bình Dương tăng 72%, tìm thuê chung cư Bình Dương cũng tăng 46%.

Trong khi, thị trường bất động sản Long An đang hút người mua căn hộ chung cư mạnh nhất trong 2 tháng vừa qua. Theo đó, lượt tìm mua chung cư Long An tăng 110% trong tháng 3 và tiếp tục duy trì ổn định trong tháng 4 vừa qua. Đây cũng là phân khúc có nhu cầu mua tăng trưởng ấn tượng tại Long An trong 4 tháng đầu năm, chỉ sau loại hình đất nền.

Nguồn cung căn hộ mới tại Tp.HCM trong quý 1/2024 vẫn ở mức thấp, tuy có tăng dần vào cuối quý. Nguồn: CBRE

Số liệu từ các công ty Nghiên cứu Thị trường cũng cho thấy, trong quý 1/2024, căn hộ là loại hình có sự cải thiện tích cực về giao dịch. Đây cũng là phân khúc có thanh khoản ổn định thời gian qua, nhất là những dự án chung cư có giá vừa túi tiền, phù hợp với nhu cầu từ nhóm khách hàng mua để ở, chủ đầu tư uy tín.

Theo Savills Việt Nam, trong quý 1/2024, lượng tiêu thụ căn hộ đạt 1.116 căn, tăng 29% theo năm. Các sản phẩm căn hộ giá bình dân được người mua ưa chuộng và chiếm 61% lượng sản phẩm bán ra trong quý, tiếp theo là hạng trung cấp với 37%.

Người mua ngày càng ưu tiên sự ổn định dòng tiền

Sau những biến động của thị trường, tâm lý sở hữu bất động sản của người mua cũng dần thay đổi. Từ quý cuối quý 3/2023, dòng vốn đầu tư bắt đầu quay trở lại với bất động sản, nhưng chủ yếu tập trung vào loại hình có thể sinh lời ổn định.

Những nhà đầu tư trước đây có thói quen đầu cơ thì nay cơ cấu lại danh mục đầu tư, tìm kiếm những sản phẩm có khả năng đem lại dòng tiền ngay. Có nhiều nhà đầu tư hướng từ nhà phố, đất nền… sang đầu tư căn hộ với kỳ vọng thu về lợi nhuận ổn định từ hoạt động cho thuê. Những người có nhu cầu mua nhà để dành cho con cái mai sau cũng mong muốn vừa tích sản, vừa cho thuê tạo ra dòng tiền đều đặn.

Nếu như giai đoạn 2022-2023 ghi nhận sự lao dốc mạnh về thanh khoản, thì sang năm 2024 là thời điểm thị trường tích lũy. Đó là sự tích lũy của doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân. Trong đó sẽ có nhiều người chọn bất động sản để tích lũy tài sản.

Dù là nhu cầu cao song thị trường căn hộ vẫn đang “vướng” ở câu chuyện nguồn cung.

Từng chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Lộc Hạnh - Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Ngọc Châu Á nhìn nhận, năm 2024 sẽ là năm nguồn cung nhà ở tiếp tục hạn chế do thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý dự án chưa thể rút ngắn. Trên thị trường, số lượng dự án tuy nhiều nhưng phần lớn lại chưa đủ điều kiện bán hàng vì pháp lý chưa hoàn thiện nên sản phẩm sẽ khan hiếm. Lợi thế vì thế nghiêng về các dự án đủ điều kiện chào bán.

Mặt khác, những chủ đầu tư tồn tại đến thời điểm hiện tại hầu hết đều có nền tảng tài chính vững nên không quá áp lực phải bán hàng bằng mọi giá. Do đó, giá bán căn hộ tại thị trường phía Nam hiện đã điều chỉnh phù hợp với thực tiễn thị trường nhưng không có xu hướng giảm giá. Về phía người mua, dù chưa hoàn toàn phục hồi sức cầu song niềm tin đang quay trở lại, khách hàng bắt đầu quan tâm đến bất động sản nhiều hơn.

Giới chuyên gia nhận định, năm 2024 là năm bản lề đối với thị trường bất động sản. Đặc biệt, việc thông qua các sắc luật điều chỉnh thị trường nhà đất như Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi sẽ tạo nền tảng vững chắc về mặt thể chế, pháp lý, từ đó củng cố tâm lý của người dân, doanh nghiệp.