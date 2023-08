Linh Rin được ông xã nhắn nhủ điều này sau 4 tháng kết hôn

Vừa mới đây, Phillip Nguyễn - em chồng Tăng Thanh Hà đã chia sẻ một đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc giữa anh cùng bà xã Linh Rin trong đám cưới tại Philippines vào hồi tháng 3/2023.

Trong đoạn video ngắn được Phillip Nguyễn đăng tải, nam doanh nhân cùng bà xã Linh Rin cùng nhau nhảy cực lãng mạn trên sân khấu tiệc cưới ngay sau khi hôn lễ kết thúc.

Linh Rin và ông xã Phillip Nguyễn ngọt ngào trong tiệc cưới cách đây 4 tháng

Đi kèm với đoạn video, doanh nhân Phillip Nguyễn còn nhắn nhủ tới bà xã lời nói không thể ngọt ngào hơn: 'Together, our love triumphs over all challenges and obstacles, my wife. Ngô Phương Linh you are everything' (Tạm dịch: Ở bên nhau, tình yêu của chúng ta sẽ chiến thắng tất cả những thử thách và chông gai, vợ nhé. Ngô Phương Linh em là tất cả đối với anh).

Dưới phần bình luận, Linh Rin cũng nhanh chóng đáp lại lời nhắn nhủ của chồng: 'Thank you and love you so much, husband!!' (Tạm dịch: Em cảm ơn và yêu anh rất nhiều, chồng nhé). Sự lãng mạn của cặp đôi Linh Rin và Phillip Nguyễn khiến công chúng vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Vào tháng 3/2023, Linh Rin và Phillip Nguyễn đã chính thức trở thành vợ chồng bằng một hôn lễ không thể hoành tráng hơn tại Philippines - quê nhà nam doanh nhân.