Cuộc chạy đua giữa các app công nghệ: Be thế chỗ GoJek trong top 3 ứng dụng gọi xe được yêu thích, ShopeeFood đuổi sát nút GrabFood trong mảng giao đồ ăn

Ảnh minh họa. Nguồn: VTC.

Decision Lab - đối tác độc quyền của YouGov tại Việt Nam cùng Hiệp hội Tiếp thị Di động Việt Nam (MMA) vừa công bố báo cáo "Người tiêu dùng số - The Connected Consumer" quý 2/2023, cho thấy nhu cầu đặt đồ ăn trực tuyến tăng vọt và các nền tảng giao hàng đang cạnh tranh gay gắt để chiếm lĩnh thị trường.

Theo báo cáo, GrabFood vẫn là ứng dụng giao đồ ăn được dùng nhiều nhất với tỷ lệ 49%. ShopeeFood bứt phá mạnh mẽ sau đợt giảm vào quý trước, theo sát đối thủ với tỷ lệ 45%.

Tỷ lệ sử dụng các ứng dụng giao đồ ăn tại Việt Nam quý 2/2023. Nguồn: Decision Lab.

“ GrabFood và ShopeeFood đang đua nhau chiếm lấy trái tim của người tiêu dùng ”, Decision Lab đánh giá.

So với quý trước, mức độ yêu thích đối với ShopeeFood đã tăng tới 6%, lên 33%. Trong khi đó, tỷ lệ này của GrabFood lại giảm 4% xuống còn 35%. Như vậy, ShopeeFood chỉ còn cách đối thủ 2 điểm phần trăm để trở thành nền tảng giao đồ ăn được người dùng yêu thích nhất.

Xét theo độ tuổi người dùng, GrabFood vẫn là ứng dụng gọi món ưa thích nhất của Gen X và Gen Y, nhưng mức độ ưa thích sụt giảm ở tất cả các thế hệ. Ngược lại, tỷ lệ yêu thích ShopeeFood tăng mạnh ở Gen X và Gen Z. Đặc biệt đối với Gen Z, tỷ lệ yêu thích ShopeeFood trong quý 2/2023 tăng vọt lên 47%, trong khi GrabFood chỉ còn 25%.

Trên thị trường gọi xe công nghệ, nền tảng Grab tiếp tục chứng minh sự vượt trội trước các đối thủ với tỷ lệ sử dụng lên tới 71% trong quý 2/2023, tăng nhẹ 1% so với quý trước.

Đứng thứ 2 vẫn là ứng dụng Mai Linh Taxi với tỷ lệ sử dụng 27%, giảm 2% so với quý 1/2023. Hai vị trí tiếp theo thuộc về GoJek và Be, với tỷ lệ lần lượt là 26% và 23%.

Tuy nhiên, xét về mức độ yêu thích, đã có sự hoán đổi vị trí giữa GoJek và Be. Nhờ tỷ lệ tăng 2% so với quý trước, Be trở thành ứng dụng gọi xe được yêu thích thứ 3 trong quý 2/2023, thế chỗ GoJek. Hai vị trí dẫn đầu vẫn là Grab và Mai Linh Taxi, với tỷ lệ yêu thích lần lượt là 56% và 11%.

Tỷ lệ yêu thích đối với các ứng dụng gọi xe tại Việt Nam trong quý 2/2023. Nguồn Decison Lab.

Khi xét theo độ tuổi, có thể thấy GoJek được lòng Gen X hơn so với quý trước. Tuy nhiên, nền tảng này lại ghi nhận tỷ lệ yêu thích sụt giảm ở Gen Z, chỉ còn 10%, xếp sau Grab và Be với tỷ lệ lần lượt là 57% và 14%.