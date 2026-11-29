Mới đây, Ốc Thanh Vân chia sẻ đoạn video ghi lại những khoảnh khắc đời thường trong chính ngôi nhà của mình. Không phải hình ảnh một nữ nghệ sĩ xuất hiện lộng lẫy trước ống kính, bà mẹ ba con khiến nhiều người bất ngờ với cuộc sống giản dị, tất bật giặt giũ, là quần áo và sắp xếp từng món đồ trong gia đình.

Mở đầu clip, nữ diễn viên thẳng thắn chia sẻ: "Video này chỉ có dọn dẹp và việc nhà thôi, nhưng mà nó là cuộc sống thật của tôi và chân dung của tôi hiện nguyên hình". Theo Ốc Thanh Vân, cô đặc biệt coi trọng sự gọn gàng và luôn muốn mọi đồ vật trong nhà được đặt đúng vị trí. Nữ diễn viên duy trì nguyên tắc không để công việc hôm nay sang ngày mai, nhất là chuyện giặt giũ và chăm sóc quần áo cho chồng con.

Cô cho biết nếu không xử lý ngay, quần áo của cả gia đình rất dễ chất thành đống. Vì vậy, từ giặt, phơi, là ủi đến phân loại và xếp đồ vào tủ, nữ diễn viên đều cố gắng hoàn thành trong ngày. "Tôi không muốn con tôi đi học lôi thôi hay chồng tôi ra đường với một cái áo nhàu nhĩ. Mọi thứ phải thật thơm phức và phẳng phiu", Ốc Thanh Vân bày tỏ.

Dù bận rộn với nhiều vai trò, Ốc Thanh Vân vẫn giữ thói quen tự tay chăm chút không gian sống. Ảnh: FBNV

Nữ diễn viên còn tiết lộ khối lượng công việc nhà chiếm phần lớn quỹ thời gian của mình. Cô có thể dành cả ngày để giặt đồ, rửa chén hàng giờ hay sắp xếp gian bếp đến tận đêm khuya. "Dành nửa cuộc đời cho việc dọn dẹp. Thời gian tôi livestream bao nhiêu thì thời gian làm việc nhà cũng tương đương", nữ diễn viên hài hước chia sẻ.

Ốc Thanh Vân cũng nhắc đến sự khác biệt giữa mình và ông xã Trí Rùa. Trong khi cô luôn chú trọng sự ngăn nắp thì chồng lại có phần thoải mái hơn trong sinh hoạt. Bởi vậy, nữ diễn viên đùa rằng chồng bày biện đến đâu, cô lại theo sau dọn dẹp đến đó.

Đặc biệt, thói quen này không chỉ xuất hiện khi cô ở nhà tại Việt Nam. Dù sang Úc, đi du lịch, công tác hay lưu trú tại khách sạn, Ốc Thanh Vân vẫn giữ nếp sống chỉn chu, luôn sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Với nữ diễn viên, dọn dẹp không đơn thuần là công việc gia đình mà còn là cách giúp cô cảm thấy thoải mái và cân bằng tinh thần. Cô đúc kết quan điểm sống bằng câu nói: "Gọn gàng là lý tưởng, dọn dẹp là chữa lành".

Cô tiết lộ thời gian dành cho việc nhà có thể tương đương với thời gian livestream bán hàng. Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Ốc Thanh Vân cho rằng một không gian sống sạch sẽ, ngăn nắp có ý nghĩa quan trọng đối với tinh thần của các thành viên trong gia đình. Cô cũng đề cao vai trò của người phụ nữ trong việc tổ chức cuộc sống và vun vén tổ ấm. Không chỉ tự mình duy trì thói quen này, nữ diễn viên còn chú trọng dạy các con ý thức giữ gìn vệ sinh, tôn trọng không gian chung và không gây phiền hà cho người khác.

Cô thường nhắc nhở các con rằng nếu không muốn bị người khác làm phiền thì bản thân cũng cần biết cư xử đúng mực, đặc biệt khi đến nhà người khác. Theo quan điểm của Ốc Thanh Vân, sự chăm chỉ, khả năng sắp xếp không gian sống và biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh luôn là những phẩm chất đáng quý.

Nữ diễn viên tìm thấy niềm vui không chỉ trên sân khấu mà còn trong những công việc giản dị hằng ngày, khi được chăm sóc chồng con và vun vén tổ ấm của mình. Ảnh: FBNV

Cuối năm 2023, NSƯT Ốc Thanh Vân đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Dù có sự nghiệp nghệ thuật ổn định tại Việt Nam, nữ diễn viên vẫn quyết định tạm gác nhiều hoạt động để đồng hành cùng các con trong môi trường mới.

Tại Úc, cuộc sống của Ốc Thanh Vân có nhiều thay đổi. Không còn lịch trình biểu diễn dày đặc như trước, cô dành phần lớn thời gian chăm sóc ba con, nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và đưa đón các bé đi học. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn dạy yoga, kinh doanh trực tuyến, tự đóng gói và giao hàng cho khách.

Trong khi ông xã Trí Rùa chủ yếu ở Việt Nam để lo công việc, Ốc Thanh Vân phải tự mình quán xuyến nhiều việc trong gia đình. Nữ nghệ sĩ từng thừa nhận cuộc sống nơi xứ người mang đến không ít áp lực, đặc biệt khi phải cân bằng giữa việc chăm sóc con cái, kinh doanh và nỗi nhớ nghề.

Đến tháng 12/2024, sau khoảng một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân quyết định đưa ba con trở về Việt Nam lâu dài. Theo chia sẻ của nữ diễn viên, mong muốn gia đình được sum họp, không còn phải xa cách cùng nỗi nhớ sân khấu là những lý do quan trọng khiến cô đưa ra lựa chọn này.

Cuối năm 2023, NSƯT Ốc Thanh Vân đưa ba con sang Úc sinh sống và học tập. Ảnh: FBNV

Sau khoảng một năm sinh sống tại Úc, Ốc Thanh Vân quyết định đưa ba con trở về Việt Nam lâu dài. Ảnh: FBNV

Sau khi về nước, Ốc Thanh Vân nhanh chóng trở lại với nhịp sống quen thuộc. Cô tiếp tục tham gia sân khấu kịch, các chương trình truyền hình, dự án điện ảnh, đồng thời duy trì công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình.

Trong năm 2026, nữ nghệ sĩ tiếp tục gây chú ý khi trở lại màn ảnh rộng với dự án Heo năm móng. Cô cũng có dịp cùng gia đình trở lại Úc trong một chuyến đi ngắn ngày vào mùa hè trước khi tiếp tục lịch trình công việc tại Việt Nam.

Sau khi về nước, Ốc Thanh Vân nhanh chóng trở lại với nhịp sống quen thuộc. Ảnh: FBNV