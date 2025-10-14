Cuộc chiến năng lượng Nga - Ukraine ngày càng leo thang gây ra tình trạng thiếu năng lượng

Cách biên giới Ukraine gần 900 dặm, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu của Nga vào ngày 11/10. Theo các nguồn tin từ cơ quan an ninh Ukraine, vụ cháy này là hậu quả của một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa của Ukraine. Đây là vụ cháy thứ 3 tại cơ sở này trong tháng qua trong cuộc chiến năng lượng giữa Nga và Ukraine.

Video quay từ khu vực xung quanh nhà máy lọc dầu Ufa ở Bashkortostan - một khu vực của Nga ở phía Nam dãy núi Ural - cho thấy cột khói đen bốc lên từ nhà máy sau vụ tấn công. Nhà máy lọc dầu này là một trong những nhà máy lớn nhất của Moscow.

Đây là vụ tấn công thứ tư của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ của Nga trong tuần qua, tiếp nối một chiến dịch đã tăng tốc trong mùa hè và dẫn đến tình trạng thiếu hụt xăng dầu ở một số khu vực của Nga.

Theo quân đội Ukraine, đêm 9/10, một cơ sở xử lý khí đốt và trạm bơm ở vùng Volgograd - miền Nam nước Nga - cũng bị tấn công. Lực lượng đặc nhiệm Ukraine tuyên bố rằng trạm bơm này có công suất hàng năm là 50 triệu tấn.

Tuy nhiên, cuộc chiến năng lượng là một con đường hai chiều. Các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga gần đây đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất khí đốt của Ukraine, dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng và mất điện trên diện rộng trên khắp nước này. Giới chức Ukraine cho biết họ sẽ phải nhập khẩu khí đốt đắt đỏ từ châu Âu để bù đắp sự thiếu hụt.

Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường tấn công vào các cơ sở lưu trữ khí đốt và các mỏ sản xuất của Ukraine (Ảnh: X/@SESU_UA)

Các cuộc không kích mới nhất của Nga vào Ukraine đã khiến hơn 240.000 ngôi nhà ở khu vực Odessa - Tây Nam Ukraine - bị mất điện vào ngày 11/10. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết hơn 800.000 khách hàng ở Kiev đã bị mất điện trong một khoảng thời gian.

Khả năng tấn công các nhà máy lọc dầu cách xa hơn 1.000 km bên trong lãnh thổ Nga của Kiev là nhờ vào kho vũ khí máy bay không người lái và tên lửa nội địa ngày càng tăng.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng thiếu hụt xăng dầu của Nga lên tới khoảng 20% nhu cầu. Theo Tổng thống Zelensky, Kiev đã sử dụng 2 tên lửa hành trình tự chế trong các cuộc tấn công gần đây, "và có những dấu hiệu thành công ban đầu với loại vũ khí đặc biệt này."

Ukraine đã tấn công Nga 70 lần trong tháng 9 - theo Tổng Tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi.

"Chúng tôi đang phá hủy hoạt động sản xuất nhiên liệu, dầu nhờn, thuốc nổ và các thành phần khác của tổ hợp công nghiệp - quân sự Nga" - ông Syrskyi tuyên bố trong một bài đăng trên Telegram hôm 10/10.

Tuy nhiên, chính quyền Ukraine thừa nhận rằng khí đốt và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine đang chịu áp lực nặng nề từ các cuộc tấn công của Nga.