Cuộc đua AI: Google đặt cược 40 tỷ USD vào "cứ điểm" Texas

Google ngày 14/11 đã công bố một khoản đầu tư lớn trị giá 40 tỷ USD vào bang Texas, kéo dài đến năm 2027, nhằm xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI). Đây là động thái mới nhất trong một loạt các dự án đầu tư công nghệ khổng lồ vào tiểu bang này của Mỹ.

Theo Google, khoản đầu tư này sẽ được dùng để tài trợ cho các khu trung tâm dữ liệu mới ở phía bắc Texas, qua đó củng cố thêm sự hiện diện của Google tại tiểu bang này. Trong một bài đăng trên blog, Google cho biết khoản đầu tư mới nhất của họ vào Texas được thiết kế không chỉ để hỗ trợ lực lượng lao động và cơ sở hạ tầng của bang, mà còn để đảm bảo Mỹ duy trì được nền tảng kỹ thuật để dẫn đầu thế giới về AI.

Động thái này của của Google tiếp nối xu hướng các công ty công nghệ lớn thực hiện những khoản đầu tư lớn vào Texas. Thị trường năng lượng tự do và khả năng tiếp cận các nguồn năng lượng tái tạo của bang đã khiến nơi đây trở nên đặc biệt hấp dẫn đối với việc phát triển trung tâm dữ liệu.

Trước Google, công ty mẹ của ChatGPT, OpenAI, đã đưa ra một trong những cam kết tham vọng nhất thông qua dự án "Stargate" trị giá 500 tỷ USD, với khu trung tâm dữ liệu hàng đầu đặt tại Abilene, Texas. Meta, công ty mẹ của Facebook, cũng đã đầu tư hàng tỷ USD vào các trung tâm dữ liệu ở Fort Worth, trong khi Tesla đã chuyển trụ sở chính đến Austin vào năm 2021 và xây dựng một cơ sở sản xuất lớn tại đây. Oracle cũng đã dời trụ sở chính đến Austin, và Samsung đã công bố xây dựng một nhà máy sản xuất chất bán dẫn trị giá 17 tỷ USD tại Taylor, Texas.

Tuy nhiên, nhu cầu năng lượng của các trung tâm dữ liệu đã làm dấy lên những lo ngại về sự ổn định của lưới điện tại Texas, đặc biệt là sau các trận bão tuyết mùa đông năm 2021 gây mất điện trên diện rộng.

Như một phần trong cam kết của mình, Google đang thành lập Quỹ Tác động Năng lượng trị giá 30 triệu USD để hỗ trợ các sáng kiến năng lượng ở Texas, trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về áp lực mà các trung tâm dữ liệu gây ra cho nguồn cung cấp điện tại địa phương. Google cam kết sẽ đưa các nguồn năng lượng mới vào lưới điện và chi trả các chi phí liên quan đến hoạt động của mình, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến tiết kiệm năng lượng của cộng đồng.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập gần đây nhất, Google dự kiến chi phí vốn trong năm 2025 sẽ vào khoảng 91-93 tỷ USD. Con số này phản ánh các khoản đầu tư khổng lồ vào trung tâm dữ liệu và năng lực tính toán để thực hiện tham vọng về AI của “ông lớn” này.