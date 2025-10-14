Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc chiến năng lượng Nga - Ukraine ngày càng leo thang gây ra tình trạng thiếu năng lượng

14-10-2025 - 15:22 PM | Tài chính quốc tế

Cuộc chiến năng lượng Nga - Ukraine ngày càng leo thang gây ra tình trạng thiếu năng lượng

Vụ việc Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày 11/10 là diễn biến mới nhất trong cuộc chiến năng lượng đang leo thang giữa Ukraine và Nga.

Cách biên giới Ukraine gần 900 dặm, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày 11/10. Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine, vụ cháy này là hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Đây là vụ cháy thứ 3 tại cơ sở này trong tháng qua trong cuộc chiến năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Video quay từ khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu Ufa ở Bashkortostan - một khu vực của Nga ở phía Nam dãy núi Ural - cho thấy cột khói đen bốc lên từ nhà máy sau vụ tấn công. Nhà máy lọc dầu này là một trong những nhà máy lớn nhất của Moscow.

Đây là vụ tấn công thứ tư của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong tuần qua, tiếp nối một chiến dịch đã tăng tốc trong mùa hè và dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số khu vực của Nga.

Theo quân đội Ukraine, đêm 9/10, một cơ sở xử lý khí đốt và trạm bơm ở vùng Volgograd - miền Nam nước Nga - cũng bị tấn công. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố rằng trạm bơm này có công suất hàng năm là 50 triệu tấn.

Tuy nhiên, cuộc chiến năng lượng là một con đường hai chiều. Các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga gần đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất khí đốt của Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng và mất điện trên diện rộng trên khắp nước này. Giới chức Ukraine cho biết họ sẽ phải nhập khẩu khí đốt đắt đỏ từ châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt.

Cuộc chiến năng lượng Nga - Ukraine ngày càng leo thang gây ra tình trạng thiếu năng lượng- Ảnh 1.

Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở lưu trữ khí đốt và các mỏ sản xuất của Ukraine (Ảnh: X/@SESU_UA)

Các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Ukraine đã khiến hơn 240.000 ngôi nhà ở khu vực Odessa - Tây Nam Ukraine - bị mất điện vào ngày 11/10. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 800.000 khách hàng ở Kiev đã bị mất điện trong một khoảng thời gian.

Khả năng tấn công các nhà máy lọc dầu cách xa hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga của Kiev là nhờ vào kho vũ khí máy bay không người lái và tên lửa nội địa ngày càng tăng.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng thiếu hụt xăng dầu của Nga lên tới khoảng 20% nhu cầu. Theo Tổng thống Zelensky, Kiev đã sử dụng 2 tên lửa hành trình tự chế trong các cuộc tấn công gần đây, "và có những dấu hiệu thành công ban đầu với loại vũ khí đặc biệt này."

Ukraine đã tấn công Nga 70 lần trong tháng 9 - theo Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi.

"Chúng tôi đang phá hủy hoạt động sản xuất nhiên liệu, dầu nhờn, thuốc nổ và các thành phần khác của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga" - ông Syrskyi tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram hôm 10/10.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine thừa nhận rằng khí đốt và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine đang chịu áp lực nặng nề từ các cuộc tấn công của Nga.

Theo Quỳnh Chi

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ số đợt cắt giảm lãi suất hợp lý trong 3 tháng cuối năm: Thị trường việc làm phải là trọng tâm

Quan chức Fed lên tiếng, tiết lộ số đợt cắt giảm lãi suất hợp lý trong 3 tháng cuối năm: Thị trường việc làm phải là trọng tâm Nổi bật

Chuyên gia chỉ ra loại tài sản âm thầm bứt tốc vượt xa vàng, thậm chí có tiềm năng tăng gấp đôi mức đỉnh

Chuyên gia chỉ ra loại tài sản âm thầm bứt tốc vượt xa vàng, thậm chí có tiềm năng tăng gấp đôi mức đỉnh Nổi bật

CEO công ty cho vay nổi tiếng thế giới qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 55 tuổi

CEO công ty cho vay nổi tiếng thế giới qua đời vì tai nạn giao thông, hưởng dương 55 tuổi

15:08 , 14/10/2025
Một lĩnh vực của Việt Nam vượt qua Trung Quốc tại thị trường Campuchia

Một lĩnh vực của Việt Nam vượt qua Trung Quốc tại thị trường Campuchia

14:14 , 14/10/2025
Quốc hội Mỹ điều tra "con cưng" của Elon Musk vì tình nghi "nối giáo" cho các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

Quốc hội Mỹ điều tra "con cưng" của Elon Musk vì tình nghi "nối giáo" cho các trung tâm lừa đảo tại Myanmar

13:54 , 14/10/2025
Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng lao dốc không phanh, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn

Sếp vạ miệng, doanh nghiệp chịu đòn: Thương hiệu đang "nổi như cồn" bỗng lao dốc không phanh, cuối cùng phải đổi tên mong thoát vận hạn

13:51 , 14/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên