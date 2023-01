Cuộc sống tại ngoại của Sam "Xoăn" FTX: ở trong ngôi nhà 4 triệu USD, thuê nhân viên an ninh bảo vệ riêng và chạy bộ hàng ngày

Theo Cointelegraph, cuộc sống tại ngoại Sam Bankman-Fried tại nhà của bố mẹ ở Palo Alto thoải mái hơn nhiều so với khi bị giam tại nhà tù của Bahamas.



Cointelegraph cho biết, ngôi nhà nơi Sam đang sống tại Palo Alto nằm ở biên giới của khuôn viên Đại học Stanford, ước tính giá trị khoảng 4 triệu USD. Ngôi nhà gồm có năm phòng ngủ, ba phòng tắm và một hồ bơi. Dữ liệu cho thấy, Sam thường chạy bộ tập thể dục mỗi ngày quanh khu vực gần đây.

Tuy nhiên, ngôi nhà được rào chắn xung quanh nhằm đảm bảo an toàn cho Sam. Từ khi cựu CEO của FTX được tại ngoại sống tại đây, ngôi nhà trở thành một địa điểm thu hút mọi người tò mò ghé qua.

Theo New York Post, gia đình của Sam thậm chí đã phải chi khoảng 10.000 USD một tuần cho một công ty an ninh tư nhân để bảo vệ an toàn cho cựu CEO của FTX.

Trong buổi xét xử ngày 21/12, công tố viên và luật sư bào chữa của Sam đã thống nhất khoản tiền bảo lãnh 250 triệu USD. Đây là khoản phí bảo lãnh cao nhất trong lịch sử nước Mỹ, nhưng không có nghĩa Sam thực sự phải trả số tiền này. Cựu CEO của FTX hoàn toàn có thể sử dụng các khoản bảo đảm thay thế.

Sam đã phải giao nộp hộ chiếu và chấp nhận tạm giam tại nhà trong khoảng thời gian này. Đặc biệt, anh phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt: đeo vòng tay giám sát, tham gia các buổi tham vấn tâm lý, hạn chế đi lại và phải hầu tòa ngay khi có yêu cầu.

Mới đây, theo Nikkei Asia, trong phiên xét xử ngày 3/1, cựu CEO FTX không nhận tội đối với 8 tội danh, trong đó có lừa đảo theo đường dây, âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và vi phạm luật tài chính trong chiến dịch tranh cử.

Phiên xét xử do thẩm phán quận Mỹ Lewis Kaplan làm chủ tọa tại tòa án liên bang Manhattan. Thẩm phán Kaplan ấn định ngày diễn ra phiên tòa xét xử là ngày 2/10. Công tố viên liên bang, Danielle Sassoon, ước tính rằng phiên tòa có thể kéo dài 4 tuần và cho biết chính quyền sẽ sớm chuyển giao hàng trăm nghìn tài liệu bằng chứng cho các luật sư bào chữa.

SBF bị buộc tội lấy hàng tỷ USD tiền gửi của khách hàng trên sàn giao dịch tiền số FTX để dùng cho quỹ phòng hộ Alameda Research của mình, mua bất động sản và đóng góp hàng triệu USD vào các hoạt động chính trị.

Các bị cáo đối mặt với những cáo buộc tội danh hình sự thường ban đầu không nhận tội. Tuy nhiên, họ có thể thay đổi quyết định sau một vài phiên điều trần.

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) cho biết Bankman-Fried đã “dàn dựng một vụ lừa đảo kéo dài nhiều năm” để che giấu các nhà đầu tư FTX về việc chuyển tiền của khách hàng sang Alameda Research, công ty giao dịch tiền điện tử khác mà người này thành lập.

SEC cũng khẳng định họ đang tiến hành các cuộc điều tra về “các hành vi vi phạm luật chứng khoán khác”, đồng thời điều tra các tổ chức và cá nhân liên quan.

Trên thực tế, nếu bị buộc tội tất cả các tội danh, Sam Bankman-Fried có thể phải nhận mức án lên đến 115 năm tù.

Tổng hợp: Cointelegraph, Nikkei Asia