Cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Lào Cai bị bắt

Ngày 18-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Văn Vịnh (SN 1960; trú tại phường Bắc Cường TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai), cựu bí thư tỉnh Lào Cai và Doãn Văn Hưởng (SN 1956 trú tại phường Bắc Cường), cựu chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ông Nguyễn Văn Vịnh (bên phải) và ông Doãn Văn Hưởng. Ảnh: P.T.

Cùng về hành vi trên, Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giam Ngô Đức Hoàng (SN 1974), chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính Cục Địa chất Việt Nam thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Các bị can trên bị khởi tố, bắt tạm giam khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang điều tra, mở rộng vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại UBND tỉnh Lào Cai.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai phê chuẩn.

Cảnh sát phong toà tuyến đường dẫn vào nhà cựu bí thư Nguyễn Văn Vịnh

Tối cùng ngày 18-5, hàng chục cảnh sát cùng với phương tiện chuyên dụng đã tiến hành phong toả tuyến đường dẫn vào nhà cựu bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh. Nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem vụ khám xét, bắt cựu bí thư tỉnh Lào Cai.

Theo tài liệu điều tra, ông Nguyễn Văn Vịnh và một số cựu quan chức tỉnh Lào Cai bị xác định có vi phạm và để xảy ra vi phạm liên quan Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Lilama (Công ty Lilama), Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit) trong việc khai thác khoáng sản trái phép tại xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.