Cuộc sống của Thanh Ngọc "Mắt ngọc": 8 năm nỗ lực mới có con, được chồng bác sĩ yêu thương, chăm sóc

Thần tượng gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8X - 9X

Nhắc đến những nhóm nhạc thần tượng của thế hệ 8X - 9X, không thể bỏ qua cái tên Mắt ngọc. Thời kỳ hoàng kim, nhóm cực kỳ đắt show và là chủ nhân của nhiều bản hit đình đám.

Thành viên của Mắt ngọc thay đổi qua từng thời kỳ, trong đó 4 cái tên nổi bất nhất là Thanh Ngọc, Quỳnh Anh, Thúy Nga và Duy Uyên. Đảm nhận vai trò trưởng nhóm là Thanh Ngọc, nữ ca sĩ sở hữu hữu ngoại hình xinh xắn và giọng ca trong trẻo, ngọt ngào.

Thuở đi hát cùng Mắt ngọc, mỗi lần đi diễn về,Thanh Ngọc đều đưa hết tiền cát xê cho mẹ. Cô chỉ nhận lại một chút để mua thức ăn, nước uống với bạn bè bởi năm đó cô mới chỉ là nữ sinh trung học phổ thông.

Thanh Ngọc (ngoài cùng bên phải) là trưởng nhóm của "Mắt ngọc".

Năm 2003, Quỳnh Anh rời Mắt ngọc. Nhóm duy trì đội hình 3 người được hơn 1 năm thì Thanh Ngọc cũng quyết định ra đi.

Sau khi giành giải nhì Tiếng hát truyền hình TP.HCM và giải nhì thể loại Dân ca tại cuộc thi Giọng ca vàng Asean 2012, nữ ca sĩ bắt đầu sự nghiệp solo. Cô được khán giả yêu mến qua nhiều ca khúc như Hãy buông tay em, Cà phê đắng và mưa...

Ngoài âm nhạc, Thanh Ngọc còn "lấn sân" làm diễn viên và người dẫn chương trình. Ở lĩnh vực nào, cô cũng gặt hái những thành công nhất định.

Năm 2009, Thanh Ngọc đạt giải Mai Vàng cho vai diễn trong phim Ký ức mong manh. Đến năm 2010, với phim Mẹ chồng nàng dâu, cô tiếp tục đoạt giải Diễn viên xuất sắc của Liên hoan phim truyền hình toàn quốc.

Hành trình 8 năm "tìm con" gian nan và trái ngọt sau nhiều nỗ lực

Năm 2011, khi đang trên đà thành công, Thanh Ngọc bất ngờ thông báo kết hôn. Ông xã của cô là bác sĩ Đức Thiệp. Cả hai là bạn học từ thời phổ thông.

Sau 2 năm tận hưởng cuộc sống vợ chồng son, Thanh Ngọc quyết định lên kế hoạch sinh con dù khi ấy cô đã có tuổi. Nhưng cũng vì sinh con muộn nên một điều không may xảy đến với nữ ca sĩ. Cô được chẩn đoán buồng trứng dự trữ quá ít nên khả năng thụ thai bị hạn chế.

Sau một thời gian sử dụng các phương thuốc Bắc, Thanh Ngọc mang thai tự nhiên nhưng lại sảy chỉ sau 2 ngày. Từ cảm giác hạnh phúc, vợ chồng cô trở nên lo lắng. Thậm chí đã có lúc, Thanh Ngọc bị tuyệt vọng, suy sụp tinh thần vì thụ tinh nhân tạo hết lần này đến lần khác đều không được.

Thanh Ngọc và ông xã Đức Thiệp

"Cố gắng quá chừng mà không được nên nhiều lúc tôi có cảm giác buông xuôi. Tôi tự nhủ mình thôi đi, đã cố gắng hết sức rồi, bây giờ mà không có con thì coi như cái số trời đã định. Tôi còn nghĩ, không có con thì hai vợ chồng lại nương tựa vào nhau, đến khi già thì chồng chăm vợ, vợ chăm chồng, có nhau là được miễn sao cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ.

