Thương nhân viên đi làm rét mướt, sếp chi tiền mua tặng ô tô

Một nữ chủ nhà hàng tại Trung Quốc nhận được nhiều lời khen trên mạng xã hội sau khi tặng những chiếc BMW mới cho các nhân viên có thành tích làm việc xuất sắc. Bà cho biết không muốn chứng kiến nhân viên phải đi xe điện giữa thời tiết khắc nghiệt mỗi ngày để đến nơi làm việc.

Bà Mã Yến Lệ, chủ một chuỗi nhà hàng lẩu bò có trụ sở tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc, đã đưa một số nhân viên đến nhận xe BMW mới vào ngày 24/9 vừa qua.

Bà chủ quán lẩu tặng nhân viên xe BMW

Theo Đài Truyền hình Hà Nam, mỗi chiếc xe có giá 300.000 nhân dân tệ (khoảng 45.000 USD, tương đương hơn 1,1 tỷ đồng). Bà Mã đã mua xe trước đó 2 tuần và thanh toán toàn bộ số tiền.

“Tôi vui mừng đến mức không thể tin nổi! Trước đây, tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện này”, chị Lý Kiệt, một trong những nhân viên may mắn được tặng xe, chia sẻ. “Trên đường đến showroom BMW, bà chủ Mã chỉ nói sẽ tặng tôi một món đồ chơi lớn”.

Một chiếc BMW màu trắng mới tinh được đăng ký dưới tên chị Lý ngay trong ngày hôm đó. Chị không phải trả bất kỳ khoản tiền nào và cũng không cần ký thỏa thuận hay cam kết nào để nhận quà.

Bà Mã cho biết ý tưởng tặng BMW cho nhân viên xuất hiện từ mùa đông năm ngoái.

Giống phần lớn đồng nghiệp, chị Lý thường đi làm bằng xe máy điện. Một buổi sáng sớm, bà Mã nhìn thấy nhân viên đến nhà hàng với khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, tai tím tái và đôi tay cứng đờ trước những cơn gió buốt.

Chứng kiến cảnh đó, bà không khỏi xót xa cho chị Lý, người đã làm việc tại nhà hàng suốt 8 năm.

“Tôi tự hỏi: Mình có thể ngồi trong ô tô, tận hưởng sự ấm áp và thuận tiện trên đường đi làm. Tại sao cô ấy lại không thể?”, bà Mã nói.

“Tôi đã đạt được thành công trong sự nghiệp. Nhưng sự phát triển của công ty là nhờ nỗ lực chung của tất cả nhân viên. Vì vậy, tôi phải để người lao động cũng được hưởng thành quả từ sự phát triển của doanh nghiệp”, bà Mã nói thêm. Bà đã có 20 năm hoạt động trong ngành dịch vụ ăn uống.

Ngoài chị Lý, một nhân viên khác là chị Lưu Oánh Oánh cũng được tặng một chiếc BMW màu xám.

Mùa đông phủ đầy tuyết trắng khiến những người nhân viên phải chịu cảnh rét buốt khi đi làm

“Bà chủ nói với tôi rằng tôi làm việc chăm chỉ, có thành tích xuất sắc và xứng đáng nhận chiếc xe này”, chị Lưu chia sẻ với truyền thông.

Đây không phải lần đầu bà Mã dành những món quà giá trị cho nhân viên. Vào các dịp lễ truyền thống của Trung Quốc, bà thường tặng họ những vật dụng thiết yếu trong cuộc sống cùng tiền thưởng.

Tại Trung Quốc, những ông chủ hào phóng với nhân viên, từ việc tặng quà giá trị đến thưởng tiền lớn, thường thu hút sự chú ý của dư luận.

Ông Thôi Bội Quân, Chủ tịch Công ty sản xuất cần cẩu Kuangshan Crane tại tỉnh Hà Nam, được đặt biệt danh là “ông chủ thích phát tiền nhất” nhờ những khoản thưởng hào phóng dành cho người lao động. Trước Tết Nguyên đán năm ngoái, ông thưởng tổng cộng 180 triệu nhân dân tệ (khoảng 27 triệu USD) cho nhân viên, tương đương 2/3 lợi nhuận của công ty trong năm trước đó.

Vào Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hằng năm, ông Thôi tặng mỗi người trong số 2.000 nhân viên nữ 800 nhân dân tệ. Đến tháng 8, những nhân viên đến từ vùng nông thôn còn được nhận khoản hỗ trợ 1.000 nhân dân tệ, gọi là “trợ cấp thu hoạch ngũ cốc”, giúp họ thuê máy gặt để thu hoạch nông sản trên đồng ruộng của gia đình.

Theo SCMP