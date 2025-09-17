Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc họp chính sách đến gần, Fed đối diện với thách thức chưa từng có: Nội bộ chia rẽ mạnh, các ứng viên Chủ tịch Fed 'lún sâu' trong những cuộc cạnh tranh ngầm

17-09-2025 - 09:19 AM | Tài chính quốc tế

Tuần này, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào một trong những cuộc họp chính sách lãi suất kỳ lạ nhất trong nhiều năm qua.

Cuộc họp chính sách đến gần, Fed đối diện với thách thức chưa từng có: Nội bộ chia rẽ mạnh, các ứng viên Chủ tịch Fed 'lún sâu' trong những cuộc cạnh tranh ngầm- Ảnh 1.

Dù việc cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm gần như chắc chắn sẽ được thông qua, nhưng Chủ tịch Jerome Powell đang đối mặt với những tranh cãi gay gắt xoay quanh định hướng chính sách trong thời gian tới, cũng như một “màn kịch chính trị” chưa từng có về việc ai sẽ kế nhiệm ông vào tháng 5 năm sau.

Cuộc chiến pháp lý và sự can thiệp từ phía Tổng thống Trump

Ngay trước thềm cuộc họp, tối thứ Hai, Thống đốc Fed Lisa Cook bất ngờ giành chiến thắng tại tòa phúc thẩm liên bang, cho phép bà tham dự phiên họp. Trước đó, Tổng thống Donald Trump đang tìm cách sa thải bà Cook vì cáo buộc gian lận thế chấp, điều chưa từng xảy ra trong lịch sử 111 năm của Fed.

Cùng lúc đó, Stephen Miran - cố vấn cấp cao của Tổng thống Trump, được Thượng viện thông qua và tuyên thệ nhậm chức thành viên Hội đồng Thống đốc Fed vào sáng thứ Ba. Điều đáng nói là lễ tuyên thệ không do Chủ tịch Powell hay bất kỳ thống đốc nào chủ trì như thông lệ, mà được thực hiện bởi một thẩm phán liên bang tại Atlanta, Elizabeth Branch, càng khiến bầu không khí chính trị thêm căng thẳng.

Các nhà phân tích dự đoán Chủ tịch Powell có thể phải đối mặt với các phiếu bất đồng từ cả 2 phía là các thống đốc được ông Trump bổ nhiệm như Miran, Christopher Waller và Michelle Bowman có thể yêu cầu cắt giảm mạnh hơn để tránh gây tổn hại kinh tế, trong khi các chủ tịch Fed khu vực thì lại lo ngại về lạm phát chưa được kiểm soát và phản đối việc nới lỏng quá nhanh.

Cuộc họp chính sách đến gần, Fed đối diện với thách thức chưa từng có: Nội bộ chia rẽ mạnh, các ứng viên Chủ tịch Fed 'lún sâu' trong những cuộc cạnh tranh ngầm- Ảnh 2.

Nếu có từ 3 phiếu bất đồng trong kỳ họp lần này - điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1988 với các thống đốc, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy sự rạn nứt trong nội bộ Fed. Đồng thời, diễn biến đó cũng cho thấy áp lực từ cuộc đua kế nhiệm Powell đang làm lu mờ các nguyên tắc độc lập vốn có của cơ quan này.

Tổng thống Trump hôm thứ Ba tiếp tục chỉ trích Fed và kêu gọi “ban lãnh đạo phải giành lại quyền kiểm soát từ Powell”. Ông còn nói rằng các quan chức nên “lắng nghe những người thông minh như tôi”.

Cạnh tranh "ngầm" giữa các ứng viên Chủ tịch Fed﻿

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent đã liệt kê 11 cái tên có thể kế nhiệm ông Powell, trong đó có 4 người tham dự cuộc họp tuần này. Sự hiện diện của họ tại bàn họp chính sách khiến mọi động thái, lời phát biểu và cả những phiếu biểu quyết đều bị soi xét dưới lăng kính chính trị.

Waller và Bowman - 2 trong số các ứng viên được ông Trump ưa thích, đã từng bỏ phiếu ủng hộ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 7, trong khi Powell và phần lớn thành viên giữ nguyên mức lãi suất 4,25 - 4,5%.

Việc nhiều ứng viên kế nhiệm cùng tham gia một cuộc họp chính sách quan trọng không khác gì một “cuộc thi hoa hậu”, nhà kinh tế Kenneth Rogoff ví von.

