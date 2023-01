Cửa nhôm slim – Phong cách cửa lùa thế hệ mới cho mọi không gian

Nếu trước đây, tại Việt Nam chủ yếu lắp đặt cửa gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa,… thì hiện nay xu hướng sử dụng cửa nhôm slim thiết kế kiểu dáng lùa thông minh đang được nhiều công trình sử dụng. Dòng cửa này được làm từ các thanh nhôm siêu nhỏ, nhìn thanh mảnh, đơn giản nhưng cực kỳ chắc chắn và bền bỉ. Kết hợp cùng với hệ thống khung nhôm cố định, siêu mỏng giúp tăng độ truyền ánh sáng lên tới 8%, khung nhôm slim bao cánh chắc chắn, kính cường lực, cùng các phụ kiện đi kèm như hệ giảm chấn thủy lực, gioăng, keo, tay nắm, bánh xe, khóa… giúp tạo nên một hệ thống cửa không chỉ có chất lượng bền bỉ mà còn tăng tính thẩm mỹ cho không gian lắp đặt.



Ngoài ra, cửa nhôm slim luôn được đánh giá cao về mọi yếu tố từ chất lượng, kỹ thuật, tính thẩm mỹ. Cửa vận hành cực kỳ êm ái, nhẹ nhàng, không còn tiếng kêu ọt ẹt mỗi lần đóng vào – mở ra, nhờ hệ phụ cửa cao cấp, đồng bộ 100%. Kết hợp cùng với cấu trúc nhôm slim siêu bền, cứng cáp để tạo nên bộ cửa hoàn hảo cho không gian sống của bạn, cũng như mang lại giá trị và công năng sử dụng hợp lý.

Trong đó, hệ cửa nhôm Heckler là một trong những thương hiệu của ngành công nghiệp sản phẩm giải pháp cửa nhôm slim, cửa lùa không ray dưới, phụ kiện cửa kính. Một trong những thương hiệu tin cậy về phụ kiện kiến trúc đến từ Đức. Hiện nay, các sản phẩm của hãng đang được nhập khẩu chính hãng tại đơn vị Heckler Việt Nam (website: https://heckler.com.vn/).

Với định hướng phát triển bền vững, cùng với sự tin tưởng của khách hàng trong hơn 10 năm qua, Heckler Việt Nam luôn nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn khách hàng trên cả nước, khi có nhu cầu lắp đặt cửa nhôm kính nhờ việc mang lại sự hài lòng bằng chất lượng và dịch vụ cao nhất đến với mọi khách hàng.

Heckler Việt Nam cung cấp hệ cửa nhôm slim chính hãng 100%

100% hệ thống cửa nhôm slim tại Heckler Việt Nam đều được cấu tạo từ những thanh profile nhôm nhập khẩu, phụ kiện cửa slim chính hãng 100%, có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, chất lượng sản phẩm tốt nhất.

Ngoài ra, đơn vị còn sử dụng hệ phụ kiện đồng bộ nên cửa nhôm Slim có độ bền chắc tuyệt đối, tất cả đều là phụ kiện hãng Heckler, đồng bộ với bánh xe, thanh thủy lực, tay nắm…đảm bảo chất lượng kỹ thuật hoàn hảo. Vì thế lựa chọn đến với Heckler Việt Nam bạn có thể hoàn toàn an tâm vì chất lượng tiêu chuẩn, đảm bảo cho thời gian sử dụng lâu dài với độ bền tuyệt đối.

Cung cấp đa dạng hệ cửa nhôm slim chất lượng cao để đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng

Để đáp ứng được mọi nhu cầu lắp đặt, tính thẩm mỹ không gian của mỗi khách hàng, tại Heckler Việt Nam cung cấp đa dạng kiểu dáng, mẫu mã từ: Cửa lùa sang 2 phía và Cửa lùa về 1 phía, Cửa trượt âm tường, cửa trượt vuông góc…. Điều này hoàn toàn phù hợp với mọi nhu cầu lắp đặt cửa lùa ngăn phòng, cửa lùa phòng bếp, cửa trượt âm tường, cửa lùa phòng ngủ, vách kính ngăn phòng...của hầu hết công trình hiện nay.

Chính sách dịch vụ hỗ trợ tại Heckler Việt Nam chuyên nghiệp

Ngoài chú trọng về chất lượng, tại Heckler Việt Nam luôn được khách hàng đánh giá cao về sự chuyên nghiệp trong khâu phục vụ, hỗ trợ khách hàng. Tại đây sở hữu một đội ngũ nhân viên tư vấn, kỹ thuật, thợ thi công cho đến đội ngũ quản lý giàu chuyên môn, luôn sẵn sàng hỗ trợ giúp khách hàng sở hữu được hệ thống cửa nhôm slim chất lượng tốt nhất.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được hưởng chế độ bảo hành, bảo trì dài hạn đối với mọi sản phẩm cửa do đơn vị lắp đặt.

Giá hệ thống cửa nhôm slim tại Heckler Việt Nam hợp lý

Bởi vì Heckler Việt Nam là đơn vị nhập khẩu trực tiếp nguyên vật liệu chính hãng từ Heckler, không thông qua bất kỳ khâu trung gian nào nên giá thành sản phẩm luôn được đánh giá cạnh tranh nhất thị trường. Cùng với đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá, tặng quà cho khách hàng, nên chi phí lắp đặt càng tiết kiệm hơn.

Có thế mạnh với xưởng sản xuất trực tiếp, Heckler Việt Nam tự hào khi là 1 trong những đơn vị sản xuất và thi công cửa nhôm Slim uy tín, chất lượng. Với hệ thống máy móc tự động hiện đại, thợ nghề có kinh nghiệm nhiều năm, các sản phẩm nhôm kính của đơn đảm bảo sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng. Mọi thông tin liên hệ Heckler Việt Nam vui lòng qua website: https://heckler.com.vn/