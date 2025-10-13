Người Nga ngày càng chuộng đầu tư vào kim cương

Các chuyên gia ước tính khối lượng giao dịch kim cương tại Nga đạt 45 tỷ ruble một năm, với lợi suất 3-5%, do các nhà đầu tư chuyển hướng tới tài sản có khả năng chống chịu lạm phát và biến động thị trường. Elena Borisova, Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm tại A-Club, nhận xét: "Xu hướng mua kim cương làm trang sức đang lan rộng ở Nga. Trong năm qua, số lượng khách hàng của Alfa-Bank mua loại đá quý này đã tăng 30%".

Thị trường kim cương đầu tư tại Nga bắt đầu phát triển mạnh mẽ kể từ tháng 10/2022, sau khi chính quyền bãi bỏ thuế VAT đối với việc mua kim cương của cá nhân. Giờ đây, các nhà đầu tư có cơ hội giao dịch kim cương thông qua các ngân hàng Nga, còn Sàn giao dịch Moskva đã ra mắt hai chỉ số kim cương.

Kim cương đầu tư là những viên kim cương nặng từ hai carat trở lên. Chúng được bán trên thị trường với số lượng nhỏ. Khi đánh giá kim cương để đầu tư, các yếu tố như vẻ đẹp, màu sắc, trọng lượng, cũng như tính độc quyền và độ hiếm của kim cương đều được xem xét. Mức giá khởi điểm vào khoảng 280.000 ruble.

Thứ trưởng Tài chính Nga Alexey Moiseyev trước đây từng khuyên người dân nên giữ tiền tiết kiệm bằng vàng và kim cương đầu tư, lưu ý rằng tiền mặt USD đang ngày càng trở nên kém hấp dẫn. Ngoài ra, sự suy giảm sản lượng kim cương tự nhiên toàn cầu, tức là nguồn cung đang thu hẹp, cũng là một lý do khiến giá tăng. Theo Olga Veretennikova của Borsell, sản lượng kim cương tự nhiên trên thế giới thấp hơn khoảng 150 lần so với vàng và thấp hơn gần 900 lần so với bạc.

Theo các chuyên gia, nhu cầu kim cương ở Nga có thể sẽ tiếp tục tăng, nhưng ở mức vừa phải hơn và tập trung vào những viên kim cương chất lượng cao. Xu hướng này sẽ tiếp tục trong những năm tới trừ khi chế độ thuế thay đổi, rủi ro kinh tế toàn cầu giảm đáng kể, hoặc đồng ruble mạnh lên.