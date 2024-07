Lạm phát tháng 6 tại Mỹ tăng khớp dự báo, hướng về mốc mục tiêu: Thời điểm Fed cắt giảm lãi suất đang đến gần?

Báo cáo do Bộ thương mại Mỹ công bố hôm thứ 6 (26/7) cho thấy lạm phát đang trên đà suy yếu, tiếp động lực cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cân nhắc cắt giảm lãi suất trong vài tháng tới.

Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) toàn phần trong tháng 6 tăng 0,1% so với tháng trước đó và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai con số đều đúng như dự báo của các nhà kinh tế do Wall Street Journal khảo sát.

So với mức tăng 2,6% hồi tháng 5, có thể thấy lạm phát tại Mỹ đã chậm lại.

Chỉ số PCE lõi, không bao gồm chi phí thực phẩm và năng lượng, cũng tăng đúng như kỳ vọng. PCE lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Fed, tăng 0,2% so với tháng 5 và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng theo năm này không đổi so với con số được ghi nhận vào tháng 5.

Trong tháng 6, giá hàng hóa giảm 0,2%, trong khi giá dịch vụ tăng 0,2%.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng thu nhập cá nhân chỉ tăng 0,2% trong tháng 6, thấp hơn mức ước tính là 0,4%. Chi tiêu tăng 0,3%, khớp với dự báo. Giá nhà ở tăng 0,3%, giảm nhẹ so với mức tăng 0,4% hàng tháng trong 3 tháng qua và là mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 1/2023.

Báo cáo PCE được đưa ra trong bối cảnh thị trường đang theo dõi chặt chẽ chính sách tiền tệ của Fed.

Thị trường phản ứng tích cực với dữ liệu lạm phát mới. S&P 500 tương lai tăng 0,71%, Nasdaq Composite tăng 0,9% và Down Jones tăng 0,2%.

Fed sẽ họp chính sách vào ngày 30-31/7. Nhiều dự báo cho rằng Ngân hàng Trung ương sẽ tiếp tục giữ nguyên lãi suất ở mức 5,25%-5,5% tại cuộc họp này. Thị trường tin rằng 90% Fed sẽ bắt đầu hạ lãi suất vào buổi họp tháng 9 tới.

Khi lạm phát tăng lên mức cao nhất trong hơn 40 năm vào giữa năm 2022, Fed đã thực hiện một loạt các đợt tăng lãi suất mạnh mẽ, đưa lãi suất lên mức cao nhất trong 23 năm. Nhiều dữ liệu gần đây cho thấy lạm phát đang hạ nhiệt, giúp các nhà hoạch định chính sách thảo luận về khả năng cắt giảm ít nhất một lần trong năm nay.

Theo CNBC, Market Watch