Cuộc đua “dành thị phần” của thị trường BĐS Tp.HCM

Theo dự báo của các chuyên gia, trong năm 2022, triển vọng nguồn cung BĐS tại Tp.HCM sẽ sáng sủa hơn. Với phân khúc căn hộ sẽ có khoảng 25.000-30.000 căn được mở bán mới trong năm. Mặc dù con số này khiêm tốn so với thị trường BĐS tỉnh lân cận, nhưng cho thấy, cơ hội để sở hữu BĐS tại đô thị lớn như Tp.HCM đang "rộng cửa" hơn với người mua nhà, trong bối cảnh nguồn cung im ắng suốt thời gian qua.



Mới đây, Tập đoàn Nam Long (NLG) và hai đối tác Nhật Bản là Hankyu Hanshin Properties Corp, Nishi Nippon Railroad chính thức khởi công khu căn hộ biệt lập Flora Panorama thuộc giai đoạn 3 KĐT tích hợp Mizuki Park 26 ha tại Bình Chánh, Tp.HCM. Block này chính thức cung cấp ra thị trường BĐS Tp.HCM hơn 400 căn hộ nằm tại trục đại lộ thương mại nội khu, liền kề khu compound biệt thự triệu đô ven sông The Mizuki.

Đây cũng là đơn vị, thời gian gần đây liên tục chào nguồn cung mới ra thị trường. Trung tuần tháng 3/2021, Tập đoàn này đã chính thức mở bán giai đoạn 2 với 500 căn hộ biệt lập thuộc dự án Akari City, mang về doanh số hơn 1.400 tỉ đồng cho chủ đầu tư. Đây là dự án được xem là quy mô lớn nhất đang triển khai tại thị trường khu Tây Sài Gòn, với tổng số lượng 5.000 căn hộ trong quần thể đô thị 8,5ha đa tiện ích, được chia thành 3 giai đoạn phát triển.

Cũng tại khu Nam, ông lớn Novaland cũng chính thức khởi động dự án Grand Sentosa (Nhà Bè). Tập đoàn này trở thành nhà phát triển dự án vào tháng 3/2022. Dự án là tổ hợp thương mại dịch vụ và khu nhà ở cao cấp có quy mô diện tích 8,3 ha. Dự kiến cung cấp ra thị trường hơn 3.000 căn hộ, nhà phố thương mại.

Ngoài BĐS tỉnh, đầu năm 2022, BĐS Tp.HCM chứng kiến nguồn cung mới bung thị trường

"Cuộc đua" thị phần cũng bắt đầu nóng "dần" tại khu Đông Sài Gòn, khi một số dự án căn hộ tăng cường truyền thông ra thị trường ở giai đoạn này. Chẳng hạn, tại Tp.Thủ Đức, dự án căn hộ Fiato Premier toạ lạc mặt tiền đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú đang "manh nha" ra thị trường với hơn 400 sản phẩm được đầu tư cao cấp. Đây là dòng sản phẩm căn hộ đầu tiên do Thang Long Real phát triển, nên được đầu tư "mạnh tay" về công nghệ, tiện ích và tăng mảng xanh. Dự án lạc ngay bên trong Khu đô thị Thang Long Home – Hưng Phú với phân khu nhà phố và biệt thự đã hiện hữu trước đó; riêng với dòng căn hộ, bao gồm nhiều loại hình đa dạng như 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, căn duplex, căn thương mại dịch vụ, penthouse. Được biết, dự án đang chào thị trường mức giá trên dưới 50 triệu đồng/m2, dễ chịu hơn mặt bằng giá chung tại Tp.Thủ Đức thời điểm này.



Cùng khu vực, Masteria Home cũng ra mắt dự án The Global City quy mô diện tích lên đến 117 ha. Dự án này bao gồm các sản phẩm nhà phố; biệt thự; căn hộ cao cấp; shophouse và thương mại dịch vụ. Dự kiến dự án này sẽ cung cấp 1.800 căn nhà liền thổ và 10.000 căn hộ cao tầng. Trong giai đoạn 1 dự án sẽ cung cấp cho thị trường 100 shophouse với mức giá tầm giá 350 triệu/m2.

