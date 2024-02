Cửa hàng Highlands Coffee trên tuyến phố Hà Nội có giá thuê thuộc nhóm cao nhất trên thế giới bất ngờ đóng cửa

Nhà hát Lớn Hà Nội nằm giữa giao lộ Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông. Highlands Nhà hát Lớn Hà Nội từng là một địa chỉ quen thuộc với những khách hàng của chuỗi cà phê này. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, thương hiệu Highlands Coffee đã không còn xuất hiện ở đây nữa.

Trả lời trên truyền thông, ông Chu Anh Hùng, Phó giám đốc Nhà Hát Lớn Hà Nội cho biết thương hiệu cà phê Highlands Coffee trước đây thuộc khuôn viên nhà hát đã không còn hợp đồng với đơn vị. Hiện khuôn viên này được sử dụng làm không gian phục vụ âm nhạc cho khán giả, đặt tên Music Garden.

Một nhân viên từng làm việc tại Highlands Coffee Nhà Hát Lớn cũng xác nhận hiện quán đã đóng cửa từ cuối năm 2023.

Hiện không rõ số tiền Highlands Coffee chi ra để thuê được những địa điểm này, nhưng ước tính con số sẽ rất lớn bởi Nhà hát Lớn Hà Nội - nằm tại khu vực trung tâm của quận Hoàn Kiếm, là nơi có giá thuê mặt bằng bán lẻ thuộc top đắt đỏ nhất thế giới.

Theo Công ty nghiên cứu thị trường Cushman & Wakefield, Phố Tràng Tiền là nơi có giá thuê mặt bằng bán lẻ thuộc nhóm cao nhất trên thế giới, đồng thời đứng thứ 17 trong danh sách 51 tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương giai đoạn 2022 – 2023.

Cụ thể, giá thuê mặt bằng phố Tràng Tiền đắt thứ 2 tại Việt Nam hiện nay với giá khoảng 334 USD/feet vuông/năm (tức gần 300 USD/m2/tháng). Đứng thứ nhất là đường Đồng Khởi (quận 1, TPHCM).

Giá thuê mặt bằng tại phố Tràng Tiền tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và 50% so với thời điểm trước dịch bệnh. Con số này đưa con phố “sang, xịn” nhất Thủ đô tăng 3 bậc so với bảng xếp hạng được công bố vào năm ngoái.