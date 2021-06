'Cực phẩm' Fast & Furious Twin Turbo ra mắt: Giá quy đổi từ 13,5 tỷ, sản xuất giới hạn 9 chiếc

Nhằm kỷ niệm buổi công chiếu F9 - phần mới nhất trong series phim hành động "Fast & Furious" vào ngày 26/5, thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Jacob & Co đã hợp tác với Universal Studios cho ra mắt phiên bản đồng hồ giới hạn mang tên "Fast & Furious Twin Turbo". Theo đó, Jacob & Co sẽ chỉ sản xuất vỏn vẹn 9 chiếc, mỗi chiếc đánh dấu cho từng phần phim.

Mẫu đồng hồ độc nhất vô nhị trị giá $580.000.

Những chi tiết mang ý nghĩa biểu tượng của series phim được lồng ghép vô cùng tinh tế, điển hình như mặt số tinh thể sapphire được lấy cảm hứng từ nguyên bản năm 2001. Bên cạnh đó, hình ảnh này còn gợi lại lời thoại nổi tiếng của Dom (Vin Diesel) khi nói với Brian (Paul Walker) trong Furious 7: "I used to say I live my life a quarter-mile at a time." (Tạm dịch: Tôi cứ sống một phần tư dặm một - chỉ những cuộc đua drag quãng ngắn 400m thường xuất hiện trong phim).

Hình ảnh một cô gái với lá cờ xuất phát, phía sau là xe đua Toyota Supra và Dodge Challenger.

Chi tiết được tôn vinh trên mặt trước của đồng hồ là hình ảnh cô gái giơ lá cờ xuất phát, phía sau là hai chiếc xe đua Toyota Supra và Dodge Challenger đã sẵn sàng nổ máy. Không chỉ vậy, cái tên "Fast & Furious Twin Turbo" còn được khắc trên mặt sau bằng đá sapphire rất nổi bật. Bộ máy đồng hồ cấu thành cực kỳ phức tạp từ 832 bộ phận riêng lẻ, bao gồm bộ lặp phút thập phân và máy tính thời gian "pit board".

Các chi tiết trên mặt sau chiếc đồng hồ được khắc bằng đá sapphire.

Jacob & Co còn đặc biệt trang bị cho phiên bản này dây đeo da và khóa gấp bằng titanium.

Chiếc đồng hồ được khoác lên bộ vỏ lộng lẫy bằng titanium đen và forged carbon, bao gồm 88 bộ phận chứa các tourbillon ba trục. Mỗi lồng quay tourbillon xoay vòng với tốc độ lần lượt là 24, 48 và 180 giây dọc theo từng trục. Giá khởi điểm của dòng đồng hồ này từ 580.000 USD (tương đương gần 13,5 tỷ đồng).

Chi tiết chiếc Fast & Furious Twin Turbo by Jacob & Co

Nguồn: Motor1