Cùng lắp ráp, cùng là xe điện siêu nhỏ, đặt cọc VinFast VF 3 hay Wuling HongGuang MiniEV?

VinFast VF 3 là mẫu xe gây bất ngờ nhất của thương hiệu ô tô Việt Nam khi trước đó chưa từng lộ diện một bản vẽ hay bản concept nào cả. Mẫu xe này nhắm đến phân khúc ô tô mini siêu nhỏ (nhỏ hơn phân khúc A). Đây cũng là phân khúc mà mẫu xe Wuling HongGuang MiniEV đến từ Trung Quốc nhắm tới.

VF 3 sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Hải Phòng, dự kiến có xe giao vào quý III năm 2024. MiniEV cũng đang cố gắng tiếp cận thị trường Việt Nam bằng việc lắp ráp trong nước, trong nhà máy ở Hưng Yên. Xe đã được xuất xưởng, chỉ chờ ngày bán ra thị trường.

Nếu như trước đây MiniEV một mình một sân chơi thì đến nay, mẫu xe này sẽ gặp phải nhiều thách thức từ VF 3.

Cấu hình

VF 3 và MiniEV đều chưa được công bố cấu hình chi tiết.

VinFast cho biết VF 3 có chiều dài tổng thể khoảng 3.114 mm. Xe có thiết kế 2 cửa với kiểu dáng vuông vức, khỏe khoắn như SUV thu nhỏ. Bộ mâm kích thước đến 16 inch, lớn hơn mâm của nhiều xe hạng A. Theo ảnh, đèn xe dạng chóa phản xạ, chưa rõ là LED hay halogen.

MiniEV có chiều dài ngắn hơn, chỉ 2.921 mm. Xe cũng có thiết kế 2 cửa, kiểu dáng giống xe van với bánh nhỏ. Tuy là ô tô giá rẻ nhất thị trường nhưng MiniEV vẫn có hệ thống đèn chiếu sáng LED dạng projector, đèn hậu LED.

Nội thất VF 3 khá đơn giản với một màn hình điện tử sau vô-lăng, vô-lăng xe có tích hợp nút bấm, ghế bọc da, không có màn hình trung tâm. Thông tin rò rỉ cho thấy VF 3 bản Plus có màn hình cảm ứng 8 inch. VinFast cho biết VF 3 có tích hợp đầy đủ, đảm bảo trải nghiệm thoải mái tiện nghi, không gian vừa cho 5 người, nhưng chưa công bố trang bị cụ thể.

Nội thất MiniEV trông còn đơn giản hơn với một màn hình sau vô-lăng, vô-lăng không tích hợp nút bấm, ghế bọc nỉ, thiết kế cho 4 người ngồi.

Tầm vận hành của VF 3 chưa được công bố. Hãng cho biết pin đáp ứng được nhu cầu di chuyển hàng ngày của đa số người Việt. Có thông tin rò rỉ cho rằng VF 3 đi được tới 285 km.

MiniEV tại Trung Quốc dùng pin 9,2 kWh, cho tầm hoạt động đến 120 km, hoặc pin 13,8 kWh, đi được đến 170 km. Hiện chưa rõ xe tại Việt Nam dùng loại pin nào.

Hệ thống sạc

VF 3 sẽ tận dụng được lợi thế cơ sở hạ tầng trạm sạc của VinFast nên dù là xe nhỏ nhưng vẫn dễ dàng đi xa được. Mẫu xe này cũng có thể sẽ sạc được tại nhà.

Trong khi đó, MiniEV chỉ có cách sạc tại nhà, sẽ chỉ phù hợp với nhu cầu di chuyển ngắn. Trong tương lai, nếu EVN phổ cập hệ thống trạm sạc thì Mini EV mới có thể sạc được ở ngoài.

Thương hiệu

Ô tô điện hiện nay không nhiều trên thị trường, đặc biệt ở phân khúc xe phổ thông gần như chỉ có VinFast. Wuling là thương hiệu ô tô Trung Quốc mới xuất hiện. MiniEV lại là mẫu xe đầu tiên của hãng này bán tại Việt Nam. Do đó, để so sánh về thương hiệu, VinFast vẫn có sức nặng hơn trên thị trường Việt Nam.

Mặc dù vậy, tại quê nhà Trung Quốc, MiniEV lại là xe có tiếng. Theo thống kê của JATO Dynamics, trong 3 năm từ 2020 đến hết 2022, có khoảng 1 triệu xe MiniEV đã bán ra thị trường, giúp mẫu xe này trở thành xe điện cỡ nhỏ bán chạy nhất toàn cầu.

Giá bán

Cả 2 mẫu xe đều chưa có giá bán chính thức.

Mẫu xe xếp trên VF 3 là VF 5 (Plus) có giá 458 triệu đi kèm chính sách thuê pin. Hiện chưa rõ VF 5 có bản Eco hay không nhưng nếu có thì giá sẽ thấp hơn. VF 3 cũng sẽ được bán ra với bản Plus và có thêm bản Eco tiêu chuẩn. Giá xe VF 3 chắc chắn sẽ thấp hơn đáng kể so với VF 5 khi xét về phân khúc và trang bị.

MiniEV có giá quy đổi tại Indonesia từ khoảng 340 triệu đồng. Giá xe tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ thấp hơn xe hạng A. Mẫu xe hạng A có giá thấp nhất hiện tại trên thị trường là Kia Morning với mức niêm yết 356 triệu đồng.

Nhiều khả năng MiniEV sẽ được bán ra thị trường trước. Đây là cơ hội và đồng thời cũng là thách thức của mẫu ô tô Trung Quốc khi đi đầu nhưng lại để VinFast có thêm thời gian thăm dò thị trường và tính toán những bước đi cạnh tranh hơn về cả giá và trang bị.