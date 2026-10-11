Cuộc sống hiện tại của nam Quán quân đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia

Năm 2001, trong trận chung kết năm đầy kịch tính của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa 2, Phan Mạnh Tân - học sinh lớp chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh đã có màn “lội ngược dòng” ấn tượng để giành vòng nguyệt quế. Câu hỏi quyết định thuộc lĩnh vực Hóa học, cũng là môn sở trường, giúp anh vượt lên và chiến thắng thuyết phục. Qua đó, giúp anh trở thành nam quán quân đầu tiên của Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trước khi được biết đến rộng rãi qua Olympia, Phan Mạnh Tân đã có thành tích học tập đáng chú ý. Khi còn là học sinh chuyên Toán khóa 8 của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh, anh từng giành giải Ba học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học. Đây cũng là một trong những dấu mốc thể hiện nền tảng học tập tốt của nam sinh đến từ ngôi trường có truyền thống đào tạo học sinh giỏi.

Phan Mạnh Tân là quán quân của Đường Lên Đỉnh Olympia mùa thứ 2

Thời phổ thông, Mạnh Tân không chỉ tập trung vào việc học mà còn tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, Đội. Anh từng được giao nhiệm vụ kéo cờ và điều hành lễ chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần. Trước đó, nam sinh cũng có dịp đến TP Vinh xem trận chung kết chương trình Bảy Sắc Cầu Vồng khu vực Bắc miền Trung, nơi Trường Năng khiếu Hà Tĩnh giành chức vô địch. Những trải nghiệm này góp phần giúp anh làm quen với không khí của các cuộc thi và tự tin hơn khi đứng trước ống kính truyền hình.

Chiến thắng tại Olympia đã mở ra một bước ngoặt lớn trong hành trình học tập của Mạnh Tân khi anh giành suất học bổng toàn phần kéo dài 4 năm tại Australia. Anh theo học ngành Công nghệ thông tin tại Đại học Công nghệ Swinburne, sau đó tiếp tục con đường nghiên cứu và lấy bằng tiến sĩ trong lĩnh vực Tin học.

Sau nhiều năm học tập, nghiên cứu, Mạnh Tân được tập đoàn IBM tuyển dụng ngay khi hoàn thành chương trình tiến sĩ. Từ nền tảng chuyên môn về công nghệ, anh từng bước phát triển sự nghiệp tại môi trường quốc tế. Hiện tại, anh đảm nhiệm vị trí Kiến trúc sư, Giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software.

Phan Mạnh Tân xuất hiện trên chương trình Gala 25 năm Đường Lên Đỉnh Olympia - Những ánh sao hy vọng

Dù đã có nhiều năm sinh sống tại Australia, Phan Mạnh Tân vẫn duy trì sự gắn bó với văn hóa và nếp sống Việt Nam. Anh kết hôn với một người phụ nữ gốc Bắc mà mình quen trong thời gian học tập, làm việc tại xứ sở chuột túi. Hai người hiện có hai con trai và chú trọng gìn giữ tiếng Việt cũng như những thói quen sinh hoạt quen thuộc trong gia đình.

Các con anh được dạy nói tiếng Việt, tiếp xúc với phong tục và ẩm thực quê hương. Vào dịp cuối tuần, gia đình anh thường gặp gỡ nhóm bạn cũ, cùng nấu những món ăn Việt Nam và trò chuyện bằng giọng quê thân thuộc. Trong số đó có một người bạn từng học chung lớp chuyên Toán khóa 8 tại Trường THPT chuyên Hà Tĩnh. Người bạn này cũng sinh sống gần nhà Mạnh Tân ở Australia, nhờ vậy những cuộc gặp gỡ càng trở nên thuận tiện.

Với những người xa quê, những bữa cơm và cuộc trò chuyện như vậy không chỉ là cách thư giãn sau một tuần làm việc mà còn giúp duy trì mối liên hệ với nơi mình trưởng thành. Dù cuộc sống đã ổn định ở nước ngoài, Mạnh Tân vẫn dành không gian cho những mối quan hệ từ thời học sinh và những điều thân thuộc của quê nhà.

Trên mạng xã hội, quán quân Olympia năm thứ hai gần như không cập nhật thường xuyên về cuộc sống riêng. Một trong những lần anh xuất hiện trước công chúng là trong chuyên mục “Chân dung cựu học sinh tiêu biểu” của Trường THPT chuyên Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập trường. Ngoài những dịp như vậy, Mạnh Tân chủ yếu tập trung cho công việc chuyên môn, chăm sóc gia đình và thỉnh thoảng tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt tại Australia.

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