Cuộc sống đầy quyến rũ của giới thượng lưu trên đảo hoàng gia

Gu chọn nhà của người giàu

Nhắc đến những "thủ phủ" của giới siêu giàu, có thể kể đến một số cái tên đã nổi tiếng trên thế giới như Beverly Hills (Mỹ). Nằm cách trung tâm Los Angeles gần 20km nhưng đây lại là nơi ở của hầu hết những nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Hollywood. Tương tự, khu phố đắt đỏ nhất thế giới The Peak của đặc khu Hongkong (Trung Quốc) cũng có vị trí khá đặc biệt khi nằm biệt lập quanh núi Thái Bình. Khu phố này nằm ở độ cao 500m so với mực nước biển và cách khá xa trung tâm nhưng vẫn thu hút được những tỷ phú của trung tâm tài chính hàng đầu châu Á đến an cư.

Đặc biệt, khu phố đảo Port Royal ở Naples (Florida, Mỹ) - một trong những khu dân cư đắt đỏ nhất thế giới, có vị trí đắc địa nằm ngay trên các bãi biển của Vịnh Mexico. Không gian xây dựng nhà ở tại đây bị hạn chế, số lượng dinh thự chỉ có hạn và những ngôi nhà ở đó đều có lối dẫn thẳng ra biển. Đây là một trong các lý do khiến giá nhà trung bình ở khu phố đảo luôn cao ngất ngưởng, lên tới 17,9 triệu USD.

Port Royal là khu phố đảo nằm trong top những khu dân cư đáng sống và đắt đỏ nhất thế giới

Những ví dụ nói trên cho thấy, tiêu chuẩn cho nơi ở của giới thượng lưu rất khác biệt so với số đông. Các tỷ phú có xu hướng lựa chọn những nơi có sẵn phong cảnh tự nhiên khoáng đạt và không gian sống yên tĩnh, tách biệt nhưng phải được tích hợp những đặc quyền sống chỉ dành cho giới thượng lưu.

Đó cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút cho Vinhomes Royal Island - Thành phố đảo Hoàng Gia với vị trí đắc địa cùng những đặc quyền sống đẳng cấp được thiết kế riêng cho giới tinh hoa ngay tại Việt Nam.

Địa lợi "trời cho" của Thành phố Đảo Hoàng Gia

Sở hữu vị trí "trời cho" khi nằm trọn vẹn trên đảo Vũ Yên (Hải Phòng) - đảo hiếm hoi giữa lòng phố thị - Vinhomes Royal Island kết nối với khu vực trung tâm hiện hữu bằng hạ tầng giao thông hoàn chỉnh với các cầu Bính, Hoàng Văn Thụ và đặc biệt là cầu Máy Chai - cây cầu biểu tượng mới của Hải Phòng sắp hoàn thành.

Thông qua cầu Vũ Yên, cư dân cũng chỉ mất 5 phút di chuyển là có thể tới thành phố Thủy Nguyên tương lai - trung tâm hành chính mới đang phát triển sôi động của Hải Phòng. Trong tương lai gần, khi các dự án hạ tầng giao thông khác của Hải Phòng như cầu Nguyễn Trãi, hầm vượt sông Vũ Yên hoàn thiện, cư dân Vinhomes Royal Island chỉ cần "một bước vào phố, một bước tới đảo".

Ở phạm vi rộng hơn, nếu di chuyển bằng đường bộ, từ Vinhomes Royal Island chỉ mất hơn 1 giờ để tới các thành phố lớn tại khu vực miền Bắc như Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh, Hạ Long, Móng Cái… thông qua các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái, Quốc lộ 5, Quốc lộ 18…

Vinhomes Royal Island sở hữu vị trí tâm điểm của tam giác tăng trưởng phía Bắc với hệ thống kết nối "không - thủy - bộ" đa dạng và hiện đại nhất Việt Nam

Còn với đường hàng không, bộ ba sân bay quốc tế xung quanh Vinhomes Royal Island gồm Cát Bi, Vân Đồn, Nội Bài với tuyến đường di chuyển ngắn, giao thông thuận lợi sẽ tăng cường khả năng kết nối tới các trung tâm lớn của châu Á chỉ trong 2 - 4 tiếng.

Đặc biệt, điểm nhấn tạo nên sản phẩm này còn đến từ 3 con sông lớn bao bọc xung quanh dự án, vừa tạo nên cảnh đẹp nên thơ hữu tình với không gian sống ngập tràn yếu tố thiên nhiên, vừa mang đến cho cư dân kết nối đường thủy độc đáo. Sức mạnh từ kết nối này càng gia tăng khi Thành phố Đảo Hoàng Gia sở hữu một bến thu thuyền cao cấp. Từ đây, giới danh gia có thể thỏa mãn thú chơi du thuyền thời thượng, hay có được những cuộc giao lưu, gặp gỡ sang trọng, riêng tư trên những chiếc du thuyền siêu sang giữa vịnh di sản Hạ Long, vịnh Lan Hạ (Cát Bà) đẹp bậc nhất thế giới.

Vinhomes Royal Island kết nối thuận tiện với trung tâm thành phố thông qua những cây cầu biểu tượng mới như cầu Máy Chai bắc qua sông Cấm đang được xây dựng.

Sống tại Vinhomes Royal Island, cư dân thượng lưu còn được trải nghiệm những đặc quyến sống đẳng cấp chưa từng có tại Việt Nam khi buổi sáng có thể tung vó ngựa tại các đường đua tiêu chuẩn quốc tế của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia hay ngắm bình minh trên di sản thiên nhiên thế giới từ bể bơi trên du thuyền cao cấp, chiều đi gặp gỡ khách hàng, đối tác tại Hà Nội, Quảng Ninh và buổi tối trở về tận hưởng bữa tối lãng mạn cùng gia đình tại nhà hàng sang trọng ngay trên đảo.

Cư dân Vinhomes Royal Island được tận hưởng trải nghiệm sống sang với những tiện ích thượng lưu tiên phong có mặt tại Việt Nam

Đó còn là đặc quyền sống nghỉ dưỡng tại biệt thự với bãi tắm nước biển riêng ngay sau nhà; tập luyện trên sân golf 36 hố có diện tích 160ha đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á; vui chơi tại công viên vui chơi giải trí gia đình VinWonders Royal Park với Safari thú độc đáo hấp dẫn hay Phố đi bộ văn hóa, vui chơi, mua sắm, ẩm thực bờ sông dài và đẹp nhất Việt Nam…

Với những đặc quyền sống thượng lưu cùng vị trí đắt giá, Vinhomes Royal Island đang là bất động sản gây chú ý tại Việt Nam ra mắt trong năm 2024. Sau "nơi đáng sống bậc nhất hành tinh" Ocean City, "đảo tỷ phú" Vũ Yên được kỳ vọng sẽ là điểm sáng mới của Vinhomes trên bản đồ bất động sản đáng sống toàn cầu.