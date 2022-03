Cuộc sống hào nhoáng của "triệu phú Hollywood" Will Smith: Biến khoản nợ 2,8 triệu USD thành khối tài sản 350 triệu USD, sở hữu toàn BĐS "khủng" lẫn siêu xe cực hiếm

Tại Lễ trao giải Oscar 2022 vừa mới diễn ra cách đây không lâu, khoảnh khắc gây "sốc" nhất thuộc về Will Smith - chủ nhân của giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất". Cụ thể, Will Smith đã đấm thẳng mặt đồng nghiệp Chris Rock, khi danh hài này lôi vợ anh - Jada Pinkett Smith - ra làm trò đùa để hâm nóng chương trình.



Trước khi gây tranh cãi với hành động bạo lực này, Will Smith là một trong những ngôi sao da màu được kính trọng nhất Hollywood. Không chỉ sở hữu năng lực diễn xuất thực thự, anh còn nắm trong tay khối tài sản trị giá cả trăm triệu USD.

Biến khoản nợ 2,8 triệu USD thành khối tài sản trị giá 350 triệu USD

Will Smith xuất thân từ một gia đình bình thường, ngoài anh còn có 3 chị em khác. Mẹ anh làm công việc quản lý trường học, bố là kỹ sư điện lạnh.

Vốn có tố chất thông minh từ bé, Will Smith nhận được học bổng danh giá từ Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Tuy nhiên, anh đã từ chối vì muốn theo đuổi ước mơ thành rapper.

Sự nghiệp ca nhạc của Will Smith bắt đầu khi anh gia nhập nhóm nhạc DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince. Nhờ những sản phẩm chất lượng, họ đã ký hợp đồng với hãng đĩa nổi tiếng Def Jam Records. Album đầu tay "Rock the House" ra mắt năm 1987 của họ nhanh chóng gây tiếng vang trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Thành công nối tiếp thành công, Will Smith vụt sáng trở thành ngôi sao nhạc rap hàng đầu nước Mỹ. Kiếm được 1 triệu USD đầu tiên khi mới tròn 20 tuổi, anh chìm đắm trong các thú vui hưởng lạc như đồ hiệu, siêu xe,... Nam diễn viên này thậm chí đã từng yêu cầu một cửa hàng Gucci đóng cửa để anh và bạn bè có thể mua sắm một cách riêng tư.

Vì ăn chơi trác táng, Will Smith chẳng còn tiền để trả thuế. Sau đó, Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã đến tận nhà nam rapper và tịch thu toàn bộ số tài sản anh sở hữu. Dù vậy, anh vẫn chưa thoát tội và vẫn còn nợ cơ quan này số tiền lên tới 2,5 triệu USD (57,1 tỷ VNĐ).

"Ở Mỹ, họ truy thuế rất gay gắt", Will Smith kể lại trong một buổi phỏng vấn. "Tôi không quên, mà là cố tình không trả".

Từ ngôi sao nhạc rap trở thành kẻ tay trắng, Will Smith tìm mọi cách để có tiền trả nợ. Thậm chí, anh tuyệt vọng đến mức phải vay nóng 10.000 USD từ bạn mình - một tay buôn ma túy.

"Tôi phải bán mọi thứ. Lúc đó, tôi hiểu rằng mình sẽ không thể sống xa hoa như khi còn ở Los Angeles", anh nói.

May mắn mỉm cười với Will Smith khi anh được chọn vào vai chính trong series phim truyền hình "The Fresh Prince of Bel-Air". Tác phẩm ăn khách này đã trở thành bệ phóng thuận lợi cho sự nghiệp diễn xuất của nam rapper. Will Smith từng tiết lộ, 70% cát-xê anh nhận được trong 3 mùa đầu tiên của series đều được dùng để trả nợ cho IRS.

"Niềm vui luôn kèm theo những mất mát, giống như kèm theo đau đớn và khổ sổ. Vượt qua nghịch cảnh thực ra là một phần quan trọng trên con đường tìm kiếm niềm vui. Nhờ vậy, bạn sẽ biết trân quý những điều nhỏ nhoi hơn", Will Smith nói.

Đại gia BĐS sở hữu 5-6 biệt thự, cái đắt nhất gần 1.000 tỷ VNĐ

Hiện tại, Will Smith là một trong những gương mặt hàng đầu Hollywood, với hàng loạt giải thưởng truyền hình và điện ảnh danh giá, cũng như kho tàng phim ảnh có doanh thu hàng tỷ USD. Tạp chí Forbes gọi nam diễn viên là "ngôi sao bảo chứng phòng vé toàn cầu", còn Newsweek ca ngợi anh là "nam diễn viên quyền lực nhất Hollywood".

Cựu rapper người Mỹ sở hữu khối tài sản lên tới 350 triệu USD Mỹ, chủ yếu tới từ thù lao đóng phim và lợi nhuận đầu tư từ các bộ phim đạt doanh thu "khủng". Vào thời kỳ đỉnh cao, anh có nhận được 20-30 triệu USD cho mỗi bộ phim.

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Will Smith và vợ còn kiếm không ít tiền từ đầu tư bất động sản. Họ sở hữu hàng loạt tòa nhà, biệt thự cao cấp nằm rải rác trên toàn nước Mỹ suốt gần 30 năm qua.

Năm 1997, cặp đôi mua ngôi nhà đầu tiên ở Bryn Mawr, Pennsylvania với giá 937.000 USD (21,4 tỷ VNĐ). Biệt thự rộng hơn 700m2, có đầy đủ vườn, bể bơi và sân tennis.

Năm 2003, gia đình nhà Smith mua biệt thự tại Hidden Hills, California với giá 3,4 triệu USD (77,7 tỷ VNĐ). Nơi này có diện tích hơn 500m2, gồm 5 phòng ngủ và 6 phòng tắm. Tuy nhiên, đây chỉ là nơi họ ở tạm trong lúc chờ xây dựng tổ hợp nhà ở sau đó.

Khối bất động sản đồ sộ nhất mà "triệu phú Hollywood" sở hữu là tổ hợp nhà ở Calabasas, California. Nơi này được xây dựng trong vòng 7 năm, có diện tích lên tới 600.000m2, với chi phí khoảng 42 triệu USD (960 tỷ VNĐ). Ngoài khu vườn rộng lớn, biệt thự nơi cả gia đình sinh sống có 9 phòng ngủ, 13 phòng vệ sinh, phòng chiếu phim, phòng thiền, hồ nước và garage khổng lồ đủ chứa 8 chiếc xe.

Vợ chồng nam diễn viên cũng tậu một căn biệt thự nghỉ dưỡng bên bờ biển Hawaii có giá 13,5 triệu USD (308 tỷ VNĐ) vào năm 2009.

Năm ngoái, họ cũng mua thêm một căn nhà rộng gần 1.000m2 tại Hidden Hills, California với giá 11,3 triệu USD (258 tỷ VNĐ), do tổ hợp nhà ở Calabasas bị tàn phá nặng nề sau một vụ hỏa hoạn.

Will Smith cũng là chủ nhân của The Heat - một trong những chiếc mobihome đắt đỏ nhất thế giới. Đó là một căn hộ di động khổng lồ gồm 2 tầng, có giá khoảng 2,5 triệu USD (57,1 tỷ VNĐ)



Nhìn từ xa, The Heat không khác gì một căn biệt thự tráng lệ. Giống như siêu du thuyền, khi không sử dụng mobihome, nam diễn viên sẽ cho thuê với mức phí 9.000 USD/tuần.

Ngôi nhà bao gồm mặt bàn bằng đá granite 200.000 USD trong suốt, 125.000 USD đồ công nghệ và tiện ích (tổng cộng 14 TV), 30.000 USD da thật trên ghế và trần nhà.

Nam diễn viên cũng sở hữu nhiều siêu xe hiếm đến từ các thương hiệu như Maybach, Rolls-Royce, Cadillacs, Bentleys, BMW,... thậm chí là cả chiếc Ford Mustang 1965. Dù vậy, khi đi đóng phim hoặc vui chơi cùng gia đình, anh sẽ ưu tiên sử dụng Mercedes-Benz. Tổng giá trị của những chiếc xe này lên tới 4,5 triệu USD (103 tỷ VNĐ).

Chiếc Maybach 57S của Will Smith

(Dịch tổng hợp)

