Cựu Bí thư Tỉnh uỷ và cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ gần 100 tỉ đồng

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và nhiều địa phương, đồng thời đề nghị truy tố bị can Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn; Hoàng Thị Thuý Lan, cựu Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc; Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc , cùng loạt bị can khác liên quan.

Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Văn Hậu đã chi số tiền 72,5 tỉ đồng và 2,6 triệu USD (tương đương gần 132 tỉ đồng) để hối lộ, biếu xén các quan chức một số địa phương.

Trong đó, bà Lan bị cáo buộc đã nhận hối lộ 25 tỉ đồng và 1,3 triệu USD, tổng cộng gần 50 tỉ đồng.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành tại cơ quan điều tra - Ảnh: Bộ Công an

Cùng vụ án, ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng gần 50 tỉ đồng, bao gồm 20 tỉ đồng tiền mặt và 1,3 triệu USD. Còn ông Phạm Hoàng Anh , cựu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Vĩnh Phúc bị cáo buộc nhận hơn 853 triệu đồng.

Vụ án liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn được khởi tố từ ngày 26/2/2024, trong đó nhiều bị can khi bị bắt vẫn đang giữ các chức vụ quan trọng. Tại Vĩnh Phúc, một số lãnh đạo tỉnh bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ, bao gồm bà Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy), ông Phạm Hoàng Anh (Phó Bí thư Thường trực) và ông Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh).

Bên cạnh đó, Cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố nhiều bị can là cựu lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khác, gồm: ông Phạm Văn Vọng (cựu Bí thư Tỉnh ủy), ông Phùng Quang Hùng (nguyên Chủ tịch UBND tỉnh), ông Hà Hòa Bình (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Nguyễn Văn Khước (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh). Những người này bị cáo buộc tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trước đó, vào tháng 3/2024, bà Hoàng Thị Thúy Lan và ông Lê Duy Thành đã bị Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam để làm rõ sai phạm trong vụ án liên quan đến Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu Pháo ).