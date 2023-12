Linh Rin khoe quà Chi Pu tặng ái nữ, vô tình tiết lộ tình trạng hẹn hò của bạn thân?

Cuối tháng 11 vừa qua, vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn hạnh phúc đón con gái đầu lòng sau 8 tháng kết hôn. Em bé được đặt tên tiếng Anh là Caroline Nguyễn và nhận được rất nhiều tình cảm, quà tặng từ mọi người sau khi chào đời.

Vợ chồng Linh Rin và Phillip Nguyễn đón em bé đầu lòng cách đây không lâu

Mới nhất, dâu hào môn nhà họ Nguyễn đã khoe món quà từ người bạn thân thiết Chi Pu dành tặng con gái, là set trang phục sơ sinh cực kỳ dễ thương. Tuy nhiên chi tiết khiến dân tình chú ý hơn là nội dung lời chúc của Chi Pu và chia sẻ từ Linh Rin.

Theo đó, Chi Pu nhắn gửi: "Welcome to the world, Caroline Nguyễn. From double Chi with love". (Tạm dịch: "Chào mừng con đến với thế giới này, Caroline Nguyễn. Từ '2 Chi' với tất cả yêu thương"). Đáp lại, Linh Rin viết: "Cảm ơn dì Chi và người chú", đính kèm icon trái tim.

Linh Rin khoe quà Chi Pu và người chú tặng con gái

Màn đối đáp với những chi tiết như "double Chi", "dì Chi và người chú" nhanh chóng khiến cư dân mạng dấy lên nghi vấn Chi Pu đang hẹn hò. Thậm chí nhiều người còn cho rằng người yêu Chi có cách viết tên giống với cô nàng nên mới có "double Chi".

Song đến hiện tại, đây vẫn chỉ là đồn đoán từ dân tình, chính chủ chưa có bất cứ chia sẻ nào khác.