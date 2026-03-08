Cục Thuế có thông báo quan trọng đến tất cả người dân

Kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2025 được Cục Thuế xác định là giai đoạn cần triển khai thống nhất, đúng quy định và kịp thời nhằm bảo đảm việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ diễn ra thuận lợi. Đồng thời, việc chuẩn hóa dữ liệu cũng giúp nâng cao hiệu quả quy trình hoàn thuế TNCN tự động và cải thiện chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Trên cơ sở đó, Cục Thuế đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế thương mại điện tử và Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn tập trung thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và pháp luật quản lý thuế hiện hành, hạn chế sai sót khi bước vào cao điểm tiếp nhận hồ sơ quyết toán.

Mức giảm trừ gia cảnh và biểu thuế thay đổi từ năm 2026

Một nội dung quan trọng cần lưu ý là mức giảm trừ gia cảnh được xác định khác nhau theo từng kỳ tính thuế.

Đối với kỳ quyết toán năm 2025, mức giảm trừ gia cảnh được thực hiện theo Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Theo đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (tương đương 132 triệu đồng/năm), còn mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Từ kỳ tính thuế năm 2026 (tính từ ngày 01/01/2026), mức giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh theo Nghị quyết số 110/2025/UBTVQH15, thay thế Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14. Theo quy định mới, mức giảm trừ đối với người nộp thuế tăng lên 15,5 triệu đồng/tháng (tương đương 186 triệu đồng/năm), còn mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, kỳ quyết toán thuế năm 2025 vẫn áp dụng mức giảm trừ theo quy định hiện hành của Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14, trong khi các thay đổi theo Nghị quyết 110/2025/UBTVQH15 sẽ được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Bên cạnh mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công cũng là nội dung được cơ quan thuế yêu cầu hướng dẫn thống nhất.

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12, đối với kỳ quyết toán năm 2025, thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú vẫn áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần gồm 7 bậc.

Cụ thể, các bậc thuế theo tháng và thuế suất tương ứng gồm:

Bậc 1: đến 5 triệu đồng/tháng - thuế suất 5%

Bậc 2: trên 5-10 triệu đồng/tháng - thuế suất 10%

Bậc 3: trên 10-18 triệu đồng/tháng - thuế suất 15%

Bậc 4: trên 18-32 triệu đồng/tháng - thuế suất 20%

Bậc 5: trên 32-52 triệu đồng/tháng - thuế suất 25%

Bậc 6: trên 52-80 triệu đồng/tháng - thuế suất 30%

Bậc 7: trên 80 triệu đồng/tháng - thuế suất 35%

Khi quy đổi theo năm, các ngưỡng thu nhập tương ứng là: đến 60 triệu đồng; trên 60-120 triệu đồng; trên 120-216 triệu đồng; trên 216-384 triệu đồng; trên 384-624 triệu đồng; trên 624-960 triệu đồng và trên 960 triệu đồng/năm.

Tuy nhiên, từ 01/01/2026, theo Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, biểu thuế lũy tiến từng phần đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú sẽ được điều chỉnh còn 5 bậc.

Các bậc thuế theo tháng gồm:

Bậc 1: đến 10 triệu đồng/tháng - thuế suất 5%

Bậc 2: trên 10-30 triệu đồng/tháng - thuế suất 10%

Bậc 3: trên 30-60 triệu đồng/tháng - thuế suất 20%

Bậc 4: trên 60-100 triệu đồng/tháng - thuế suất 30%

Bậc 5: trên 100 triệu đồng/tháng - thuế suất 35%

Khi quy đổi theo năm, các ngưỡng thu nhập tương ứng là: đến 120 triệu đồng; trên 120-360 triệu đồng; trên 360-720 triệu đồng; trên 720-1.200 triệu đồng và trên 1.200 triệu đồng/năm.

Theo Cục Thuế, người nộp thuế cần chủ động rà soát tình hình thu nhập thực tế trong năm để xác định rõ mình thuộc diện phải quyết toán thuế hay không, đồng thời xác định hình thức quyết toán phù hợp, gồm trực tiếp quyết toán hoặc ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập.

Lưu ý về quyết toán và hoàn thuế TNCN tự động

Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công, trách nhiệm khai quyết toán thuế TNCN được thực hiện không phân biệt có phát sinh khấu trừ hay không, đồng thời thực hiện quyết toán thay cho cá nhân đã ủy quyền.

Trong trường hợp doanh nghiệp giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng hoặc tổ chức lại doanh nghiệp, đơn vị phải thực hiện khai quyết toán thuế đến thời điểm phát sinh sự kiện đó.

Đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, nhóm phải trực tiếp khai quyết toán bao gồm:

Cá nhân cư trú có thu nhập từ hai nơi trở lên nhưng không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán.

Cá nhân có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ sang kỳ sau.

Cá nhân có mặt tại Việt Nam trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam đạt từ 183 ngày trở lên.

Người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán trước khi xuất cảnh hoặc ủy quyền theo quy định.

Cá nhân cư trú có thu nhập từ nước ngoài hoặc từ các tổ chức quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán chưa khấu trừ thuế trong năm.

Cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn hoặc bệnh hiểm nghèo.

Ngược lại, một số trường hợp được xác định không phải quyết toán thuế.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập, đó là trường hợp trong năm không phát sinh trả thu nhập hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh trọn năm dương lịch. Ngoài ra, trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi loại hình mà doanh nghiệp chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thuế thì không phải khai quyết toán đến thời điểm có quyết định chuyển đổi mà thực hiện khi kết thúc năm.

Đối với cá nhân, các trường hợp không phải quyết toán gồm:

Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống.

Cá nhân có số thuế nộp thừa nhưng không yêu cầu hoàn hoặc bù trừ.

Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai tại nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã bị khấu trừ 10% và thực hiện ủy quyền quyết toán tại nơi ký hợp đồng.

Cá nhân được mua bảo hiểm nhân thọ hoặc bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm đã bị khấu trừ 10% theo quy định.

Để việc kê khai được đồng bộ, Cục Thuế đề nghị các tổ chức chi trả thu nhập chủ động hướng dẫn người lao động đủ điều kiện ủy quyền quyết toán, đồng thời tiếp nhận ủy quyền và kê khai thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời.

Về thời hạn, hồ sơ quyết toán của tổ chức chi trả phải nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi kết thúc năm dương lịch, còn cá nhân trực tiếp quyết toán nộp chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ tư kể từ khi kết thúc năm dương lịch.

Về thủ tục, hồ sơ quyết toán của tổ chức chi trả gồm tờ khai mẫu 05/QTT-TNCN và các phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN, 05-2/BK-QTT-TNCN, 05-3/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo Phụ lục II Thông tư số 80/2021/TT-BTC.

Hồ sơ có thể nộp trực tuyến thông qua Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Cục Thuế - Bộ Tài chính, hoặc thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ T-VAN, đồng thời nộp tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức chi trả thu nhập.

Đối với cá nhân, việc nộp hồ sơ quyết toán thuế có thể thực hiện trực tuyến qua eTax Mobile, Cổng dịch vụ công hoặc hệ thống của cơ quan thuế.

Một nội dung được nhấn mạnh là việc hoàn thuế TNCN tự động. Theo hướng dẫn, từ năm 2025 cơ quan thuế triển khai hoàn thuế tự động trên hệ thống công nghệ thông tin. Khi người nộp thuế nộp hồ sơ quyết toán điện tử và đáp ứng đầy đủ điều kiện, hệ thống có thể tự động xử lý hoàn thuế trong 03 ngày làm việc.

Để hồ sơ được xử lý tự động, dữ liệu phải bảo đảm khớp đúng giữa thông tin thu nhập, số thuế đã khấu trừ, số thuế đề nghị hoàn và dữ liệu do tổ chức chi trả kê khai. Đồng thời, tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn phải được xác minh và liên kết hợp lệ trên hệ thống.

Cục Thuế khuyến nghị người nộp thuế cần kiểm tra kỹ thông tin cá nhân, mã số thuế, người phụ thuộc, số thuế đã khấu trừ và tài khoản ngân hàng trước khi gửi hồ sơ. Việc kê khai trung thực, chính xác ngay từ đầu sẽ giúp hồ sơ được xử lý nhanh và tránh phải bổ sung, điều chỉnh sau đó.

Cuối cùng, Cục Thuế yêu cầu các cơ quan thuế địa phương tăng cường tuyên truyền, tập huấn và bố trí nhân sự hỗ trợ trong giai đoạn cao điểm quyết toán thuế; đồng thời kiểm soát rủi ro đối với nhóm cá nhân có thu nhập cao, biến động lớn hoặc có thu nhập từ nhiều nguồn.

Ngành Thuế cũng tiếp tục cảnh báo người nộp thuế về các hành vi giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo, khuyến nghị chỉ sử dụng các kênh chính thức và xác minh thông tin trên cổng thông tin điện tử của ngành thuế tại địa chỉ gdt.gov.vn.

