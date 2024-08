Cuộc đại phẫu An Khang mới chỉ bắt đầu, có thể đóng thêm gần 200 nhà thuốc trong năm nay

Tại buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã chứng khoán: MWG) quý 2/2024, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT kiêm CEO Dược phẩm An Khang Pharma cho biết chuỗi An Khang đang trải qua quá trình tái cấu trúc, xem xét từng nhà thuốc và đóng những điểm hoạt động kém hiệu quả, không đóng góp nhiều doanh thu cũng như lợi nhuận.



Theo chia sẻ của ông Hiểu Em, kế hoạch tới cuối năm 2024, số lượng nhà thuốc An Khang sẽ thu hẹp xuống còn khoảng 300 cửa hàng. Tính tới cuối tháng 6, số nhà thuốc An Khang là 481. Như vậy nếu đúng theo kế hoạch, sẽ có khoảng 200 nhà thuốc An Khang phải đóng cửa trong vòng 6 tháng cuối năm nay. Trước đó trong nửa đầu năm 2024, chuỗi An Khang đã đóng gần 50 cửa hàng.

Với các nhà thuốc An Khang đang hoạt động, doanh thu hiện đã đạt trên 500 triệu đồng/cửa hàng/tháng – tốt hơn con số 450 triệu đồng hồi cuối năm 2023. Ông Hiểu Em nhấn mạnh điểm hòa vốn đối với chuỗi nhà thuốc là trên 550 triệu đồng/cửa hàng/tháng.

"Hai mục tiêu chính cần nỗ lực đạt tới là đảm bảo đủ thuốc cho khách hàng và trình độ của dược sĩ. Về định hướng, đầu tiên sẽ thu hẹp số lượng cửa hàng để vận hành với chi phí thấp nhất, tiếp đó sẽ hoàn thiện mô hình kinh doanh để đạt được kết quả hòa vốn rồi mới đến tăng tốc mở rộng sau", đại diện MWG cho biết.

Từ tham vọng mở hàng nghìn nhà thuốc tới việc gồng gánh khoản lỗ gần nghìn tỷ

Lấn sân vào mảng dược phẩm từ năm 2017 song phải tới 2022 MWG mới thực sự dồn sức cho chuỗi An Khang khi liên tục mở rộng quy mô, mở mới hàng trăm cửa hàng. Thời điểm đó, ban lãnh đạo Thế Giới Di Động tỏ ra tự tin vào khả năng tăng trưởng của chuỗi nhà thuốc, đặt ra những cột mốc lớn như 800 cửa hàng vào cuối năm 2022 sau đó là 2.000 cửa hàng vào cuối năm 2023.

Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không như mong đợi đã khiến kế hoạch mở rộng của An Khang phải tạm dừng. Trong vòng năm 2023, An Khang chỉ tăng 27 nhà thuốc lên con số 527. Sang tới 2024, quy mô chủ yếu đi ngang trong giai đoạn đầu năm trước khi ghi nhận những động thái thu hẹp mạnh mẽ từ tháng 6.

Nhìn trên phương diện lợi nhuận, An Khang chưa thể "đem tiền về cho mẹ". Giai đoạn 2022-2023, mỗi năm chuỗi An Khang lỗ thuế hơn 300 tỷ đồng. Nửa đầu năm 2024, An Khang lỗ 172 tỷ, nâng số lỗ lũy kế tính tới cuối tháng 6/2024 lên gần 834 tỷ đồng.

Lên định hướng kinh doanh năm 2024, MWG đã không còn nhắc đến hai từ "lợi nhuận" khi nói về mục tiêu của An Khang. Thay vào đó, chuỗi nhà thuốc được đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai chữ số, gia tăng thị phần và đạt điểm hòa vốn trước 31/12/2024.

Nguồn BCTC quý 2/2024 của MWG

Thực tế, An Khang vẫn đang vấp phải sự cạnh tranh gay gắt với các nhà thuốc thương mại hiện đại khác như Long Châu, Pharmacity hay hàng nghìn nhà thuốc bán lẻ đã có sẵn trên thị trường hàng chục năm. Mô hình hoạt động của An Khang có nhiều điểm tương đồng với chuỗi Long Châu, nhưng chưa đạt được kết quả như mong đợi.

Ngoài ra, do An Khang không tập trung nhiều vào mảng thuốc kê đơn cho các bệnh mãn tính như Long Châu nên An Khang sẽ khó giành được thị phần từ kênh nhà thuốc bệnh viện.

Theo SSI Research, kết quả kinh doanh chững lại của chuỗi nhà thuốc An Khang do cơ cấu sản phẩm chưa hợp lý. Biên LNTT âm 15% trong năm 2023 và tiếp tục âm khoảng 8-10% trong nửa đầu năm 2024. SSI dự báo chuỗi nhà thuốc An Khang sẽ chịu khoản lỗ lần lượt là 339 tỷ đồng và 243 tỷ đồng trong năm 2024-2025. Việc đóng cửa các nhà thuốc An Khang có thể không ảnh hưởng đáng kể đến tổng lợi nhuận ròng của MWG.



Ở diễn biến ngược chiều, lãnh đạo MWG cho biết đã cơ bản hoàn tất việc đóng các cửa hàng Thế giới Di động và Điện Máy Xanh vào cuối tháng 6 vừa qua.