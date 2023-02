Cục Hàng không chỉ đạo khẩn vấn đề sương mù 'bủa vây' chuyến bay

Từ ngày 5/2 tới nay, trạng thái thời tiết mưa phùn, sương mù đã làm ảnh hưởng lớn tới hoạt động hàng không tại các sân bay khu vực phía Bắc, đặc biệt sân bay Vinh (Nghệ An), Thọ Xuân (Thanh Hoá), Nội Bài (Hà Nội). Trong đó, có nhiều chuyến bay phải hoãn, hủy, đổi lịch trình, ảnh hưởng không nhỏ tới hành khách đã mua vé trên các chuyến bay này. Dự báo, tình hình thời tiết giao mùa như trên sẽ còn kéo dài trong 2-3 tháng tới.

Cục Hàng không cho hay, hình thái sương mù, mây thấp làm hạn chế tầm nhìn thường xuất hiện trong thời điểm giao mùa ở miền Bắc kéo dài từ tháng 2 tới tháng 4 hàng năm. Do hạn chế tầm nhìn ở một số sân bay phía Bắc , làm một số chuyến phải bay chờ, hủy chuyến, chuyển hướng.

Trước thực trạng trên, Cục Hàng không chỉ đạo các hãng hàng không theo dõi sát tình hình thời tiết sương mù, mây thấp để điều chỉnh lịch bay cho phù hợp, đảm bảo an toàn tuyệt đối hoạt động bay; chọn thêm sân bay dự phòng nằm ngoài vùng ảnh hưởng của thời tiết xấu; chỉ đạo phi công tuân thủ nghiêm các quy trình an toàn bay. Trường hợp các chuyến bay bị ảnh hưởng như bay giờ, chậm, hủy do thời tiết, các hãng phải chủ động thông báo sớm, nói rõ nguyên nhân tới hành khách, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người vận chuyển và quyền lợi của hành khách theo quy định.

Cục Hàng không yêu cầu Tổng công ty Quản lý bay (VATM) chỉ đạo không lưu trong điều kiện thời tiết bất lợi, đảm bảo tầm nhìn cho việc cất/hạ cánh tại các sân bay phải yêu cầu máy bay chuyển hướng hạ cánh sang các sân bay dự bị phù hợp; kịp thời cập nhật thời tiết cho các phi công, phát hiện các tình huống uy hiếp an toàn bay để khuyến cáo, có biện pháp xử lý kịp thời. VATM cũng được yêu cầu chỉ đạo các cơ sở khí tượng liên quan dự báo, cung cấp thông tin thời tiết kịp thời, chính xác để các hãng hàng không, không lưu điều chỉnh kế hoạch bay.

Tổng Công ty Cảng Hàng không (ACV) được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị mặt đất có liên quan ở các sân bay phải tuân thủ quy định an toàn trong điều kiện tầm nhìn hạn chế; rà soát hệ thống chiếu sáng tại các sân bay đảm bảo các điều kiện khai thác; phối hợp các hãng hàng không để có phương án phục vụ hành khách khi chuyến bay bị hoãn, hủy, chuyển hướng bay do thời tiết.

Các Cảng vụ hàng không được yêu cầu kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện đúng, đủ theo quy định và các nội dung kể trên.

Mưa phùn, sương mù, mây thấp làm hạn chế tầm nhìn tại sân bay Nội Bài ngày 3/2 vừa qua. Ảnh: VATM.





Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Tổng Công ty Quản lý Bay (VATM) cho hay, trạng thái thời tiết mưa phùn, sương mù những ngày gần đây đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động khai thác tại một số sân bay khu vực phía Bắc. Khi tình trạng mây và sương mù quá dày sẽ làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn bay, buộc phải hoãn, huỷ, chuyển hướng các chuyến bay sang sân bay khác để chờ thời tiết cải thiện.

Do tình trạng sương mù, mưa phùn làm hạn chế tầm nhìn, ngày 5/2, tại sân bay Vinh có 4 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay khác, 12 chuyến bay phải hủy ngay tại sân bay cất cánh. Tại sân bay Thọ Xuân, ngày 6/2 có 5 chuyến bay phải chuyển hướng hạ cánh ở sân bay khác; ngày 7/2 có hơn 10 chuyến bay phải huỷ, 10 chuyến bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Với các chuyến bay huỷ do thời tiết xấu, hành khách sẽ được các hãng hàng không bố trí bay ở các ngày tiếp theo khi thời tiết tốt hơn; với các chuyến bay chuyển hướng hạ cánh ở sân bay dự bị, hành khách sẽ phải chờ thời tiết cải thiện để bay tiếp về sân bay đến theo kế hoạch.

Theo đại diện VATM, tình trạng mưa phùn, sương mù, trần mây thấp khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 1km ở các sân bay, làm giảm khả năng quan sát, định hướng và định vị của phi công trong điều khiển máy bay. Đặc biệt, trong giai đoạn cất - hạ cánh, tầm nhìn hạn chế dễ gây ra va chạm trên không, va chạm với chướng ngại vật tĩnh không và va chạm với địa hình… uy hiếp an toàn bay.