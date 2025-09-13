7.600 tỷ USD đang 'nằm yên': Cơn lũ tiền mặt sẽ đổ vào thị trường ngay khi Fed cắt giảm lãi suất?

Dù không còn là thời kỳ mà người Mỹ mang theo những chiếc ví đầy tiền mặt, song nay họ lại đang sở hữu khối tài sản khổng lồ dưới dạng tiền gửi trong các tài khoản sinh lời cao.

Nhờ loạt chính sách tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nhằm kiểm soát lạm phát, lượng tiền đang đổ vào các quỹ thị trường tiền tệ (MMF) đã đạt mức kỷ lục 7.600 tỷ USD, theo thống kê mới nhất từ Crane Data. Con số này thể hiện rõ xu hướng ưa chuộng tài sản an toàn, ít rủi ro và có lợi suất cao hơn đáng kể so với tiền gửi ngân hàng thông thường.

Tuy nhiên, thời điểm này có thể là bước ngoặt. Fed đang chuẩn bị giảm lãi suất lần đầu tiên sau một năm, với khả năng hạ từ 25 đến 50 điểm cơ bản trong cuộc họp chính sách sắp tới. Diễn biến này làm dấy lên câu hỏi lớn trên Phố Wall rằng liệu lượng tiền mặt khổng lồ đang “nằm yên” trong các quỹ này có bắt đầu dịch chuyển sang các kênh đầu tư rủi ro hơn như cổ phiếu và trái phiếu?

Thực tế, dữ liệu việc làm mới nhất tại Mỹ đang tạo áp lực lớn buộc Fed phải hành động sớm hơn. Tốc độ tuyển dụng chậm lại trong khi áp lực thất nghiệp gia tăng khiến nhiều chuyên gia tin rằng nếu Fed chần chừ, thị trường lao động sẽ sớm rơi vào suy thoái. Mặt khác, dù lạm phát chưa hoàn toàn được kiểm soát, những con số gần đây cũng không đủ mạnh để ngăn cản Fed ra quyết định hạ lãi suất.

Shelly Antoniewicz, chuyên gia kinh tế trưởng của Investment Company Institute, nhận định rằng những dữ liệu mới đã “củng cố lập luận cho một đợt cắt giảm lãi suất”. Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh rằng tiến trình giảm lãi sẽ phụ thuộc vào diễn biến tiếp theo của cả thị trường lao động và lạm phát.

Bà cũng dự báo rằng khi lãi suất hạ nhiệt, phần nào trong số 7.000 tỷ USD đang “gửi tạm” trong các quỹ thị trường tiền tệ có thể sẽ bắt đầu tìm đến những kênh đầu tư có mức sinh lời cao hơn, đặc biệt là cổ phiếu và trái phiếu.

Song, không phải ai cũng tin vào kịch bản “núi tiền mặt” sẽ chảy mạnh vào thị trường chứng khoán và tạo ra một đợt tăng giá lớn.

Peter Crane - Chủ tịch Crane Data - cho rằng đây là một quan điểm không ít lần đã bị thực tế bác bỏ. Ông chỉ ra, lịch sử đã chứng minh rằng các quỹ MMF chỉ giảm quy mô tài sản trong những giai đoạn khủng hoảng sâu như sau vụ nổ bong bóng dot-com hoặc khủng hoảng tài chính 2008, khi lãi suất rơi xuống mức 0%. Ngoài những thời điểm đặc biệt đó, tài sản của các quỹ này gần như chỉ có xu hướng tăng.

Crane lập luận rằng mức lãi suất tuy quan trọng, nhưng không có ảnh hưởng quá lớn như nhiều người nghĩ. Ông cho rằng ngay cả khi lợi suất từ các quỹ này giảm xuống vùng 3%, chúng vẫn hấp dẫn hơn hẳn so với tiền gửi ngân hàng vốn chỉ mang lại lãi suất 0,5% hoặc thấp hơn.

Ngoài ra, một yếu tố khiến dòng tiền ít biến động là bản chất của các nhà đầu tư. Hiện nay, khoảng 60% tài sản trong các quỹ thị trường tiền tệ đến từ các tổ chức và doanh nghiệp - những đối tượng có xu hướng giữ tiền mặt ổn định và không dễ dàng lao vào các tài sản rủi ro như cổ phiếu, bất chấp biến động lãi suất.

Ngay cả với nhà đầu tư cá nhân, mức chênh lệch lãi suất 1-2% cũng chưa chắc khiến họ thay đổi. Nếu một nhà đầu tư chỉ có 5.000 USD trong quỹ tiền tệ, thì việc thay đổi chiến lược chỉ để kiếm thêm vài chục USD/năm có thể không đáng công sức.

Với những ai có khẩu vị rủi ro cao hơn, việc lãi suất quỹ tiền tệ giảm có thể là lời nhắc để cân nhắc chuyển sang các công cụ tài chính khác.

Todd Sohn - chiến lược gia tại Strategas Asset Management - cho rằng khi lợi suất rơi xuống dưới 3%, lãi sau thuế sẽ không còn hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu nhà đầu tư là người thận trọng, họ hoàn toàn có thể chấp nhận mức sinh lời thấp để đổi lấy sự an toàn.

Với những người muốn tìm kiếm lựa chọn thay thế, Sohn gợi ý xem xét các ETF trái phiếu chính phủ có kỳ hạn từ 2 đến 5 năm, tuy có rủi ro về biến động giá nhưng lại mang tiềm năng sinh lời tốt hơn. Còn nếu đã sở hữu danh mục đầu tư cổ phiếu đa dạng, đặc biệt là các cổ phiếu tăng trưởng vốn hóa lớn - nhóm đang chiếm gần 40% thị trường chứng khoán Mỹ, thì có thể cân nhắc tăng tỷ trọng cổ phiếu vốn hóa vừa, nhỏ, hoặc cổ phiếu quốc tế.

Dẫu vậy, Sohn cũng nhấn mạnh rằng đối với nhiều nhà đầu tư, sự an toàn và ổn định vẫn là ưu tiên hàng đầu, nhất là trong bối cảnh thị trường trái phiếu thời gian qua liên tục biến động khó lường.

Một điểm đáng chú ý là quỹ thị trường tiền tệ không phản ứng ngay lập tức sau mỗi quyết định của Fed. Với kỳ hạn bình quân khoảng 30 ngày, các quỹ này vẫn giữ được lợi suất cao hơn trong ngắn hạn nhờ nắm giữ các tài sản được mua từ thời điểm lãi suất còn cao.

Điều này thậm chí có thể khiến lượng tiền gửi vào tiếp tục tăng trong ngắn hạn sau khi Fed cắt giảm lãi suất. Dẫu vậy, về dài hạn, nếu lãi suất tiếp tục giảm sâu hoặc quay về mức 0%, dòng tiền có thể sẽ dần rời bỏ các quỹ này.

Tham khảo CNBC﻿