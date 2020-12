Cuộc chạy đua giá trên thị trường căn hộ Bình Dương

Trong khi BĐS Tp.HCM khan hiếm nguồn cung thì thị trường Bình Dương lại "trỗi dậy" với loạt dự án tại Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một. Trong đó, các dự án xuất hiện tại Thuận An đang gây sự chú ý trên thị trường thời gian qua khi có một số dự án leo lên "nấc" giá khá cao, khác xa so với các dự án cùng khu vực khiến người mua "đặt lên bàn cân" so sánh.



Riêng khu vực Thuận An, thời gian qua đã có trên dưới 10 dự án BĐS "nhá" hoặc chào bán, cung cấp hàng chục ngàn căn hộ ra thị trường. Phải kể đến loạt dự án như The Rivana, The Emerald Golf View, Astral City, Opal Skyline, Park View, Aster Garden Towers, Habitat (giai đoạn 3)… và cuộc đua về giá cả cũng diễn ra khốc liệt giữa các dự án.

Khảo sát cho thấy, đa số các dự án căn hộ tại Thuận An hay Thủ Dầu Một đều cán mốc từ 38-45 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án còn ở ngưỡng giá từ 30-31 triệu đồng/m2. Đó là một điều đặc biệt tại thị trường khu vực này khi mà mức giá một số dự án căn hộ đang ở ngưỡng khá cao, tương đương giá căn hộ ngoại thành Tp.HCM.

Chẳng hạn, dự án The Emerald Golf View tại Thuận An ra mắt vào khoảng quý 2/2020 đang chào mức giá từ 40 triệu đồng/m2 với hơn 1.000 căn hộ. Hay dự án Anderson Park có giá lên đến 45 triệu đồng/m2.

Cùng khu vực, hơn 1.500 căn hộ tại dự án Opal Skyline cũng cán mốc giá từ 32 -33 triệu đồng/m2. Nếu tính các căn diện tích nhỏ mức giá căn hộ này xấp xỉ gần 40 triệu đồng/m2.

Nằm ngay mặt tiền Đại lộ Bình Dương dự án The Rivana, quy mô 1.023 căn hộ và 16 shophouse của chủ đầu tư Công ty Đạt Phước đang chào giá 31 triệu đồng/m2 (1-3 phòng ngủ). Đây đang là dự án hiếm hoi có mức giá dễ chịu tại thị trường khu vực này.

Còn dự án Astral City do Phát Đạt và Danh Khôi hợp tác đầu tư đang chào mức giá từ 39-40 triệu đồng/m2 (đã VAT) với hơn 1.000 căn hộ bung ra thị trường.

Tương tự, The Habitat Bình Dương giai đoạn 3 với hơn 800 căn hộ đang chào giá khoảng từ 39-42 triệu đồng/m2.

Nhiều dự án "mới tinh" xuất hiện tại thị trường Thuận An, Bình Duơng dịp cuối năm

Như vậy để thấy, tại thị trường BĐS Thuận An, các dự án căn hộ giá đã "ngang ngửa" nhau, rất hiếm dự án còn ở ngưỡng giá mềm. Mức giá này thậm chí ngang bằng với giá dự án căn hộ tại quận 9, quận 12 của Tp.HCM. Cuộc đua giá căn hộ không chỉ diễn ra ở trục đường quốc lộ 13, Đại lộ Bình Dương với nhau mà tại các khu vực giáp ranh như Thủ Dầu Một, Dĩ An – nơi có nguồn cung BĐS khá dồi dào thì giá căn hộ giữa các dự án cũng đang "rượt nhau" khốc liệt.

Có một điều dễ nhận thấy là hầu hết các dự án căn hộ đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về giá trong thời gian qua. Thị trường Bình Dương nói chung, Thuận An nói riêng đang hiếm các dự án giá mềm, đáp ứng nhu cầu của số đông khách mua, nhất là đối tượng người lao động, gia đình trẻ, công nhân khu công nghiệp – vốn là những đối tượng khách hàng dồi dào tại thị trường Bình Dương.

Có những nhận định cho thấy, giá một số dự án căn hộ tại Bình Dương đang có hiện tượng "ngáo giá" khi đưa ra mức giá vượt xa các dự án cùng vị trí, khu vực, thậm chí cùng chất lượng tiện ích.

Theo báo cáo của Hội môi giới BĐS Việt Nam, các Thành phố trực thuộc tỉnh có lợi thế giao thoa với Tp.HCM và đang có tiềm lực phát triển kinh tế như Thuận An, Dĩ An thực sự đã trở thành mảnh đất màu mỡ để phát triển loại hình dự án nhà ở chung cư có giá phù hợp (loại sản phẩm mà Tp.HCM hiện đang khan hiếm và tiêu thụ rất tốt).

Tuy vậy, chính bởi sự khan hiếm nguồn cung từ Tp.HCM nên giá căn hộ tại đây cũng đã bị đẩy lên nhanh chóng, bất chấp thời kỳ Covid - 19. So với năm 2019, giá căn hộ bình quân tại Bình Dương từ 25- 30 triệu đồng/m2 đã đã tăng lên mức từ 30-35 triệu đồng/m2, thậm chí 37- 38 triệu đồng/m2 (tăng khoảng 15%).

Có những dự án định hình ở phân khúc cao cấp có ngưỡng giá từ 40 triệu đến gần 50 triệu đồng/m2, vượt xa giá các dự án trong khu vực. Hiện tại, dự án căn hộ có mức giá trên dưới 30 triệu đồng/m2 tại khu vực Thuận An hay Dĩ An rất hiếm. Đó là lý do những dự án giá này nhận được sự quan tâm lớn ở cả người mua thực lẫn giới đầu tư địa ốc.

NĐT cũng có xu hướng tìm kiếm các dự án căn hộ giới thiệu thị trường giai đoạn đầu để hưởng cơ hội biên lợi nhuận tốt về sau. Vì chắc chắn, giá căn hộ Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng trong thời gian tới. Theo đó, các dự án căn hộ mới đang "manh nha" thông tin ra thị trường giai đoạn cuối năm được giới đầu tư BĐS chú ý.

Cũng theo Hội môi giới BĐS Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng giao dịch tuy có chững nhưng tiềm năng loại sản phẩm giá mềm tại thị trường Bình Dương là rất lớn, rất có khả năng phát triển mạnh trong năm 2021.