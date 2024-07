Sau GDP Mỹ, thị trường đổ dồn chú ý vào thước đo lạm phát ưa thích của Fed công bố tối nay: Bằng chứng quan trọng quyết định lãi suất tháng 9?

Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) là thước đo lạm phát mà ngân hàng trung ương Mỹ ưa chuộng. PCE tháng 6 dự kiến sẽ tiếp tục giảm về gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Cục Phân tích Kinh tế sẽ công bố chỉ số PCE tháng 6 lúc 8h30 sáng theo giờ ET, tức khoảng 7h30 tối ngày 26/7 theo giờ Hà Nội.

Theo FactSet, các nhà kinh tế dự báo PCE tháng 6 sẽ tăng 0,1%. Tháng trước, PCE gần như không thay đổi và mức tăng tháng 2, tháng 3, tháng 4 là 0,3%. Trên cơ sở hàng năm, mức tăng PCE dự kiến sẽ chậm lại từ mức 2,6% vào tháng 5 xuống còn 2,4% vào tháng 6. Đây dự kiến sẽ là mức tăng ít nhất kể từ năm 2021 đến nay. Vì giá xăng, kết hợp với giá nhà ở và dịch vụ y tế giảm khiến chỉ số giảm.

PCE lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, được dự báo sẽ tăng chưa đến 0,2% trong tháng 6 và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây sẽ là một sự tiến bộ đáng kể so với mức đỉnh 7% của năm 2022. Vào tháng 5, PCE lõi tăng 0,1% và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

PCE toàn phần (vàng), PCE lõi (xanh)

Sáng ngày 25/6, dữ liệu GDP quý 2 của Mỹ được công bố cùng với PCE quý 2. PCE tăng 2,3% trong quý vừa qua, trong khi quý I tăng 1,5%. Hiện tại, lạm phát đã hạ nhiệt trong quý II sau khi bất ngờ leo thang hồi đầu năm. Dựa theo PCE lõi, lạm phát giảm từ mức 3,7% ở quý I xuống 2,9% quý II.

Nhà kinh tế trưởng Stephen Stanley của Santander U.S. Capital Markets cho biết: “Trường hợp cực đoan và không thực tế là khi tháng 4 và tháng 5 không được điều chỉnh, tạo ra mức tăng 0,3% trong tháng 6”. Nhưng ông cho biết PCE có khả năng tăng 0,2% trong tháng 6 và tháng 5 có sự điều chỉnh tăng nhẹ.

Một thước đo khác về lạm phát của Cục Thống kê Lao động là chỉ số giá tiêu dùng (CPI), được công bố vào ngày 15/7. CPI toàn phần cho thấy giá cả giảm mạnh 0,1% vào tháng 6 và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. CPI lõi tăng 0,1% trong tháng 6 và 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Gần đây, các quan chức Fed có thêm nhiều bằng chứng cho thấy tốc độ lạm phát chậm lại sau khi tăng hồi đầu năm 2024. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) giữ nguyên mục tiêu lãi suất quỹ liên bang ở mức từ 5,25% - 5,5% kể từ tháng 7/2023.

Thị trường tương lai đang dự đoán khả năng cao lãi suất sẽ giảm tại cuộc họp tháng 9. Theo Công cụ FedWatch của CME, thị trường trái phiếu tương lai đang dự đoán khoảng 90% khả năng cắt giảm lãi suất 0,25% vào tháng 9. Chỉ số PCE nếu đúng như dự đoán sẽ thúc đẩy sự tự tin của ngân hàng trung ương.

Theo Barron’s, MarketWatch