Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến mong được khoan hồng

Sáng 22/5, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cùng 9 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và một số đơn vị, liên quan các sai phạm tại Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại tỉnh Ninh Bình. Kết thúc phần tranh luận, các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.

Là người đầu tiên đứng trước bục khai báo, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước và nhân dân vì những sai phạm trong công tác quản lý với tư cách người đứng đầu, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước tại hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tại toà.

Bị cáo cảm ơn cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án đã giúp bản thân nhận thức được hành vi phạm tội của mình, đồng thời xét xử công minh, đúng người, đúng tội.

Bị cáo cho rằng vụ án là bài học sâu sắc trong công tác quản lý, sử dụng vốn đầu tư công và triển khai các dự án lớn của Nhà nước.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, việc xây dựng hai bệnh viện cơ sở 2 xuất phát từ mong muốn tạo ra các cơ sở y tế hiện đại, góp phần giảm tải cho bệnh viện tuyến Trung ương và phục vụ người dân tốt hơn.

Theo lời cựu Bộ trưởng, mục tiêu ban đầu của dự án là xây dựng các bệnh viện có chất lượng chuyên môn và cơ sở vật chất ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.

"Bị cáo kính mong HĐXX xem xét chính sách nhân văn, khoan hồng của Đảng và Nhà nước để giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo", bà Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ mong muốn sớm được trở về với gia đình, xã hội để sống những năm tháng còn lại với tư cách một công dân có ích.

Các bị cáo tại phiên toà.

Cũng trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) nhiều lần nghẹn giọng khi nhắc đến gia đình.

Ông Thắng gửi lời xin lỗi Đảng, Nhà nước, Chính phủ và đặc biệt xin lỗi vợ con vì những sai phạm của mình đã ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo bị cáo, trong quá trình triển khai dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đã xảy ra nhiều sai phạm khiến công trình kéo dài, đình trệ suốt nhiều năm, gây thiệt hại cho Nhà nước và khiến người dân không được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng như kỳ vọng ban đầu.

Bị cáo cho biết bản thân hiện đã gần 70 tuổi, sức khỏe giảm sút nên mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) thừa nhận những sai phạm của mình là "rất rõ ràng", xảy ra ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án.

Ông Tuấn mong HĐXX cân nhắc giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

Bảy bị cáo còn lại trong vụ án khi nói lời sau cùng cũng bày tỏ sự ăn năn, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi các bị cáo nói lời sau cùng, HĐXX cho biết sẽ nghị án kéo dài, 15h ngày 27/5 sẽ tuyên án.

Các luật sư bào chữa tại phiên toà.

Trước đó, chiều 21/5, trình bày quan điểm bào chữa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, luật sư cho biết thân chủ không quanh co, né tránh trách nhiệm, thể hiện sự ăn năn, day dứt trước những thiệt hại của Nhà nước.

Theo luật sư, trong quá trình điều tra, bà Kim Tiến đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, khai báo trung thực, góp phần làm rõ bản chất vụ án, giúp các cơ quan tố tụng đánh giá khách quan, toàn diện và sớm kết thúc vụ án.

Về khắc phục hậu quả, luật sư cho biết bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ quà biếu và tích cực khắc phục hậu quả vụ án.

Trong giai đoạn điều tra, bà Kim Tiến đã nộp 14,5 tỷ đồng; trước phiên xét xử tiếp tục nộp thêm 10 tỷ đồng, nâng tổng số tiền khắc phục lên 24,5 tỷ đồng.

"Hơn 40 năm công tác trong ngành y tế, bà Kim Tiến từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Thứ trưởng, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011-2019. Bị cáo luôn được đánh giá là cán bộ tận tụy, có trách nhiệm, uy tín, chuyên môn và có nhiều thành tích xuất sắc", luật sư trình bày.

Luật sư cũng nhắc đến quá trình bà Kim Tiến tham gia chỉ đạo phòng, chống nhiều dịch bệnh nguy hiểm như SARS, cúm gia cầm H5N1, cúm A/H1N1, sốt xuất huyết… góp phần củng cố hệ thống y tế dự phòng, nâng cao năng lực y tế cơ sở và xây dựng hệ thống CDC tại các địa phương.

Theo quan điểm bào chữa, những nền tảng này đã hỗ trợ Việt Nam ứng phó hiệu quả với đại dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2021.

Với các đóng góp đó, cựu Bộ trưởng Kim Tiến đã nhận nhiều bằng khen, giấy khen của Đảng, Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Về nhân thân và hoàn cảnh gia đình, luật sư cho rằng bị cáo là người có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, thành khẩn khai báo và tự nguyện nộp số tiền lớn để khắc phục hậu quả.

"Hiện bà Kim Tiến là phụ nữ cao tuổi, sức khỏe yếu, mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải nhập viện điều trị các bệnh như: bệnh cầu cơ mạch vành bẩm sinh, u nang trung thất, loãng xương, rối loạn giấc ngủ… Các tài liệu này đều đã được thu thập và lưu trong hồ sơ vụ án", luật sư nêu.

Theo luật sư, gần đây bà Kim Tiến còn phải điều trị rối loạn tiền đình gây chóng mặt, té ngã không thể tự đứng dậy, đau ngực và thoát vị đốt sống cổ chèn ép gây đau cổ dữ dội.

Từ những phân tích trên, luật sư đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ theo quy định của Bộ luật Hình sự, áp dụng chính sách khoan hồng, tuyên mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát và cho bị cáo được hưởng án treo.

"Kính thưa HĐXX, việc một phụ nữ lớn tuổi, mang nhiều bệnh nền bị tạm giam 7 tháng đã là sự trừng phạt nghiêm khắc, đủ sức răn đe và giáo dục đối với bà Kim Tiến", luật sư trình bày.

Tự bào chữa tại tòa, bà Nguyễn Thị Kim Tiến kính mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo trong vụ án.

Bị cáo cho rằng sự ra đời của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 với thiết kế, cấu trúc, trang thiết bị đồng bộ như khách sạn 5 sao là minh chứng cho nỗ lực chống lãng phí và hướng tới phục vụ người dân tốt hơn.