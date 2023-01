Cuộc họp chính sách đầu tiên của năm 2023 sắp diễn ra, Fed sẽ điều chỉnh lãi suất như thế nào?

Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) được dự báo sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất trong bối cảnh lạm phát đã có dấu hiệu chậm lại. Ngoài ra, số liệu việc làm mới công bố hôm 27/1 cũng cho thấy nhu cầu ổn định trên thị trường lao động sẽ giúp cải thiện cơ hội “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Các nhà hoạch định chính sách có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% sau cuộc họp ngày 1/2 lên mức 4,5% đến 4,75%.

Chủ tịch Fed Philadelphia - Patrick Harker, cho hay: “Tôi dự đoán rằng lãi suất sẽ được điều chỉnh tăng vài lần nữa trong năm nay. Tuy nhiên, theo tôi, những đợt tăng 75 điểm cơ bản chắc chắn đã qua. Việc tăng 25 điểm cơ bản là mức phù hợp trong tương lai.”

Trong khi đó, câu hỏi chính dành cho Chủ tịch Fed Jerome Powell trong cuộc họp báo sau cuộc họp là NHTW dự định tăng lãi suất cao hơn đến mức nào và giới chức có tiêu chí gì để cân nhắc việc tạm dừng tăng. Các quan chức NHTW nói rõ rằng họ muốn thấy dấu hiệu rõ ràng cho thấy xu hướng mất cân bằng cung và cầu trên thị trường lao động được cải thiện.

Quyết định điều chỉnh lãi suất của các NHTW trên thế giới sẽ được đưa ra trong tuần này.

Theo các nhà kinh tế được Bloomberg khảo sát, hoạt động tuyển dụng có thể chậm lại vào tháng 1 và được dự đoán nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 185.000 việc làm so với 223.000 trong tháng 12. Họ cũng nhận thấy tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 3,6%, vẫn ở gần mức thấp nhất trong 5 thập kỷ và ước tính thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 4,3% so với 1 năm trước đó, tức là thấp hơn so với tháng trước.

Ngoài ra, Fed sẽ nhận được số liệu quan trọng khác về lạm phát vào ngày 31/1, khi Bộ Lao động Mỹ công bố chỉ số chi phí lao động (ECI) - thước đo về tiền lương và phúc lợi. Số liệu về cơ hội việc làm tháng 12 cũng được công bố vào thứ Tư và khảo sát về các nhà sản xuất vào tháng 1.

Ở các nơi khác, 1 ngày sau cuộc họp của Fed, NHTW châu Âu (ECB) và NHTW Anh (BOE) có thể sẽ tăng lãi suất thêm 0,5% khi có dấu hiệu cho thấy lạm phát ở eurozone đã chậm lại.

Châu Á

Trung Quốc sẽ trở lại với nhịp sống hàng ngày sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, với diễn biến của nền kinh tế đang trở thành tâm điểm của sự chú ý.

PMI được công bố ngày 31/1 được dự đoán có sự cải thiện mạnh mẽ so với số liệu ảm đạm hồi tháng 12, nhưng lĩnh vực sản xuất dự kiến vẫn chưa sôi nổi trở lại. Số liệu PMI của một số nền kinh tế châu Á khác sẽ được công bố ngày 1/2.

PCE của Mỹ tiếp tục hạ nhiệt cho thấy lạm phát đang bớt căng thẳng.

Sản lượng nhà máy, doanh số bán lẻ và số liệu thất nghiệp của Nhật Bản có thể cho thấy nền kinh tế tăng trưởng chậm chạp sau đợt suy thoái trong mùa hè. Trong khi đó, Ấn Độ thì công bố gói ngân sách lớn chưa từng có khi các nhà hoạch định chính sách nỗ lực duy trì đã tăng trưởng trong khi kiểm soát tình trạng thâm hụt.

Số liệu xuất khẩu của Hàn Quốc cũng là “bài kiểm tra” với hoạt động thương mại toàn cầu vào thứ Tư và số liệu lạm phát công bố ngày hôm sau cũng sẽ được NHTW nước này xem xét kỹ lưỡng. New Zealand cũng công bố số liệu thương mại vào ngày 31/1 và RBNZ dự kiến sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất.

Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ theo dõi giá nhà và doanh số bán lẻ trước khi đưa ra quyết định điều chỉnh lãi suất trong tuần này.

Châu Âu

Các quyết định về lãi suất sẽ trở thành tin tức được theo dõi sát sao ở châu Âu, khi cuộc họp đầu tiên của năm tại các NHTW ở eurozone và Anh sắp diễn ra.

Trước cuộc họp của EBC vào thứ Năm, một số liệu quan trọng sẽ thu hút sự chú ý của thị trường để dự đoán động thái của NHTW. Các nhà kinh tế đang chia rẽ về việc GDP quý IV của eurozone được công bố vào thứ ngày 31/1 sẽ sụt giảm hay hồi phục. Về số liệu lạm phát tháng 1, các nhà kinh tế dự báo sự sụt giảm sẽ diễn ra dù có 1 số ít cho rằng sẽ tăng tốc.

Lạm phát ở eurozone và Đức vẫn ở mức cao so với mục tiêu.

Số liệu tăng trưởng và giá tiêu dùng từ 3 nền kinh tế lớn nhất EU - Đức, Pháp, Ý - cũng sẽ được công bố vào nửa đầu tuần này, khiến đây là một tuần bận rộn với nhà đầu tư. Trong khi đó, lạm phát lõi được dự đoán có thể chỉ giảm nhẹ.

Quyết định của ECB gần như chắc chắn sẽ bao gồm động thái tăng lãi suất thêm 0,5% và đưa ra nhiều chi tiết hơn về kế hoạch giảm lượng nắm giữ trái phiếu vốn được tích luỹ qua nhiều năm nới lỏng định lượng.

Theo dự đoán, BOE cũng nâng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm. Động thái này sẽ kéo dài quá trình thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ nhanh chưa từng có của Anh trong 3 thập kỷ. Dù lạm phát đã hạ nhiệt trong 2 tháng qua nhưng vẫn cao gấp 5 lần so với mục tiêu 2% của NHTW.

NHTW CH Séc có thể sẽ giữ lãi suất ở mức hiện tại, cao nhất kể từ năm 1999 và đưa ra dự báo triển vọng mới về lạm phát.

Tham khảo Bloomberg