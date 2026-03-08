Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: 'Lót tay' tiền tỷ cho đoàn kiểm tra ATTP

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án Sản xuất buôn bán hàng giả, Đưa, Nhận hối lộ, Cố ý làm lộ bí mật công tác, xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Theo điều tra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA), Đỗ Mạnh Hoàng (cựu Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) thống nhất chi 3,425 tỷ đồng tiền "lobby" cho lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Cụ thể, Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2020 đến 2024, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Mạnh Hoàng chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho nhà máy MediPhar và MediUSA để đoàn thẩm định ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục.

Trên cơ sở đó, nhà máy được cấp giấy chứng nhận GMP thời hạn 3 năm; nếu không được cấp, nhà máy không thể đi vào sản xuất, từ đó ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Để sớm được thẩm định, cấp giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Mạnh tìm gặp Cao Văn Trung, khi đó là Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm kiêm Trưởng đoàn thẩm định.

Mạnh đưa cho Trung 30 triệu đồng để chuyển lại cho lãnh đạo Cục này (trong đó 20 triệu đồng cho Nguyễn Hùng Long, cựu Phó Cục trưởng, 10 triệu đồng cho Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng) để 2 lãnh đạo Cục tạo điều kiện xếp lịch thẩm định nhà máy MediPhar và MediUSA.

Trước khi Cục An toàn thực phẩm có các quyết định thành lập đoàn kiểm tra nhà máy, Mạnh đến Cục này gặp và 4 lần đưa Trung tổng 120 triệu đồng để nhờ Trung đưa Long và Phong.

Tháng 6/2020, đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm thẩm định tại nhà máy MediUSA, lập biên bản thể hiện “còn một số tồn tại cần khắc phục…”.

Hai bị can Mạnh và Hoàng đưa cho Trung 165 triệu đồng gồm: 50 triệu đồng cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, 30 triệu đồng cho cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và 30 triệu đồng cho Cao Văn Trung. Số tiền còn lại được chia cho những người khác trong đoàn kiểm tra.

Tại Nhà máy MediPhar, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm tiến hành thẩm định vào ngày 22/10/2020 và cũng lập biên bản kết luận “công ty còn một số tồn tại, yêu cầu công ty khắc phục và báo cáo kết quả trong vòng 90 ngày”.

Theo yêu cầu của Trung, cuối giờ chiều cùng ngày, Mạnh cùng Hoàng đưa hối lộ cho Cao Văn Trung 165 triệu đồng. Trong đó đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và 30 triệu và Cao Văn Trung 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Ngày 23/11/2023, đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm thẩm định lại nhà máy MediUSA và Nguyễn Năng Mạnh lại chi 190 triệu đồng được để trong các phong bì của Công ty MediUSA.

Trong đó, đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và 30 triệu và Cao Văn Trung 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Quá trình thẩm định lại Nhà máy MediPhar vào ngày 4/1/2024, Mạnh cùng Hoàng đưa hối lộ cho Cao Văn Trung 210 triệu đồng. Trong đó đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và 30 triệu và Cao Văn Trung 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Do nhiều lần nhận tiền hối lộ, Cao Văn Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của hai nhà máy trên hồ sơ, ảnh chụp không đối chiếu rồi đề xuất Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho MediUSA và Công ty MediPhar.

Trong việc hậu kiểm Nhà máy MediPhar vào năm 2022, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm phát hiện lỗi “không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho”.

Nguyễn Năng Mạnh đề nghị Trưởng đoàn thẩm định Cao Văn Trung bỏ qua lỗi và sẽ chi 200 triệu đồng.

Số tiền này lại được chia cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Cao Văn Trung, mỗi người 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Lô thực phẩm chức năng giả tới 100 tấn hàng bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ.

Hành vi đưa hối lộ tiếp theo xảy ra trong việc cấp Giấy chứng nhận công bố sản phẩm. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng giao cấp dưới là Hoàng Thị Hương làm đầu mối quan hệ, chi tiền trong việc xin cấp phép công bố sản phẩm.

Để có đủ thủ tục xin cấp phép công bố sản phẩm, Hương liên hệ với Công ty TSL, Viện Kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia và Công ty Avatek cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (hành vi này đã bị xét xử tại TAND TP.HCM).

Để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm không bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn, kéo dài thời gian xin phép, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, Hương gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với chuyên viên Cục An toàn thực phẩm về việc chi cho đơn vị này từ 9 triệu đồng đến 12 triệu đồng một bộ hồ sơ.

Hương đã đưa hối lộ 2,36 tỷ đồng cho việc xin cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của 9/10 công ty thuộc hệ thống công ty của Nguyễn Năng Mạnh. Số tiền này tiếp tục được chia cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và các đối tượng khác.

Trong vụ án này, chỉ Nguyễn Năng Mạnh bị đề nghị truy tố về tội Đưa hối lộ . Hai bị can Đỗ Mạnh Hoàng và Hoàng Thị Hương do chủ động có đơn trình bày về hành vi đưa hối lộ, giúp cơ quan điều tra làm sáng tỏ vụ án nên không bị xử lý về hành vi đưa hối lộ.