Phố Wall hồi hộp chờ thước đo lạm phát then chốt công bố trong tuần này: Thêm cơ sở để Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9?

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể đã hạ nhiệt trong tháng 6. Điều đó sẽ khẳng định nỗ lực kiềm chế lạm phát của ngân hàng trung ương đang phát huy tác dụng, mở đường cho việc cắt giảm lãi suất ngay sau tháng 9.

Các nhà dự báo kỳ vọng chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 6 cũng sẽ phản ánh xu hướng tương tự như chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố hồi đầu tháng này. Theo cuộc khảo sát của các nhà kinh tế của Dow Jones Newswires và The Wall Street Journal, PCE có thể tăng 2,5% so với năm ngoái, giảm so với mức 2,6% trong tháng 5.

PCE đặc biệt quan trọng, vì đây là thước đo mà các quan chức Fed theo dõi khi thiết lập chính sách tiền tệ quốc gia. Fed đã giữ lãi suất quỹ liên bang ở mức cao nhất trong 23 năm kể từ tháng 7/2023. Quyết định này nhằm nỗ lực hạ lạm phát về mức mục tiêu 2%.

Các quan chức Fed cho biết lạm phát giảm sẽ là cơ sở để họ bắt đầu đảo ngược chiến dịch tăng lãi suất từ đầu tháng 3/2022.

Lãi suất quỹ liên bang đã đẩy lãi suất thế chấp, lãi suất thẻ tín dụng và các khoản vay khác lên cao. Nhiều mức lãi suất bằng hoặc gần chạm mức cao nhất trong nhiều thập kỷ. Dữ liệu PCE giảm có thể trở thành dữ liệu mà Fed cần để làm bằng chứng cho quyết định hạ lãi suất.

Theo công cụ dự báo biến động lãi suất FedWatch của CME Group, các thị trường tài chính đang dự đoán gần như chắc chắn rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất quỹ liên bang tại cuộc họp vào tuần tới, nhưng sẽ cắt giảm vào tháng 9.

Khả năng Fed cắt giảm lãi suất ngày càng cao khi PCE tiến gần đến mục tiêu 2%. Chủ tịch Fed Jerome Powell đã nói rõ rằng ngân hàng trung ương có kế hoạch cắt giảm lãi suất, trước khi lạm phát thực sự giảm xuống mức mục tiêu.

Ông Powell và các quan chức Fed sẽ đặc biệt chú ý đến lạm phát lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động. PCE lõi tháng 5 đã tăng 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà dự báo ước tính con số đó sẽ tiếp tục giảm xuống 2,5% trong tháng 6.

Các chuyên gia hy vọng lạm phát lõi hạ nhiệt là vì chi phí nhà ở tăng chậm hơn so với những năm qua. Đây là nguyên nhân lớn nhất thúc đẩy lạm phát. Giá thuê nhà tăng khiêm tốn trong tháng 6, giúp giảm tỷ lệ lạm phát chung trong báo cáo CPI hồi đầu tháng.

Các nhà kinh tế tại Deutsche Bank viết trong một báo cáo nghiên cứu: “Giá thuê nhà giảm xuống mức trước đại dịch có thể khiến các quan chức Fed thêm niềm tin rằng lạm phát đang giảm bền vững trở lại mức 2%”.