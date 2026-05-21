Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, phải khắc phục 108 tỉ đồng

Ngày 21-5, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã công bố bản luận tội, đồng thời đề nghị mức án đối với cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ).



Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà

Theo đó, VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến (SN 1959, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế) 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Cơ quan Công tố cũng đề nghị bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) 12-13 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Do đó, VKSND đề nghị tổng hình phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng là 30 năm tù.

Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1970, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế) bị đề nghị 8-9 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và 15-16 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Tuấn bị đề nghị tổng 23-25 năm tù cho cả 2 tội danh.

Các bị cáo khác bị đề nghị từ 30 tháng tù đến 9 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự, VKSND đề nghị các bị cáo liên đới bồi thường gần 804 tỉ đồng thất thoát, lãng phí theo mức độ sai phạm. Trong đó, bị cáo Kim Tiến phải khắc phục 108 tỉ đồng, Nguyễn Chiến Thắng hơn 304 tỉ đồng, ông Nguyễn Hữu Tuấn hơn 223 tỉ đồng.

Theo bản luận tội của VKSND, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, gây thất thoát, lãng phí số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước, đồng thời gây bức xúc, làm giảm niềm tin của người dân đối với cơ quan quản lý. Do đó, cần áp dụng bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo nhằm bảo đảm tính răn đe và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cũng đề nghị Hội đồng xét xử khi lượng hình cần xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ đối với từng bị cáo, đồng thời đánh giá nguyên nhân, điều kiện và hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội.

Bản luận tội đánh giá, với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm xảy ra vụ án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có trách nhiệm ký quyết định phê duyệt dự án, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và kết quả thẩm định của các vụ, cục chuyên môn.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã tin tưởng vào đề xuất của Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị tham mưu, cho rằng các thủ tục, quy trình lựa chọn nhà thầu tư vấn nước ngoài đã được thực hiện đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, bị cáo đã có sai phạm trong việc ký quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với 2 dự án bệnh viện.

Với vai trò người đứng đầu ngành y tế, bị cáo không kiểm tra đầy đủ tính pháp lý, tính đúng đắn của hồ sơ trước khi ký phê duyệt, dẫn đến quá trình triển khai dự án phát sinh nhiều sai phạm, khiến công trình đình trệ, kéo dài. Hậu quả vụ án được xác định gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước gần 804 tỉ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cần áp dụng mức án đủ nghiêm đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến. Tuy nhiên, cơ quan công tố cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Theo đó, bị cáo được xác định thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi 7,5 tỉ đồng và nộp thêm 17 tỉ đồng để khắc phục một phần hậu quả vụ án. Bị cáo là người tích cực nhất trong việc nộp tiền khắc phục hậu quả so với các bị cáo khác trong vụ án.

Ngoài ra, bị cáo còn được ghi nhận có thái độ hợp tác tích cực với cơ quan điều tra, góp phần làm rõ bản chất vụ án. Trong quá trình công tác, bị cáo có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều huân chương, bằng khen, giấy khen.

Đáng chú ý, bị cáo từng hai lần được Pháp trao tặng Huân chương Bắc đẩu Bội tinh. Ngoài ra, bị cáo cũng có nhiều đóng góp cho ngành y tế và hoạt động vận động hiến mô, hiến tạng tại Việt Nam.

Bị cáo cũng được nhiều cá nhân, tổ chức gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, ông nội và bác ruột là liệt sĩ, bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng, bố đẻ được tặng Huân chương Lao động…