Cuối năm thiếu tiền, một doanh nghiệp buộc phải lùi lịch thanh toán cổ tức sang năm mới

Trong thông báo mới nhất, Công ty cổ phần Tập đoàn ECI (mã chứng khoán ECI) đã thông báo việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền. Thời gian thanh toán cổ tức chuyển từ 18/12/2023 sang 22/01/2024.

Lý do điều chỉnh do các khách hàng/Đối tác của Công ty đang gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ cho Công ty, do vậy Công ty chưa sắp xếp được đủ nguồn tiền mặt để thực hiện thanh toán cổ tức trong tháng 12 năm nay.

ECI dự kiến sẽ chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2022 theo tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu nhận 600 đồng. Với gần 2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến ECI sẽ cần chi khoảng gần 1,1 tỷ đồng để hoàn tất thanh toán cho cổ đông. Danh sách cổ đông đã được chốt vào vào ngày 4/12/2023.

Về tình hình kinh doanh, ECI đạt 3,2 tỷ đồng doanh thu trong quý 3, giảm tới 79% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, ECI lỗ sau thuế gần 2 tỷ trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 543 triệu. Luỹ kế từ đầu năm 2023, ECI lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2023, công ty còn gần 18 tỷ đồng tiền mặt, gần 5 tỷ đồng phải thu ngắn hạn từ khách hàng.

Trên thị trường, do cơ cấu cổ đông cô đặc, cổ phiếu ECI hầu như "đóng băng" thanh khoản hàng tháng ròng, đóng cửa phiên 15/12 giữ nguyên tại 24.500 đồng/cp - mức giá suốt 6 tháng qua.