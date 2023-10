Cung đường đèo phủ biển mây cực đỉnh nằm giữa Quảng Ngãi - Kon Tum

Khi nói về những con đường đèo hùng vĩ và tuyệt đẹp ở Việt Nam, thường nhắc đến các con đèo nổi tiếng như tứ đại đỉnh đèo ở miền Bắc và đèo Hải Vân nối liền Huế và Đà Nẵng. Tuy nhiên, có một con đèo kết nối Kon Tum và Quảng Ngãi, với cái tên không quen thuộc nhưng đã trở nên nổi tiếng với khung cảnh tuyệt đẹp.

Cung đèo có tên Vi Ô Lắc, dài tầm 50km nằm trên quốc lộ 24, từ ngã tư Thạch Trụ ở xã Đức Lân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi đến thành phố Kon Tum.

Ảnh: Camnangdidulich

Đèo Vi Ô Lắc uốn lượn qua trùng điệp núi non và thung lũng với đỉnh đèo lên đến hơn 1.300m so với mực nước biển. Chạy dọc con đèo quanh co, càng lên cao cảnh sắc càng biển đổi mở ra nhiều góc nhìn hữu tình.

Ảnh: Nguyễn Duy Linh

Một bên sườn núi dựng đứng tô điểm bởi vô vàn sắc hoa dại vàng, đỏ, tím, bên còn lại là vực thẳm trải rộng với thung lũng xanh ngát xen kẽ con kênh, mương nước ánh lên giữa nắng vàng; thấp thoáng xa xa là những nếp nhà ẩn hiện sau làn khói bếp mờ ảo.

Ảnh: Trinhhoaitri

Xa hơn một chút, là trập trùng những dãy núi xanh thẳm hòa cùng mây mờ lãng đãng, phía dưới là dòng sông Re hiền hòa càng tô đậm vẻ hùng vĩ của đèo Vi Ô Lắc. Khung cảnh hoang sơ nhưng khoáng đạt, trong lành khi băng qua chốn rừng núi đem đến một trải nghiệm vừa mãn nhãn vừa thư thái tâm hồn.

Sau những đoạn đèo gấp khúc, vách đá sừng sững đầy thách thức, đứng trên đỉnh đèo vào sáng sớm, nếu may mắn du khách có thể chiêm ngưỡng cảnh những đám mây sà xuống phủ ngập một bên vực.

Ảnh: Nguyễn Duy Linh

Vào những ngày thời tiết thuận lợi, đèo Vi Ô Lắc hữu tình còn khoác thêm trên mình biển mây trắng xóa, bồng bềnh. Chẳng phải Y Tý hay Tà Xùa, du khách cũng có thể chiêm ngưỡng biển mây tuyệt vời ngay tại nơi đây. Nếu vào những ngày nắng đẹp, trời quang đãng xanh trong, du khách có thể thưởng ngoạn cảnh sắc tươi đẹp dưới chân vực, thì khoảnh khắc vào những lúc trời mù mây lại là một bức tranh thiên nhiên ấn tượng khác mà Vi Ô Lắc "sở hữu".

Thời điểm để ngắm được biển mây trên đèo Vi Ô Lắc là từ tầm 6 - 8 giờ sáng. Vì vậy nếu muốn săn được mây, đừng quên theo dõi thời tiết và canh thời gian di chuyển chuẩn xác để chuyến đi trọn vẹn.