Cuộc sống khác biệt trước và sau làm dâu gia tộc nghìn tỷ của Linh Rin, giữ nguyên tắc hào môn giống hệt Hà Tăng

Linh Rin và Phillip Nguyễn công khai hẹn hò vào năm 2019. Cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 3/2023. Hôn lễ của Linh Rin và Phillip Nguyễn được diễn ra kín đáo tại Philippines với sự hiện diện của gia đình và những bạn bè thân thiết nhất.

Kể từ khi hẹn hò với Phillip Nguyễn, cuộc sống của Linh Rin có nhiều thay đổi. Nếu như trước đó, Linh Rin được biết đến là một hot girl đình đám thì sau khi lấy chồng, cô được công chúng nhắc đến như một phu nhân hào môn của Vbiz. Để làm dâu gia tộc nghìn tỷ, Linh Rin cũng có những nguyên tắc riêng.

Cuộc sống của Linh Rin có nhiều sự thay đổi kể từ khi hẹn hò với Phillip Nguyễn

Linh Rin tên thật là Ngô Phương Linh, sinh năm 1993. Cô được biết đến như một hot girl nổi tiếng, người mẫu look book đắt show bởi sở hữu gương mặt đẹp. Linh Rin từng góp mặt trong nhiều cuộc thi như Miss Teen 2010, Ngôi sao thời trang 2011, The Look Vietnam 2017, đóng phim Giấc Mơ Hạnh Phúc, Sát Thủ Online, Lời Nói Dối Ngọt Ngào. Có thể thấy Linh Rin hoạt động nghệ thuật khá sôi nổi và ghi dấu cho công chúng với hình ảnh mỹ nhân ngọt ngào. Giữa lúc sự nghiệp bắt đầu chớm nở, Linh Rin quyết định sang Anh du học. Sau đó cô có cơ duyên gặp gỡ Phillip Nguyễn và cả hai nảy sinh tình cảm.

Linh Rin trong cuộc thi The Look Vietnam 2017. Cô tuyên bố rút lui cuộc thi ở tập cuối cùng, sau đó quyết định sang Anh du học

Sau khi hẹn hò với con trai của "vua hàng hiệu" Johnathan Hạnh Nguyễn, Linh Rin trở về Việt Nam và cũng đổi mình sang phong cách quý phái, thanh lịch. Cô hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh. Linh Rin cũng thường xuyên xuất hiện bên Phillip Nguyễn và hỗ trợ bạn trai trong một số công việc. Đến tháng 1/2022, Linh Rin và Phillip Nguyễn chính thức đính hôn. Sau đó cả hai có 1 năm chuẩn bị cho ngày về chung một nhà.

Linh Rin hẹn hò Phillip Nguyễn và quyết định trở về Việt Nam

Dễ nhận ra kể từ ngày công khai tình cảm với Phillip Nguyễn, Linh Rin thay đổi trong phong cách lẫn thần thái

Tháng 3/2023, cặp đôi tổ chức hôn lễ tại lễ đường ở Philippines. Linh Rin và Phillip Nguyễn dự định tổ chức đám cưới ở Việt Nam tuy nhiên sau đó hoãn lại. Hậu kết hôn, vợ chồng Linh Rin sinh sống trong biệt thự có view hướng sông Sài Gòn. Trong một vài hình ảnh mà nàng dâu hào môn chia sẻ, có thể thấy tổ ấm của Linh Rin và Phillip Nguyễn rộng rãi, không gian được thiết kế hòa trộn phong cách hiện đại với thiên nhiên. Biệt thự còn có hồ bơi và khoảng sân rộng rãi thích hợp tổ chức tiệc ngoài trời. Với vị trí đắc địa, nhiều người dự đoán giá cơ ngơi của Phillip Nguyễn vô cùng đắt đỏ.

Sau khoảng 4 năm bên nhau, Linh Rin và Phillip Nguyễn quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 3/2023

Lễ cưới của cả hai diễn ra tại Philippines với sự hiện diện của gia đình và bạn bè thân thiết nhất

Sau kết hôn, cả hai sinh sống tại căn biệt thự bề thế có view hướng sông Sài Gòn

Bên cạnh đó, Linh Rin thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ bên ông xã. Cặp đôi cũng thường xuyên dành thời gian đi du lịch cùng nhau. Phillip Nguyễn cũng không ngại thể hiện tình cảm dành cho vợ khi có những bài đăng ngọt ngào trên mạng xã hội. Đến 28/11, Linh Rin sinh con gái đầu lòng. Được biết vợ chồng Linh Rin đặt tên con gái là Caroline và có tên gọi thân mật là Cà Rốt.

Bà xã Phillip Nguyễn giữ kín chuyện mang thai đầu lòng. Khoảng thời gian bầu bí, cô cũng hạn chế lộ diện trước công chúng. Kể từ khi sinh con đến nay, Linh Rin khá kín tiếng khi không chia sẻ hình ảnh của mình trên mạng xã hội. Thay vào đó, cô chỉ cập nhật những bữa ăn hay các hoạt động của mẹ bỉm. Cũng giống Hà Tăng, Linh Rin không công khai diện mạo của nhóc tỳ nhà mình.

Linh Rin giữ kín chuyện mang thai con gái đầu lòng

Bà xã Phillip Nguyễn chưa lộ diện kể từ khi sinh con. Cô cũng giữ kín dung mạo của nhóc tỳ