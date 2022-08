Cuối tháng 8, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng lãi suất huy động

Từ đầu tuần sau (29/8), ACB sẽ chính thức áp dụng biểu lãi suất huy động mới, có thay đổi ở một số kỳ hạn.

Cụ thể, ở gói Tài lộc, khách hàng ưu tiên hạng I và I Plus khi gửi kỳ hạn 6 tháng, số tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ được hưởng lãi suất 6,1%/năm thay vì 6%/năm như cũ. Tương tự, lãi suất dành cho khách hàng ưu tiên hạng E& P ở kỳ hạn này cũng tăng 0,1 điểm % lên 6%/năm.

Đối với gói "Chọn sống mới, trọn chất tôi", lãi suất cũng tăng thêm 0,1 điểm % ở nhiều hạn. Trong đó, tại kỳ hạn 6 tháng, số tiền gửi dưới 500 triệu đồng có lãi suất 6,1%/năm và trên 500 triệu đồng là 6,2%/năm, đều tăng 0,1 điểm % so với trước. Riêng khách hàng ưu tiên hạng I và I Plus được tăng thêm 0,1 điểm % lãi suất lên 6,4%/năm.

Ngân hàng cũng tăng lãi suất cho gói tiền gửi online. Cụ thể, ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động mới mà ACB áp dụng là 5,7-5,9%/năm, tăng 0,1 điểm % so với trước. Ngoài ra, kỳ hạn 7 tháng -8 tháng, lãi suất cũng tăng thêm 0,1 điểm % lên 5,7-5,9%/năm.

ACB là một trong những ngân hàng thay đổi biểu lãi suất nhiều nhất trong những tháng trở lại đây. Hồi đầu tháng 8, ACB cũng đã cộng thêm lãi suất ở nhiều kỳ hạn, mức điều chỉnh khá mạnh từ 0,1-0,6%/năm.

Ở một ngân hàng lớn khác là MB, biểu lãi suất huy động hiện nay cũng đã có một số thay đổi so với đầu tháng 8. Theo đó, tại kỳ hạn ngắn, 7 tháng, 8 tháng, MB đã tăng lãi suất tiền gửi từ 5%/năm lên 5,3%/năm.

Tại kỳ hạn dài, 36 tháng, lãi suất tiền gửi của MB cũng tăng 0,2 điểm % lên 6,8%/năm. Tại kỳ hạn 48 tháng, 60 tháng, lãi suất tăng khá mạnh là 0,4 điểm % lên 6,8%/năm.

NamABank mới đây đã áp dụng biểu lãi suất mới từ ngày 24/8 và tăng ở một số kỳ hạn. Hiện NamABank là một trong những ngân hàng niêm yết lãi suất tiết kiệm ở mức cao nhất trên thị trường.

Cụ thể, tại kỳ hạn 9 tháng đối với hình thức gửi trực tuyến, NamABank đã tăng 0,3 điểm % lên mức 6,9%/năm. Lãi suất cao nhất tại NamABank vẫn là 7,4%/năm, áp dụng cho kỳ hạn từ 16 tháng trở nên khi gửi tiết kiệm online.

Đối với hình thức gửi tại quầy, biểu lãi suất của ngân hàng này không có nhiều thay đổi, cao nhất là 6,7%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng.

Như vậy, chênh lệch giữa 2 hình thức gửi tiết kiệm của NamABank khá lớn. Chẳng hạn, tại kỳ hạn 16 tháng, gửi tại quầy chỉ được 6,6%/năm nhưng gửi online thì lên tới 7,4%/năm, chênh 1,2%/năm.

Cũng từ ngày 26/8, biểu lãi suất mới của BacABank có hiệu lực và cũng xu hướng tăng so với biểu lãi suất cũ.

Theo đó, BacABank đã nâng lãi suất tiền gửi kỳ hạn 1 tháng – 5 tháng lên mức tối đa là 4%/năm, cao hơn 0,1 điểm % so với trước.

Ở kỳ hạn 6 tháng – 7 tháng, lãi suất tăng 0,15 điểm % lên 6,5%/năm. Kỳ hạn 12 tháng tăng 0,1 điểm % lên 6,9%/năm. Kỳ hạn 13 tháng trở lên tăng 0,1 điểm % lên 7%/năm – đây cũng là mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng này.

Như vậy, lãi suất 7%/năm đã không còn hiếm trên thị trường. Những nhà băng niêm yết lãi suất từ mức này có thể kể đến SCB, NamABank, BacABank, VietBank, VietABank, Kienlongbank, CBBank, OceanBank, VietCapitalBank,...Đây hầu hết là những ngân hàng nhỏ trong hệ thống.

Ở nhóm ngân hàng lớn, một số nơi đã có lãi suất cao nhất chạm mốc 7%/năm như VPBank, Sacombank. Ngoài ra, các ngân hàng như ACB, MB,...cũng xấp xỉ mốc này, lãi suất cao nhất 6,8-6,9%/năm.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), trong tháng 8, các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,1-0,3 điểm %, cuộc đua tăng lãi suất để huy động tiền gửi có thêm sự tham gia của nhóm NHTMCP quốc doanh. Mặc dù lãi suất huy động tăng cao nhưng huy động vốn vẫn lệch pha khá xa so với tăng trưởng tín dụng, tính đến cuối tháng 6/2022, tăng trưởng huy động vốn chỉ đạt 4,8% so với đầu năm. Tăng trưởng cung tiền cũng rất khiêm tốn, chỉ tăng 3,8% so với đầu năm.

VDSC cho rằng, sự chênh lệch giữa nhu cầu tín dụng và tăng trưởng tiền gửi sẽ là yếu tố tiếp tục thúc đẩy đà tăng hiện có của lãi suất huy động. Điều này song hành với việc siết room tín dụng có thể đẩy lãi suất cho vay tăng mạnh hơn trong nửa cuối năm.