Cựu Chủ tịch Fed Cleveland, Loretta Mester, cảnh báo rằng việc để chính trị chi phối các phiếu biểu quyết sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín và tính độc lập của Fed. “Tôi cảm thấy lo lắng vì điều đó là một cách làm suy yếu thể chế này”, bà chia sẻ.

Một số cựu quan chức Fed lại cho rằng, việc có thêm các phiếu bất đồng có thể trở thành điều bình thường mới. Cựu Chủ tịch Fed Dallas, ông Robert Kaplan, nhận định: “Tùy theo cơ cấu của Fed trong 2 tới, chúng ta có thể phải làm quen với nhiều bất đồng hơn, điều đó cũng không hẳn là xấu.”

Theo thông lệ, Chủ tịch Powell thường sử dụng tuyên bố chính sách sau cuộc họp để duy trì sự đồng thuận giữa các thành viên. Các quan chức không hoàn toàn đồng tình với quyết định có thể vẫn bỏ phiếu thuận để giữ ảnh hưởng trong việc đưa ra ngôn ngữ định hướng thị trường. Tuy nhiên, nếu họ hoàn toàn bất đồng (dissent), họ có thể mất quyền ảnh hưởng lên các thông điệp then chốt của Fed.

Waller từng cảnh báo rằng các phiếu bất đồng mang tính "tự động" mà không có chiến lược rõ ràng sẽ làm mất uy tín cá nhân: “Nếu ai định bất đồng mọi lúc mọi nơi bất chấp nội dung thì có khi cũng chẳng cần đến dự họp làm gì.”

Với sự hiện diện của nhiều luồng ý kiến khác nhau tại cuộc họp lần này, tuyên bố chính sách và phần trả lời báo chí của ông Powell sau cuộc họp sẽ mang ý nghĩa quyết định. Nếu phe ủng hộ cắt giảm sâu không đạt được mục tiêu, họ có thể dùng ảnh hưởng để “kìm hãm” ngôn ngữ định hướng tương lai. Ngược lại, nếu họ tạm thời đồng thuận với mức cắt 0,25 điểm, họ có thể giành được ảnh hưởng lớn hơn đối với những tín hiệu cho những lần cắt lãi suất tiếp theo.

Tham khảo WSJ﻿

7.600 tỷ USD đang 'nằm yên': Cơn lũ tiền mặt sẽ đổ vào thị trường ngay khi Fed cắt giảm lãi suất?

Diệp Vy

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từng bị coi là không thể xuống tiền, thị trường chứng khoán 19.000 tỷ USD đang lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư ngoại, loạt ‘tay to' đứng ngồi không yên trước các đợt tăng giá lịch sử

Từng bị coi là không thể xuống tiền, thị trường chứng khoán 19.000 tỷ USD đang lọt vào mắt xanh của nhà đầu tư ngoại, loạt ‘tay to' đứng ngồi không yên trước các đợt tăng giá lịch sử Nổi bật

Áp hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga nhưng Mỹ thừa nhận chưa thể 'cai nghiện' 1 mặt hàng chiến lược của Moscow, đều đặn chi hàng trăm triệu USD mỗi năm

Áp hàng nghìn lệnh trừng phạt Nga nhưng Mỹ thừa nhận chưa thể 'cai nghiện' 1 mặt hàng chiến lược của Moscow, đều đặn chi hàng trăm triệu USD mỗi năm Nổi bật

'Siêu đường sắt' ASEAN Express thách thức vận tải biển: 'Thần tốc' kết nối 4 quốc gia, cắt 30% chi phí

'Siêu đường sắt' ASEAN Express thách thức vận tải biển: 'Thần tốc' kết nối 4 quốc gia, cắt 30% chi phí

08:28 , 17/09/2025
Mỗi khi mua bán vàng, người dân nước ASEAN này có thể phải gánh thêm thuế

Mỗi khi mua bán vàng, người dân nước ASEAN này có thể phải gánh thêm thuế

08:01 , 17/09/2025
Nghịch lý giấc mơ an cư ở Mỹ: Nhà càng nhỏ, giá càng cao

Nghịch lý giấc mơ an cư ở Mỹ: Nhà càng nhỏ, giá càng cao

07:29 , 17/09/2025
Ai là người đứng sau GS25?

Ai là người đứng sau GS25?

06:49 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên