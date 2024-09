"Đại gia" Nhà nước vừa nhảy vào cuộc đua làm trạm sạc xe điện báo doanh thu 8 tháng gần 20.000 tỷ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh tháng 8/2024 với doanh thu bán điện đạt 1.796 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái với sự đóng góp chính từ nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và Cà Mau 1&2.

PV Power cho biết tháng 8 là thời điểm mùa mưa tại vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ; nắng nóng tiếp tục xảy ra với nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn từ 0,5-1,0˚C so với TBNN với cường độ không quá gay gắt. Do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và Qc các nhà máy nhiệt điện giao thấp nên giá thị trường tăng dần, đặc biệt các ngày cuối tháng thường xuyên đạt mức trần. Giá thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 8 đạt khoảng 1.495 đồng/kWh.

Trong tháng 8, NMĐ Cà Mau 1&2 được giao Qc 244 triệu kWh. Khả năng cấp khí thực tế của PV Gas hiện tại đáp ứng yêu cầu vận hành. Từ ngày 15/8 nhà máy không được cấp khí do dừng BDSC giàn khoan hàng năm; trong thời gian từ 1- 15/8 nhà máy có đủ khi để vận hành. NMĐ Cà Mau 1&2 chào giá vận hành đáp ứng Qc và tăng tối đa sản lượng và hiệu quả vào các thời điểm giá thị trường cao.

NMĐ Vũng Áng 1 được giao Qc hơn 22 triệu kWh. Từ ngày 15/8 - 19/10/2024, NMĐ Vũng Áng thực hiện trung tu Tổ máy 2. Do giá thị trường toàn phần bình quân cao hơn so với chi phí biến đổi nhiên liệu than, NMĐ Vũng Áng 1 chào giá vận hành tối đa sản lượng để tối ưu hiệu quả.

Còn NMĐ Nhơn Trạch 1 không được giao Qc (Qc = 0). Một số thời điểm NMĐ Nhơn Trạch 1 được A0 huy động vận hành với sản lượng rất thấp.

NMĐ Nhơn Trạch 2 được giao Qc 326,8 triệu kWh (KH đầu năm giao chỉ 40,7 triệu kWh). Với Qc được giao khá cao, NMĐ Nhơn Trạch 2 chào giá vận hành đáp ứng Qc và tăng tối đa sản lượng và hiệu quả.

Với nhóm thuỷ điện, tháng 8 là thời điểm đầu mùa mưa, mực nước hồ chứa thủy điện Hủa Na cuối Tháng 7 là +224,2 m/MNC +215,0m. NMĐ Hủa Na đã chào giá vận hành tối đa sản lượng có thể phát để tận dụng lượng nước về trước/đầu mùa lũ. Trong khi đó, NMĐ Đakđrinh thực hiện tiểu tu Tổ máy 2 từ ngày 28/7 đến 12/8. Với giá thị trường cao, mực nước hồ chứa NMĐ đang đáp ứng nhu cầu vận hành, Đakđrinh chào giá để vận hành tối đa sản lượng để đưa hồ chứa về MNC, tận dụng tối đa hiệu quả hồ chứa cuối mùa khô.

Luỹ kế 8 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 19.954 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoá. Về kế hoạch kinh doanh tháng 9, tổng công ty đặt mục tiêu tổng sản lượng hơn 1,16 tỷ kWh và doanh thu 2.193 tỷ đồng.

Cập nhật về tình hình Dự án Đầu tư nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & Nhơn Trạch 4, PV Power cho biết đã ký hợp đồng thuê đất với Tổng Công ty Tín Nghĩa ngày 27/5 đối với phần diện tích 30,8 ha và đã được Sở Tài nguyên - Môi trường cấp sổ đỏ ngày 29/5. Đối với phần diện tích khoảng 6,4 ha, ngày 20/8 Ban Quản lý dự án Điện đã gửi hợp đồng thuê đất cho Tổng công ty Tín Nghĩa.

Tính đến cuối tháng 8, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC hoàn thành ước đạt 87%, so với kế hoạch dự kiến đạt 92%. Bên cạnh đó, PV Power tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

Liên quan, PV Power đã chính thức công bố triển khai thí điểm trạm sạc xe điện tại Việt Nam, tham vọng sở hữu 1.000 trạm sạc năm 2035.. PV Power cho biết trong năm nay, doanh nghiệp sẽ thí điểm đặt trạm sạc đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Diện tích đặt trạm khoảng 30 - 35 m2. Trạm sạc gồm 2 cây sạc dạng tủ đứng, có trang bị 2 cổng sạc với công suất 50 - 60 kW/cổng sạc, tổng chi phí đầu tư của dự án khoảng hơn 1,8 tỷ đồng, tổng công suất sử dụng 100 -120 kW. Dự kiến trạm sạc này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2024.