Vợ chồng tôi đã từng suy nghĩ đến việc nhận con nuôi vì ngoài kia vẫn còn nhiều trẻ em cần một mái ấm gia đình. Tuy suy nghĩ là thế nhưng chúng tôi vẫn động viên nhau cùng cố gắng", giọng ca Mắt ngọc tâm sự trong chương trình Đời nghệ sĩ.

Trong lần cố gắng cuối cùng, may mắn đã mỉm cười với Thanh Ngọc. Song trong thời điểm mang thai, cô tiếp tục phải đối mặt với khó khăn khi bị tiểu đường thai kỳ. Để theo dõi, nữ ca sĩ phải nằm viện 1 tháng rưỡi, ngày nào cũng thử máu. Khi bé mới được 31 tuần, tương đương hơn 7 tháng tuổi, Thanh Ngọc có dấu hiệu chuyển sinh.

Thanh Ngọc kể khoảnh khắc con chào đời, cô chỉ kịp sờ được cánh tay của bé khi bác sĩ đặt bé lên người mẹ. Còn chưa kịp thấy mặt con thì cô đã thiếp đi vì quá mệt. Lúc tỉnh dậy, Thanh Ngọc mới biết con trai đã được chuyển đến một bệnh viện khác để theo dõi sức khỏe vì bé chỉ nặng 1,6 kg.

Sau nhiều nỗ lực trong suốt 8 năm, vợ chồng Thanh Ngọc đã có được niềm vui làm cha mẹ.

Cuộc sống hạnh phúc, được ông xã bác sĩ yêu thương, chăm sóc

Hiện tại, sau biết bao nỗ lực, Thanh Ngọc đã có được cuộc sống hạnh phúc, viên mãn bên ông xã và con trai. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên khoe khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.

Thanh Ngọc chia sẻ, thường ngày nếu không đi hát, cô chỉ quanh quẩn với chồng con. Con trai cô là cậu nhóc vui vẻ, hát suốt ngày, rất ham học hỏi. Vì trải qua một hành trình dài mới có được niềm vui làm mẹ, nên Thanh Ngọc luôn muốn chăm sóc con trai chu đáo. Cô lo cho con từ miếng ăn tới giấc ngủ và hạnh phúc khi nhìn con lớn lên từng ngày khỏe mạnh.

Thanh Ngọc cũng may mắn có được "một nửa" thấu hiểu và yêu thương. Dù có vẻ ngoài nghiêm nghị, tính cách ít nói, nhưng ông xã của cô luôn quan tâm, chăm sóc vợ bằng hành động thiết thực. Giọng ca Mắt ngọc chia sẻ, cô luôn cảm thấy an tâm và bình an khi ở cạnh chồng, bởi ở bên anh cô không phải cố diễn hoàn hảo để được anh yêu.

Tổ ấm hạnh phúc của giọng ca "Mắt ngọc".

Đặc biệt, ông xã của Thanh Ngọc còn luôn ủng hộ vợ theo đuổi con đường nghệ thuật. Mới đây, khi nữ ca sĩ tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, anh cũng đưa vợ đến địa điểm ghi hình, đồng thời ở bên hỗ trợ.

Trong suốt thời gian quay chương trình, Đức Thiệp liên tục có những hành động ân cần dành cho Thanh Ngọc. Khi thấy vợ thấm mệt, anh vội vàng hỏi han, đưa nước uống. Nam bác sĩ cũng không ngại xoa bóp tay chân cho vợ khi thấy cô vất vả vượt thử thách của chương trình.

Ngược lại, Thanh Ngọc cũng tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi có ông xã chăm sóc. Cô không ngại dành những lời tán dương chồng trước mặt MC Quyền Linh.

Thanh Ngọc được chồng hộ tống và ân cần chăm sóc khi tham gia gameshow.

Sau khi hoàn thành thử thách của chương trình, giọng ca Mắt ngọc còn lấy bánh do đích thân mình làm để mời chồng thưởng thức. Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của vợ chồng cô ở hậu trường khiến nhiều người phải trầm trồ, xuýt xoa.