Theo Chợ Tốt Nhà, tháng 3/2022 chứng kiến nhu cầu tìm mua các dự án BĐS tăng song song ở cả hai khu vực là Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) và Tp.Dĩ An (Bình Dương). Trong cùng một phiên truy cập của người mua khi tìm căn hộ ở mức tương đối cao - khoảng 20% so với trung bình các khu vực lân cận nhau là 10%. Điều này có nghĩa là, có khoảng 20% người mua có xu hướng vừa tìm căn hộ chung cư ở Thành phố Dĩ An, cũng đồng thời quan tâm các dự án ở Thành phố Thủ Đức. Như vậy để thấy, sức nóng BĐS không chỉ tập trung ở tỉnh lân cận Sài Gòn, mà nóng đều ở thị trường BĐS Tp.HCM.

Trên thực tế, BĐS tại Tp.Thủ Đức thời gian qua chứng kiến nhiều đợt sôi động. Thị trường có chiều gia tăng về cả số lượng và giá cả, nhất là khi chính thức thành lập Tp.Thủ Đức đến nay.

Theo TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, khu vực Thủ Đức liên tiếp xuất hiện các dự án căn hộ đắt tiền, giá hơn trăm triệu đồng/m2 với tốc độ thanh khoản nhanh chóng. Về cơ bản, nguồn cung không có nhiều, trong khi nhu cầu của người dân có thực nên không ngạc nhiên lắm về sự xuất hiện của những dự án căn hộ giá trăm triệu ở khu vực này.

Sức nóng vẫn thuộc về các dự án căn hộ phân khúc trung cấp

Vị chuyên gia này cho rằng, những sản phẩm nhà ở, căn hộ tại khu vực thành phố Thủ Đức ghi nhận mức giá cao hơn nhiều so với trước đây do nhiều yếu tố.

Thứ nhất là thông tin thành lập "thành phố trong thành phố", điều này kéo theo mức độ đầu tư, ngân sách vào cơ sở hạ tầng kĩ thuật, xã hội, giao thông gia tăng.

Thứ hai nguồn cung căn hộ ở Tp.HCM nói chung và Thủ Đức nói riêng rất hạn chế. Bên cạnh đó, khu vực gần với khu vực trung tâm quận 1 có quận 2 cũ, quận Phú Nhuận, Bình Thạnh, quận 3 thì quỹ đất ngày càng hạn hẹp, trong khi đó khu vực quận 9 và Thủ Đức ở khu vực sát sườn với quận 1 và quận 3 hưởng lợi về những kỳ vọng này. Do đó các nhà đầu tư bất động sản đã nắm được những điều kiện thuận lợi về quỹ đất, quy hoạch, nhu cầu của người dân để ra dự án phù hợp với những tiêu chí và kỳ vọng trên của thị trường. Điều này không có gì ngạc nhiên khi chiến lược giá của các chủ đầu tư thay đổi so với trước đây.

"Đối với những người mua để ở thì đây là cơ hội tốt để họ sở hữu nhà trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường không nhiều. Mặc dù tình hình dịch bệnh vẫn là thử thách, ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng nền kinh tế, tuy nhiên giống như các thị trường khác trên thế giới, thị trường bất động sản nhà ở được dự báo luôn là điểm nóng, nhu cầu của người dân luôn ở mức cao ở các đô thị lớn như Hà Nội và Tp.HCM. Những sản phẩm có giá trị trung bình đến trung cao luôn là đại diện cho thị trường bất động sản đô thị. Nhu cầu sẽ giữ ở mức cao và không thay đổi nhiều. Nguồn cung dự án nhà ở sẽ tiếp tục hạn chế do dịch bệnh tác động đến tiến độ thực hiện dự án, chi phí đất tăng cao đẩy mặt bằng giá cũng gia tăng", TS Sử Ngọc Khương nhấn mạnh.

Việc nguồn cung BĐS ra thị trường Tp.HCM ở thời điểm này, theo một số chuyên gia trong ngành, đó là lợi thế rất lớn về sức cầu, trong bối cảnh khan nguồn cung. Tuy vậy, dự báo đến quý 2/2022, cuộc đua về nguồn cung sẽ mạnh hơn nữa, khi một số dự án mới tiếp tục bung hàng. Từ đó, cuộc đua "dành thị phần" có thể mạnh mẽ hơn; sự cạnh tranh về giá dự báo sẽ khốc liệt hơn.

